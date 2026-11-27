Warum fällt die Nvidia-Aktie in der Indikation?

Ein klarer Auslöser ist nicht erkennbar; die ersten Handelsminuten nach dem Feiertag sind unruhig.

Wie stark verliert die Nvidia-Aktie?

Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 1,19 Prozent auf 147,53 US-Dollar.

Ist das ein Schlusskurs?

Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.