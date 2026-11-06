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Nynomic Aktie: Wachstumsdynamik beschleunigt sich in Q3 weiter - obere Spanne der Guidance im Visier

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 17:25 2 Min. Montega AG

Nynomic habe am Donnerstag vorläufige Kennzahlen für die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht. Die Zahlen würden eine eindrucksvolle Fortsetzung des operativen...

Bild: Nynomic AG

Nicklas Frers, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker: M7U) weiterhin zu kaufen. Nynomic habe am Donnerstag vorläufige Kennzahlen für die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht. Die Zahlen würden eine eindrucksvolle Fortsetzung des operativen Turnarounds belegen. Neben einer erneut beschleunigten Top-Line-Dynamik im dritten Quartal würden insbesondere der massive Anstieg des Auftragsbestands sowie ein starker Ergebnissprung die operative Skalierbarkeit unterstreichen. Wachstumsbeschleunigung in Q3 und starker operativer Hebel: Der Konzernumsatz sei in den ersten neun Monaten um 16,2% yoy auf 75,4 Mio. EUR geklettert. Daraus errechne sich für das isolierte Q3/2026 ein Umsatz von rund 27,7 Mio. EUR (+21,5% yoy), nach einem Wachstum von +8,3% in Q1 und +18,2% in Q2. Wesentliche Wachstumstreiber würden die hohe Nachfrage im Segment Clean Tech bleiben, getrieben von Halbleiteranwendungen sowie der Gasmesstechnik für KI-Energieinfrastruktur. Auf der Ergebnisseite entfalte das Effizienzprogramm NyFIT in Kombination mit dem dynamischen Umsatzwachstum seine volle Wirkung. Das 9M-EBIT sei auf 4,9 Mio. EUR gestiegen (EBIT-Marge: 6,5%). Im dritten Quartal habe die implizite EBIT-Marge bereits bei 11,2% gelegen (Q3-EBIT: ca. 3,1 Mio. EUR), was den Zielpfad in Richtung der mittelfristigen 15%-Marke unterstreiche. Nach Einschätzung von Frers dürfte dabei im kommenden Jahr eine zweistellige EBIT-Marge die nächste logische Konsequenz sein. Auftragsbestand auf hohem Niveau (Book-to-Bill 1,5x in Q3): Der Auftragsbestand sei per 30.09.2026 auf 77,3 Mio. EUR geklettert (+59% yoy vs. 48,5 Mio. EUR; +21,7% qoq vs. 63,5 Mio. EUR). Daraus errechne sich für das dritte Quartal ein Auftragseingang von ca. 41,5 Mio. EUR, was einer gestiegenen Book-to-Bill-Ratio von 1,5x entspreche (Q2: 1,3x). Dieser anhaltend hohe Auftragsvorlauf sichere die Visibilität für das Schlussquartal sowie das Geschäftsjahr 2027 deutlich ab. Vorstand peilt oberes Ende der Guidance an: Der Vorstand habe die Ganzjahresprognose 2026 (Umsatz: 100,0 bis 105,0 Mio. EUR; EBIT-Marge: 6,0 bis 8,0%) grundsätzlich bestätigt, halte die Zielerreichung vor dem Hintergrund der aktuellen Dynamik nun jedoch explizit am oberen Ende beider Korridore für gut erreichbar. Frers sehe seine Schätzungen (Umsatz 107,9 Mio. EUR; EBIT-Marge 7,9%) damit vollumfänglich bestätigt. Insbesondere in der Top-Line sei das Übertreffen der Guidance mit Blick auf die aktuelle Run-Rate und ein saisonal bedingt starkes Q4 nach Einschätzung von Frers wahrscheinlich. Fazit: Nynomic habe im dritten Quartal geliefert und bewiesen, dass der Margenhebel bei anziehender Auslastung voll greife. Angesichts des Rekord-Auftragsbestands und der zweistelligen Q3-EBIT-Marge sehe Frers das Unternehmen bestens positioniert für ein starkes Jahresendspurt-Quartal. Nicklas Frers, Analyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Nynomic-Aktie mit einem Kursziel von 30,00 EUR. (Analyse vom 06.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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