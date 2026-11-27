Ein Angriff auf die Jazan-Raffinerie von Saudi Aramco am Roten Meer hat die Ölpreise weiter nach oben getrieben. Brent kostete am Freitagmorgen 97,66 US-Dollar je Barrel (plus 1,1 Prozent), WTI 85,97 US-Dollar (plus 2,7 Prozent, Stand 08:07 Uhr GMT) – damit steuert Brent auf ein Wochenplus von mehr als 5 Prozent zu (Trading and Investment News nach Investing.com, 27.11.2026). Am Donnerstag war der Januar-Kontrakt um 2,1 Prozent auf 96,57 US-Dollar gestiegen. Der DAX schloss am Freitag dennoch 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten (dpa-AFX, 18:02 Uhr MEZ): Die KI-Erholung überdeckte die Nahost-Sorgen.
Ölpreis: Huthi-Angriff auf Aramcos Jazan-Raffinerie treibt Brent auf rund 97 Dollar – wie viel Risikoaufschlag steckt vor dem OPEC+-Treffen im Preis?
Nach einem Raketenangriff auf die saudische Jazan-Raffinerie steigt Brent auf rund 97 US-Dollar, mit mehr als 5 Prozent Wochenplus. Zugleich liegt die Hormus-Route weit unter Vorkriegsniveau. Was das für Ölwerte, Inflation und Zinsen bedeutet.
Wichtig für die Einordnung: Der Januar-Kontrakt läuft am Montag, 30. November, aus und notiert rund 4,20 US-Dollar über dem Februar-Kontrakt (91,37 US-Dollar am Donnerstag, 13:08 Uhr britischer Zeit). Je nach Kontrakt und Uhrzeit unterscheiden sich die genannten Preise daher deutlich.
Nahost
Was ist an der Jazan-Raffinerie passiert – und wer steht hinter dem Angriff?
Nach saudischen Angaben traf am Donnerstag, 26. November 2026, ein Geschoss die Raffinerie. Das Energieministerium sprach von einem „hostile aerial projectile“. Ein nepalesischer Arbeiter wurde getötet, mehrere weitere wurden verletzt. Ein Feuer wurde laut Berichten unter Kontrolle gebracht, Betriebsteile wurden vorübergehend stillgelegt. Wie groß der Produktionsausfall ist und wann der Betrieb wieder voll läuft, ist nicht bekannt; die Berichte nennen weder Ausfallmenge noch Wiederanlauf.
Die saudisch geführte Koalition macht die Huthi in Jemen verantwortlich und erklärte, sie habe in Hodeidah eine Abschussplattform für ballistische Raketen zerstört. Die Huthi äußerten sich laut Startup Fortune zunächst nicht. Die Verantwortung ist damit eine Behauptung der Koalition und nicht unabhängig bestätigt. Einen Tag zuvor soll es laut den Berichten einen mutmaßlichen Huthi-Angriff auf Ras Tanura (rund 550.000 Barrel pro Tag) gegeben haben; die Koalition erklärte, vier Drohnen seien abgefangen worden. Aramco äußerte sich in den geprüften Quellen nicht.
Lieferketten
Wie wichtig ist die Hormus-Route – und warum zählt die Rote-Meer-Seite?
Laut Kpler lag der Durchfluss durch die Straße von Hormus in der Woche bis 24. November im Schnitt bei 9,25 Millionen Barrel pro Tag – rund 54 Prozent des Vorkriegsniveaus. Saudi-Arabien hat nach Angaben von Trading and Investment News Rohölexporte ins Rote-Meer-Terminal Yanbu verlagert, um Hormus zu umgehen. Angriffe auf der Rote-Meer-Seite stellen diese Ausweichroute infrage. Zusätzlich meldete Kuwait einen Drohnenangriff mit zwei getöteten Italienern; Kuwait macht den Iran verantwortlich, Teheran bestreitet das.
|Kennzahl
|Wert
|Brent Januar, Donnerstag-Settlement
|96,57 USD (+2,1 %)
|Brent Freitag, 08:07 Uhr GMT
|97,66 USD (+1,1 %)
|WTI Freitag, 08:07 Uhr GMT
|85,97 USD (+2,7 %)
|Brent Februar, Donnerstag 13:08 Uhr UK
|91,37 USD
|Hormus-Durchfluss, Woche bis 24.11.
|9,25 Mio. Barrel/Tag (54 % des Vorkriegsniveaus)
|Brent im November insgesamt
|noch knapp ein Fünftel im Minus
Quelle: Reuters, Emirates NBD, Kpler, IEA (über Startup Fortune und Trading and Investment News)
OPEC+ und Börse
Wie geht es nach dem OPEC+-Treffen am Sonntag weiter – und welche Aktien sind betroffen?
Am Sonntag, 29. November, kommt OPEC+ zusammen. Laut zwei Personen gegenüber Reuters wird die Gruppe ihre Förderziele wahrscheinlich mindestens bis ins erste Quartal 2027 beibehalten; eine Entscheidung ist nicht gefallen. Der Irak ist laut Bericht mit der vorläufigen Zahl von 4,9 Millionen Barrel pro Tag unzufrieden. Die Internationale Energieagentur sieht laut Bericht erstmals seit Kriegsbeginn ein größeres Angebot als Nachfrage, mit wachsendem Überschuss 2027. Rohstoffanalyst Rory Johnston sagte Reuters: „We were oversold when (Brent) was dipping below $90“.
Für Ölaktien wie Shell, BP, Exxon Mobil oder TotalEnergies liegen in den geprüften Quellen keine belegten Kursbewegungen vom Freitag vor. Ein höherer Ölpreis stützt typischerweise die Erlöse der Förderer und belastet kostensensible Branchen wie Airlines (etwa die Lufthansa Aktie) und Chemie; das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Kursaussage. Über den Ölpreis wirkt die Lage zudem auf Inflation und Zinsen: Die Eurozone meldete für Oktober eine Inflation von 4,0 Prozent (Reuters), und für die Fed gilt eine Zinserhöhung im Dezember als nahezu einhellig erwartet (AP, Protokoll vom 18. November).
Welche Termine stehen an – was sollten Anleger beobachten?
Im Blick stehen das OPEC+-Treffen am Sonntag, 29. November, der Auslauf des Brent-Januar-Kontrakts am Montag, 30. November, Meldungen zum Wiederanlauf der Raffinerie Jazan, die Fed-Entscheidung am 9. Dezember und die nächsten Inflationsdaten aus der Eurozone.
Häufige Fragen zum Ölpreis und zum Angriff auf Jazan
Wie hoch ist der Brent-Preis?
Am Freitagmorgen lag Brent bei 97,66 US-Dollar, der Januar-Kontrakt schloss am Donnerstag bei 96,57 US-Dollar. Der Februar-Kontrakt notierte deutlich tiefer.
Wer griff die Jazan-Raffinerie an?
Die saudisch geführte Koalition macht die Huthi verantwortlich; eine unabhängige Bestätigung gibt es nicht.
Wie stark fiel die Produktion aus?
Das ist nicht bekannt. Die Raffinerie hat eine Kapazität von bis zu 400.000 Barrel pro Tag; Betriebsteile wurden vorübergehend stillgelegt.
Was bedeutet der Ölpreis für Aktien und Inflation?
Ein höherer Ölpreis wirkt auf Energiewerte, Airlines und Chemie sowie über Inflation auf die Zinsen; belegte Kursreaktionen vom Freitag liegen nicht vor.
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