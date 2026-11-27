Nach Angaben von dpa-AFX hat die Huthi-Miliz die saudische Raffinerie Jazan angegriffen; der Betrieb wurde vorübergehend teilweise eingestellt. Aktien.news berichtet von einem Toten und nennt auch Ras Tanura und Anlagen in Jeddah als Ziele. Dazu kommt ein Drohnenangriff in Kuwait am Donnerstag, bei dem zwei italienische Zivilisten starben; Kuwait macht den Iran verantwortlich, der Iran bestreitet laut aktien.news eine Beteiligung. In der Straße von Hormus bleibt das Risiko hoch, es gibt Berichte über Minen und beschädigte Tanker, der Schiffsverkehr ist im Monat dennoch gestiegen.

Analyst Saul Kavonic von MST Marquee sagte, Brent könne bei weiteren Angriffen oder einem Exportrückgang in Richtung 100 US-Dollar steigen. Auch die Bank ANZ hält einen Preis über 100 Dollar für möglich, selbst ohne massive Eskalation. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.