OHB Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Raumfahrtkonzern gewinnt 6,3 Prozent und überspringt 190 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:03 2 Min.

Die OHB Aktie steigt am Donnerstag um 6,31 Prozent auf 192,20 Euro und ist drittstärkster SDAX Gewinner. Technologie und Verteidigung sind die gefragtesten Themen des Tages.

Bild: NASA / Unsplash

Der Tag begann stark und endete stärker: Die OHB Aktie baute ihr Plus vom Morgen aus und schloss 6,31 Prozent höher bei 192,20 Euro (Xetra-Schluss, comdirect). Das sind 11,40 Euro mehr als am Mittwoch und Platz drei unter den SDAX Gewinnern. Schlusskurs der OHB Aktie auf Xetra 192,20 € Tagesgewinn, Platz 3 der SDAX Gewinner +6,31 % Kurs am Morgen um 09:16 Uhr 188,20 € bereinigtes EBITDA nach neun Monaten 2026 +23 % Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 und 17:35 Uhr; OHB SE, Neunmonatsbericht vom 12.11.2026 Der Auslöser Warum steigt die OHB Aktie heute? Die OHB Aktie bekam Schub aus zwei Richtungen. Der Technologiesektor führte die Erholung an den europäischen Börsen an, nachdem die US-Techwerte am Mittwoch im Handelsverlauf gedreht hatten. Gleichzeitig standen Rüstungswerte im Fokus: Rheinmetall, Partner von OHB bei militärischen Satellitenprojekten, hielt am Donnerstag seinen Kapitalmarkttag ab. Am Markt hält sich die Hoffnung, dass die Bundeswehr für satellitengestützte Aufklärung und Kommunikation Milliardenaufträge vergibt. Ein fester Auftrag wurde am Donnerstag nicht gemeldet. Der SDAX Gewinner steigt auf Erwartung, nicht auf Vollzug. Der Hintergrund Der Zahlen-Rücksetzer ist zur Hälfte aufgeholt Nach den Neunmonatszahlen vom 12. November war die OHB Aktie binnen zwei Tagen von über 210 Euro auf unter 180 Euro gefallen, obwohl das bereinigte EBITDA um 23 Prozent zugelegt hatte. Seit Wochenbeginn läuft die Gegenbewegung. Mit 192,20 Euro hat der Bremer Konzern einen guten Teil des Rückgangs wettgemacht. OHB baut Satelliten, liefert Komponenten für Trägerraketen und bietet Daten- und Satellitendienste an. Was für die OHB Aktie spricht Raumfahrt und Verteidigung profitieren von steigenden staatlichen Budgets

Operatives Ergebnis nach neun Monaten deutlich über Vorjahr

Die Erholung läuft seit Montag ohne Unterbrechung Was Anleger bedenken sollten Die Fantasie um Bundeswehr-Aufträge ist nicht durch Verträge gedeckt

Die Aktie schwankt stark, wie der Einbruch nach den Zahlen zeigte

Geringer Streubesitz verstärkt Kursausschläge Kurz erklärt Fragen und Antworten zur OHB Aktie Warum ist OHB heute SDAX Gewinner?

Technologie- und Rüstungswerte waren gefragt, OHB bedient beide Themen. Hinzu kommt die Hoffnung auf Satellitenaufträge der Bundeswehr. Gibt es einen neuen Auftrag?

Am Donnerstag wurde keiner gemeldet. OHB Aktie: ISIN DE0005936124, WKN 593612, Börsenkürzel OHB. Fazit zur OHB Aktie Die OHB Aktie ist am Donnerstag einer der stärksten SDAX Gewinner und setzt ihre Erholung fort. Getragen wird der Kurs von Erwartungen an künftige Verteidigungsaufträge. Bestätigen sie sich, ist das Niveau gerechtfertigt, bleiben sie aus, droht der nächste Rücksetzer.

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