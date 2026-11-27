Die Ölpreise ziehen am Freitagmorgen weiter an: Brent notiert wieder bei rund 97 US-Dollar je Barrel und steuert damit auf den ersten Wochengewinn seit vier Wochen zu. Auslöser sind Angriffe auf saudische Raffinerien, weitere Störungen in der Straße von Hormus und der Ausfall eines großen Ölfeldes vor Brasilien. Am Sonntag tagt zudem die OPEC+. Wer an den Börsen vom Ölpreis profitiert, wer verliert und was die Auswirkungen für Märkte und Indizes sind.
Ölpreis Brent bei 97 Dollar: Angriffe auf Saudi-Raffinerien treiben den Preis - Shell und TotalEnergies profitieren, Lufthansa gerät unter Druck
Brent steuert auf den ersten Wochengewinn seit vier Wochen zu und notiert am Freitagmorgen bei rund 97 US-Dollar. Angriffe auf saudische Raffinerien, Störungen in der Straße von Hormus und der Ausfall des Feldes Bacalhau treiben den Preis vor der OPEC+-Sitzung am Sonntag.
Der Auslöser
Warum steigt der Ölpreis jetzt?
Mehrere Störungen treffen den Markt zugleich. Die jemenitischen Huthi-Rebellen reklamierten am 25. November einen Angriff auf die Raffinerie Ras Tanura, Saudi-Arabiens größte Anlage. Am 26. November traf ein Geschoss die Raffinerie Jazan am Roten Meer mit 400.000 Barrel Tageskapazität; Teile des Betriebs standen zeitweise still, ein Arbeiter starb. Zudem wurde am 25. November ein weiterer Tanker in der Straße von Hormus getroffen. Brent legte binnen zwei Handelstagen um fast 6% zu und schloss am Donnerstag bei 96,57 US-Dollar, dem höchsten Schlusskurs seit dem 6. November.
Hinzu kommen Ausfälle abseits des Nahen Ostens: Das Feld Bacalhau vor Brasilien mit 220.000 Barrel Tagesförderung liegt nach einem Zwischenfall für fünf bis acht Wochen still. Ukrainische Drohnen trafen die russische Raffinerie Slavyansk ECO.
Die OPEC+
Was erwartet der Markt am Sonntag?
Laut Reuters-Quellen sollen die Förderziele der OPEC+ mindestens bis Ende des ersten Quartals 2027 unverändert bleiben. Entscheidend für den Markt ist, wie viel Öl trotz der Störungen tatsächlich geliefert werden kann. Die Analysten der Bank ANZ halten Brent auch ohne weitere große Eskalation über 100 US-Dollar für möglich, sofern das verfügbare Angebot nachweislich knapp wird.
Der Aktienbezug
Wer profitiert vom hohen Ölpreis, wer zahlt drauf?
Shell gehört zu den Profiteuren, denn höhere Preise für Öl und Gas steigern die Erlöse der Förderer. Die Shell-Aktie schloss am Donnerstag in Amsterdam 1,86% höher bei 43,36 Euro, gestützt vom Ölpreissprung und der allgemeinen Markterholung. Im zweiten Quartal hatte der Konzern dank der hohen Preise den höchsten Gewinn seit Beginn des Ukraine-Kriegs erzielt.
TotalEnergies profitiert aus demselben Grund. Die Aktie schloss am Donnerstag auf Xetra bei 78,37 Euro, nach 77,35 Euro am Mittwoch, ein Plus von rund 1,3%. Bei Förderern bleibt das Bild aber gemischt: Am Feld Bacalhau halten Equinor und ExxonMobil je 40%; Equinor senkte laut Bericht zuletzt seine Prognose für das Produktionswachstum 2026 von rund 4% auf rund 3%.
Lufthansa steht auf der Verliererseite: Kerosin ist für Airlines einer der größten Kostenblöcke, ein hoher Ölpreis belastet die Margen. Die Fluggesellschaft sichert einen großen Teil ihres Bedarfs über Termingeschäfte ab, die Absicherung läuft jedoch nur bis Ende des ersten Quartals 2027. Kostenintensive Branchen wie Fluggesellschaften und Chemiekonzerne gelten insgesamt als belastet.
Der Ausblick
Was entscheidet über den weiteren Ölpreis?
Die OPEC+-Sitzung am Sonntag, 29. November
Die Lage in der Straße von Hormus und an saudischen Anlagen
Die US-Lagerdaten der Energy Information Administration am Mittwoch
Die Dauer des Ausfalls auf dem Feld Bacalhau
Für Anleger heißt das: Der Ölpreis bleibt ein Nachrichtenmarkt mit hoher Schwankung. Brent und die Aktien von Shell und TotalEnergies reagieren auf jede Eskalation, Lufthansa und Chemiewerte auf jeden Preisanstieg.
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