Die Nvidia-Aktie (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVDA, deutsches Kürzel NVD) taucht am Freitag in der frühen Indikation unter den S&P 500 Verlierern auf. Laut Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Chipwert bei 147,53 US-Dollar. Das sind 1,77 US-Dollar oder 1,19 Prozent weniger als zum Mittwochsschluss. Vorbörslich wurde die Aktie in Marktberichten dagegen deutlich fester gemeldet; am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Nvidia-Aktie: S&P 500 Verlierer in der Indikation – Widerspruch zum vorbörslichen Plus
Die Nvidia-Aktie zählt in der frühen Indikation zu den S&P 500 Verlierern, obwohl sie vorbörslich fester gemeldet wurde.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Nvidia-Aktie schwankt
Widerspruch zum vorbörslichen Handel
Vorbörslich meldeten Marktberichte ein Plus von mehreren Prozent. Das Minus in der Indikation zeigt, wie unruhig die ersten Handelsminuten nach dem Feiertag verlaufen.
Gewinnmitnahmen im KI-Sektor
Nach der Stabilisierung der vergangenen Tage nutzen manche Anleger Kursgewinne zum Ausstieg. Andere Chip- und Optikwerte legen dagegen deutlich zu.
Dünner Handel nach Thanksgiving
Am Donnerstag war die US-Börse geschlossen, am Freitag endet der Handel bereits um 19:00 Uhr MEZ. Das begünstigt starke Schwankungen.
Einordnung
Was die Indikation bedeutet
Nvidia bleibt der zentrale Gradmesser für KI-Investitionen. Die Aktie hat in den vergangenen Tagen versucht, nach der Schwäche eine Basis zu bilden. Ein Minus von gut einem Prozent in den ersten Minuten ist noch keine Trendaussage.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum fällt die Nvidia-Aktie in der Indikation?
Ein klarer Auslöser ist nicht erkennbar; die ersten Handelsminuten nach dem Feiertag sind unruhig.
Wie stark verliert die Nvidia-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 1,19 Prozent auf 147,53 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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