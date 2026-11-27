Mehrere Störungen treffen den Markt zugleich. Die jemenitischen Huthi-Rebellen reklamierten am 25. November einen Angriff auf die Raffinerie Ras Tanura, Saudi-Arabiens größte Anlage. Am 26. November traf ein Geschoss die Raffinerie Jazan am Roten Meer mit 400.000 Barrel Tageskapazität; Teile des Betriebs standen zeitweise still, ein Arbeiter starb. Zudem wurde am 25. November ein weiterer Tanker in der Straße von Hormus getroffen. Brent legte binnen zwei Handelstagen um fast 6% zu und schloss am Donnerstag bei 96,57 US-Dollar, dem höchsten Schlusskurs seit dem 6. November.

Hinzu kommen Ausfälle abseits des Nahen Ostens: Das Feld Bacalhau vor Brasilien mit 220.000 Barrel Tagesförderung liegt nach einem Zwischenfall für fünf bis acht Wochen still. Ukrainische Drohnen trafen die russische Raffinerie Slavyansk ECO.