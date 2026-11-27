Die Ölpreise haben am Freitag deutlich zugelegt: Brent (Lieferung Januar) kostete um 08:53 Uhr 97,61 US-Dollar je Barrel und damit rund ein Prozent mehr als am Vortag (dpa-AFX). Es ist der vierte Anstieg in Folge, seit Wochenbeginn summiert sich das Plus auf rund sechs Prozent. Auslöser sind Angriffe auf Energieinfrastruktur und Tanker im Nahen Osten. Für den DAX (ISIN DE0008469008), der um 09:11 Uhr bei 25.411,95 Punkten und 0,78 Prozent im Plus stand (finanzen.net), bleibt der Ölpreis ein Risikofaktor für Inflation und Konsum.
Ölpreis: Brent steigt auf 97 Dollar nach Angriffen auf saudische Raffinerie – wer zahlt die Rechnung an der Börse?
Die Huthi-Angriffe auf Energieanlagen am Golf und Meldungen über Seeminen in der Straße von Hormus treiben Brent den vierten Tag in Folge nach oben. Was hinter dem Anstieg steckt, welche Aktien profitieren oder leiden können und welche Termine Anleger jetzt beobachten.
Was ist passiert?
Warum steigt der Ölpreis – und wie ernst sind die Angriffe am Golf?
Nach Angaben von dpa-AFX hat die Huthi-Miliz die saudische Raffinerie Jazan angegriffen; der Betrieb wurde vorübergehend teilweise eingestellt. Aktien.news berichtet von einem Toten und nennt auch Ras Tanura und Anlagen in Jeddah als Ziele. Dazu kommt ein Drohnenangriff in Kuwait am Donnerstag, bei dem zwei italienische Zivilisten starben; Kuwait macht den Iran verantwortlich, der Iran bestreitet laut aktien.news eine Beteiligung. In der Straße von Hormus bleibt das Risiko hoch, es gibt Berichte über Minen und beschädigte Tanker, der Schiffsverkehr ist im Monat dennoch gestiegen.
Analyst Saul Kavonic von MST Marquee sagte, Brent könne bei weiteren Angriffen oder einem Exportrückgang in Richtung 100 US-Dollar steigen. Auch die Bank ANZ hält einen Preis über 100 Dollar für möglich, selbst ohne massive Eskalation. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Kennzahl
|Stand
|Brent (Januar-Lieferung)
|97,61 US-Dollar (dpa-AFX, 08:53 Uhr)
|Brent (aktien.news)
|rund 96,50 US-Dollar (08:50 Uhr MEZ)
|WTI
|85,78 US-Dollar, plus 2,5 Prozent
|Brent im Monatsverlauf
|rund 20 Prozent im Minus
|Backwardation
|nahe 4 US-Dollar
Quelle: dpa-AFX 08:53 Uhr, aktien.news 08:50 Uhr MEZ
Trotz des Anstiegs der vergangenen Tage liegt Brent im Monatsverlauf noch rund 20 Prozent im Minus, die dreiwöchige Verlustserie am Ölmarkt ist aber beendet (aktien.news). Die Preisstruktur zeigt Knappheit am kurzen Ende: Die Backwardation hat sich auf fast 4 US-Dollar ausgeweitet.
Die beiden Preisangaben sind nicht direkt vergleichbar, weil sie zu leicht unterschiedlichen Zeitpunkten erfasst wurden: dpa-AFX nennt 97,61 Dollar um 08:53 Uhr, aktien.news rund 96,50 Dollar um 08:50 Uhr MEZ. Alle Werte sind Momentaufnahmen vom Vormittag.
Das große Bild
Welche Aktien reagieren auf den Ölpreis – Gewinner und Verlierer?
Steigende Ölpreise helfen in der Regel den Ölaktien und Förderern, belasten dagegen Fluggesellschaften, die Chemiebranche und energieintensive Industrie, weil sie Kosten und Inflation erhöhen. An der Börse zeigte sich diese Sensibilität zuletzt bei asiatischen Billigfliegern: Jeju Air und Jin Air standen am Freitag unter Druck (aktiencheck.de, 27.11.2026). Im DAX gelten Chemieaktien wie BASF und die Autoaktien als empfindlich gegenüber Energie- und Konsumkosten.
Einschätzung der Redaktion: Ein direkter Kurseffekt auf einzelne DAX-Werte ist in den Quellen nicht belegt. Entscheidend ist, ob der Anstieg bei Brent anhält oder ob die Verlustserie des Monats wieder aufgenommen wird.
Hinzu kommen Angebotsstörungen abseits des Nahen Ostens: Raffinerien in Thailand (Bangchak), Venezuela (Amuay) und Russland (Slavyansk ECO, nach ukrainischen Drohnen) sind laut aktien.news ausgefallen. Die Lagerbestände sind niedrig, die Reparaturen laufen langsam.
Termine
Was entscheidet am Wochenende und danach – OPEC+, Fed und EZB?
Am Sonntag, dem 29. November, tagt die OPEC+. Insider erwarten laut aktien.news, dass die Förderziele für das erste Quartal 2027 gehalten werden. Die Internationale Energieagentur hatte für das vierte Quartal einen Angebotsüberschuss prognostiziert. Danach rücken die Inflationsdaten (30.11. Deutschland, 1.12. Eurozone), der Fed-Entscheid am 9. Dezember und die EZB am 17. Dezember in den Fokus; ein höherer Ölpreis wirkt auf die Inflation.
Häufige Fragen
Was Leser jetzt wissen wollen
Wie hoch ist der Ölpreis heute? Brent (Lieferung Januar) lag am Freitag um 08:53 Uhr bei 97,61 US-Dollar (dpa-AFX), WTI bei 85,78 US-Dollar (aktien.news).
Warum steigt der Ölpreis am 27. November 2026? Wegen Angriffen auf Energieanlagen und Tanker im Nahen Osten, darunter die saudische Raffinerie Jazan, und der Sorge vor einer Eskalation.
Welche Aktien sind vom Ölpreis betroffen? Ölaktien profitieren in der Regel, Fluglinien, Chemie- und Industrieaktien leiden tendenziell; ein direkter Beleg für einzelne Werte fehlt in den Quellen.
Wann tagt die OPEC+? Am Sonntag, dem 29. November.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.