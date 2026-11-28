Warum ist die Nvidia-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Weil Jensen Huang am 23. November als CEO zurückkehrte und die Aktie an diesem Tag um rund 31,5 Prozent sprang. Wochenplus: 19,88 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Nvidia-Aktie?

ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVDA.