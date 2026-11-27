Der Auftrieb dieser Woche hat vor allem geopolitische Gründe. Nach Angaben von FinanceFeeds, die sich auf Reuters berufen, erklärten die Huthis am Mittwoch, die Raffinerie Ras Tanura in Saudi-Arabien angegriffen zu haben. Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden einen Angriff auf ein Containerschiff nahe der Straße von Hormus gemeldet. Eine Bestätigung von Schäden an saudischer Förderung oder saudischen Exporten gibt es laut der Quelle nicht. Der Markt preist also vor allem das Risiko, nicht einen tatsächlichen Ausfall.

Auch WTI zog an: Die US-Sorte kostete um 13:58 Uhr MEZ 85,05 Dollar, 1,64 Prozent mehr als beim Settlement am Mittwoch. Die Nymex hatte am Donnerstag wegen Thanksgiving nicht gehandelt, deshalb vergleicht die Quelle mit dem Mittwoch. Am Freitag schließen die US-Börsen um 13:00 Uhr New Yorker Zeit, also 19:00 Uhr MEZ; der Handel ist entsprechend dünn.