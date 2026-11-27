Nach saudischen Angaben traf am Donnerstag, 26. November 2026, ein Geschoss die Raffinerie. Das Energieministerium sprach von einem „hostile aerial projectile“. Ein nepalesischer Arbeiter wurde getötet, mehrere weitere wurden verletzt. Ein Feuer wurde laut Berichten unter Kontrolle gebracht, Betriebsteile wurden vorübergehend stillgelegt. Wie groß der Produktionsausfall ist und wann der Betrieb wieder voll läuft, ist nicht bekannt; die Berichte nennen weder Ausfallmenge noch Wiederanlauf.

Die saudisch geführte Koalition macht die Huthi in Jemen verantwortlich und erklärte, sie habe in Hodeidah eine Abschussplattform für ballistische Raketen zerstört. Die Huthi äußerten sich laut Startup Fortune zunächst nicht. Die Verantwortung ist damit eine Behauptung der Koalition und nicht unabhängig bestätigt. Einen Tag zuvor soll es laut den Berichten einen mutmaßlichen Huthi-Angriff auf Ras Tanura (rund 550.000 Barrel pro Tag) gegeben haben; die Koalition erklärte, vier Drohnen seien abgefangen worden. Aramco äußerte sich in den geprüften Quellen nicht.