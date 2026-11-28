Die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol: NVDA, deutsches Kürzel: NVD) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 19,88 Prozent. Laut Berichten schloss sie bei 150,49 US-Dollar und beendete damit eine Serie von sieben Verlustwochen. Auslöser war der Montag, 23. November: Nvidia setzte Jensen Huang wieder als Chef ein, die Aktie sprang an diesem Tag um rund 31,5 Prozent.
Nvidia-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Huang kehrt zurück – warum die Aktie um 19,9 Prozent springt
Die Nvidia-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 19,88 Prozent beendet der Chipkonzern eine Serie von sieben Verlustwochen. Auslöser war die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten. Die Wochenanalyse zeigt Gründe, Zahlen und Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
Der Chef ist zurück: was Nvidia in einer Woche dreht
Nach sieben Verlustwochen reichte eine Personalie, um die Stimmung zu drehen.
Am Montag meldete Nvidia, dass der Verwaltungsrat Jensen Huang wieder als Chef eingesetzt hat. Die Aktie stieg um rund 31,5 Prozent, der S&P 500 gewann 4,73 Prozent – sein bester Tag seit April 2025. Bis Mittwoch gab Nvidia einen Teil davon wieder ab; am Mittwoch lag sie 9,54 Prozent unter dem Montagskurs. Am Freitag schloss die Aktie 0,8 Prozent im Plus, nachdem sie zeitweise fast 3 Prozent verloren hatte. In der Woche stieg der Chipindex laut aistockwire um 9,3 Prozent. Für die kommende Woche ist laut Berichten eine Anhörung von Huang im Kongress angekündigt.
Rückkehr von Huang
Die Personalie löste einen Kaufrausch und Short-Eindeckungen aus.
Chip-Rebound
Der Halbleitersektor erholte sich in der Woche kräftig.
Abgabe im Wochenverlauf
Ein Teil des Montagsgewinns wurde wieder abgegeben.
Einordnung
Starke Woche, schwacher Monat
Auf Monatssicht steht noch ein Minus von knapp 31 Prozent. Die Anhörung im Kongress und die Frage, ob die KI-Investitionen anhalten, bleiben die Treiber.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Weil Jensen Huang am 23. November als CEO zurückkehrte und die Aktie an diesem Tag um rund 31,5 Prozent sprang. Wochenplus: 19,88 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Nvidia-Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVDA.
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