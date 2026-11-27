Der Absturz der Nvidia Aktie hatte mehrere Treiber gleichzeitig. Die Rating-Agentur S&P Global Ratings stellte die AA-Bewertung des Konzerns am 25. November unter Beobachtung mit negativem Ausblick und nannte dafür Governance-Fragen wie Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Aufsicht und Nachfolge sowie geopolitische Risiken; die Überprüfung soll innerhalb von rund 90 Tagen abgeschlossen sein. Moody's führt Nvidia unverändert mit Aa1 und stabilem Ausblick. Hinzu kamen verschärfte US-Exportregeln für KI-Chips, Sorgen um die Rentabilität und Finanzierung der KI-Investitionen, ein Zinsumfeld mit zehnjährigen US-Renditen nahe 5 Prozent und ein allgemeiner Abverkauf der Chipwerte. Am Mittwoch fiel die Aktie zeitweise bis auf 141,17 Dollar, ein Tagesminus von mehr als 9 Prozent, und schloss mit minus 3,9 Prozent.

Am Freitag, dem verkürzten Handelstag nach Thanksgiving (die Wall Street schließt um 19:00 Uhr MEZ), drehen die Chipwerte vorbörslich ins Plus. Nvidia legt laut Marktberichten rund 4 Prozent zu, Micron sogar gut 6 Prozent. Ob das mehr ist als ein technischer Rebound, hängt an den Fundamentaldaten – und die sind weiterhin stark.