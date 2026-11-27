Der Ölpreis hat sich im Wochenverlauf deutlich erholt, und das Wochenende bringt die nächste Weichenstellung. Brent der Sorte Nordsee-Öl kostete um 14:00 Uhr MEZ (13:00 Uhr GMT) 96,30 US-Dollar je Barrel, 0,28 Prozent weniger als der Donnerstags-Settlementkurs von 96,57 Dollar (FinanceFeeds). Die Tagesspanne reichte von 96,08 bis 98,06 Dollar. Gegenüber dem Settlement vom 20. November (92,57 Dollar) liegt der Preis damit gut 4 Prozent höher. Am Sonntag, dem 29. November, entscheidet OPEC+, ob die Förderziele für das erste Quartal 2027 unverändert bleiben.
Ölpreis: Brent mit Wochenplus von rund 4 Prozent vor dem OPEC+-Treffen – reicht die Förderdisziplin gegen das Überangebot?
Brent kostet am Freitag um 14:00 Uhr MEZ 96,30 US-Dollar und steuert auf ein Wochenplus von rund 4 Prozent zu. Am Sonntag tagt OPEC+, die IEA warnt vor einem Überangebot im Schlussquartal, der Ölpreis liegt aber noch immer rund 18 Prozent unter dem Oktober-Ende.
Ölpreis aktuell
Warum steigt der Ölpreis trotz Überangebot?
Der Auftrieb dieser Woche hat vor allem geopolitische Gründe. Nach Angaben von FinanceFeeds, die sich auf Reuters berufen, erklärten die Huthis am Mittwoch, die Raffinerie Ras Tanura in Saudi-Arabien angegriffen zu haben. Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden einen Angriff auf ein Containerschiff nahe der Straße von Hormus gemeldet. Eine Bestätigung von Schäden an saudischer Förderung oder saudischen Exporten gibt es laut der Quelle nicht. Der Markt preist also vor allem das Risiko, nicht einen tatsächlichen Ausfall.
Auch WTI zog an: Die US-Sorte kostete um 13:58 Uhr MEZ 85,05 Dollar, 1,64 Prozent mehr als beim Settlement am Mittwoch. Die Nymex hatte am Donnerstag wegen Thanksgiving nicht gehandelt, deshalb vergleicht die Quelle mit dem Mittwoch. Am Freitag schließen die US-Börsen um 13:00 Uhr New Yorker Zeit, also 19:00 Uhr MEZ; der Handel ist entsprechend dünn.
Das große Bild
Wie groß ist das Überangebot am Ölmarkt?
Die Internationale Energieagentur (IEA) zeichnet in ihrem Novemberbericht ein anderes Bild als die Schlagzeilen aus dem Nahen Osten: Das weltweite Angebot stieg im Oktober um 2,3 Millionen Barrel pro Tag auf 105,4 Millionen. Im vierten Quartal könnte das Angebot die Nachfrage übersteigen, warnt die Agentur (über Arbiterz, zitiert von FinanceFeeds). Dazu passt ein Lagerzuwachs: Die US-Rohölbestände stiegen laut EIA in der Woche bis zum 20. November um 1,1 Millionen Barrel.
Zwischen beiden Lesarten liegt der Preis. Seit dem Ende Oktober hat Brent nach eigener Berechnung rund 18 Prozent verloren (Settlement am 30. Oktober: 117,64 Dollar, Donnerstag: 96,57 Dollar), die Wochenerholung holt davon nur einen Teil zurück. Die Redaktion weist darauf hin, dass Kursanbieter je nach Kontrakt Preise zwischen rund 91,7 und 96,6 Dollar für Brent nennen: Der Januar-Kontrakt läuft am Montag aus, der Februar-Kontrakt lag um 12:58 Uhr GMT bei 91,90 Dollar (FinanceFeeds). Der Abstand von rund 4,4 Dollar zwischen beiden Monaten deutet auf einen knappen Markt für sofort lieferbares Öl hin; das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Marktaussage der Quelle.
Rohstoff-Aktien
Was bedeutet der Ölpreis für Exxon, Shell und Co.?
Ein Ölpreis um 96 Dollar ist für die großen Konzerne weiterhin ein komfortables Umfeld; die Energiewerte sind dennoch von Tag zu Tag davon abhängig, ob Brent hält. Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies und Equinor verdienen an hohen Preisen, wären aber bei einem Rückgang durch ein Überangebot als Erste betroffen. Bei kleineren Förderern, etwa kanadischen Ölwerten, ist die Abhängigkeit vom Preis je Barrel größer. Wer solche Aktien verfolgt, sollte neben dem Brent-Preis die Lagerdaten und die Beschlüsse von OPEC+ im Blick behalten; die EIA veröffentlicht ihre Bestandszahlen üblicherweise mittwochs.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Brent (Januar)
|96,30 $
|14:00 Uhr MEZ
|Brent Tagesspanne
|96,08–98,06 $
|Freitag
|WTI
|85,05 $
|13:58 Uhr MEZ
|Brent-Settlement Do
|96,57 $
|26.11.
|US-Rohölbestände
|+1,1 Mio. Barrel
|Woche bis 20.11.
Brent Januar-Kontrakt, WTI nächster Kontrakt, Vergleich mit dem jeweils letzten Settlement. Quellen weichen je nach Kontrakt und Uhrzeit um einige Dollar ab.
Quelle: FinanceFeeds (Reuters, CNBC), Wisevoter
FAQ
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Brent kostete um 14:00 Uhr MEZ 96,30 US-Dollar je Barrel, WTI 85,05 Dollar (FinanceFeeds).
Was ist OPEC+ und warum ist das Treffen am Sonntag wichtig? OPEC+ ist das Bündnis der Opec-Staaten mit Russland und weiteren Förderländern. Die Förderziele bestimmen mit, wie viel Öl auf den Markt kommt und damit den Ölpreis.
Warum schwankt der Ölpreis so stark? Geopolitische Meldungen aus dem Nahen Osten, Lagerdaten und Förderbeschlüsse bewegen Brent und WTI innerhalb weniger Stunden.
Welche Rohstoff-Aktien hängen am Ölpreis? Ölkonzerne wie Exxon, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies und Equinor sowie kleinere Förderer reagieren auf Brent und WTI.
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