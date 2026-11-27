Die Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040) steht nach einem der schärfsten Ausverkäufe der Chipbranche in diesem Jahr an einem Wendepunkt: Mit 149,30 US-Dollar schloss das Papier am Mittwoch an der Nasdaq, rund 31 Prozent unter dem Stand von Ende Oktober – und am Freitag läuft vorbörslich eine Erholung von etwa 4 Prozent. Die Nvidia Aktienprognose der Analysten bleibt dabei erstaunlich optimistisch: Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 247 Dollar, das wäre ein Abstand von gut 65 Prozent zum letzten Schlusskurs. Ob diese Ziele realistisch sind oder Wunschdenken, ist die Frage dieser Nvidia Aktie Prognose.
Nvidia Aktie Prognose: Minus 31 Prozent in einem Monat, Konsens-Kursziel bei 247 Dollar – wer behält bei den Szenarien recht?
Die Nvidia Aktie hat binnen eines Monats rund 31 Prozent verloren und erholt sich vorbörslich um etwa 4 Prozent. Die Nvidia Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei rund 247 Dollar – wir zeigen Kursziele, Konsensschätzungen, Bewertung und die Szenarien, die der Markt diskutiert.
Konsens weit über dem Kurs
Das durchschnittliche Kursziel für die Nvidia Aktie liegt bei rund 247 USD; 59 von 62 Analysten raten laut Marktdaten zum Kauf, zwei zum Halten, einer zum Verkaufen.
Ziele wurden gesenkt, nicht gestrichen
Jefferies und Wells Fargo kappten ihre Ziele am 18.11. von 300 auf 250 USD, Morgan Stanley von 267 auf 260 USD.
Guidance trägt die Bullen
Nvidia peilt für das vierte Quartal rund 130 Mrd. USD Umsatz an – ohne China-Rechenzentrumsgeschäft.
Risiken sind neu
S&P Global Ratings setzte das AA-Rating am 25.11. auf CreditWatch negativ; dazu kommen Exportregeln und KI-Finanzierungssorgen.
Auslöser
Was ist bei der Nvidia Aktie passiert – und warum die Erholung?
Der Absturz der Nvidia Aktie hatte mehrere Treiber gleichzeitig. Die Rating-Agentur S&P Global Ratings stellte die AA-Bewertung des Konzerns am 25. November unter Beobachtung mit negativem Ausblick und nannte dafür Governance-Fragen wie Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Aufsicht und Nachfolge sowie geopolitische Risiken; die Überprüfung soll innerhalb von rund 90 Tagen abgeschlossen sein. Moody's führt Nvidia unverändert mit Aa1 und stabilem Ausblick. Hinzu kamen verschärfte US-Exportregeln für KI-Chips, Sorgen um die Rentabilität und Finanzierung der KI-Investitionen, ein Zinsumfeld mit zehnjährigen US-Renditen nahe 5 Prozent und ein allgemeiner Abverkauf der Chipwerte. Am Mittwoch fiel die Aktie zeitweise bis auf 141,17 Dollar, ein Tagesminus von mehr als 9 Prozent, und schloss mit minus 3,9 Prozent.
Am Freitag, dem verkürzten Handelstag nach Thanksgiving (die Wall Street schließt um 19:00 Uhr MEZ), drehen die Chipwerte vorbörslich ins Plus. Nvidia legt laut Marktberichten rund 4 Prozent zu, Micron sogar gut 6 Prozent. Ob das mehr ist als ein technischer Rebound, hängt an den Fundamentaldaten – und die sind weiterhin stark.
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose des Unternehmens selbst?
Nvidia hat am 17. November die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt. Der Umsatz stieg auf 115,8 Milliarden Dollar (plus 103 Prozent zum Vorjahr, plus 20 Prozent zum Vorquartal), davon 107,6 Milliarden im Rechenzentrum. Der Gewinn je Aktie lag nach Non-GAAP bei 2,68 Dollar, die Bruttomarge bei knapp 75 Prozent. Für das vierte Quartal stellt das Management 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, plus/minus 3 Prozent – ausdrücklich ohne Umsätze mit Rechenzentrumschips in China. Die Bruttomarge soll bei 71 bis 72 Prozent liegen und damit niedriger als zuletzt. Die Quartalsdividende beträgt 0,25 Dollar je Aktie (Stichtag 2. Dezember, Zahlung 23. Dezember).
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Umsatz Q3 FY2027
|115,8 Mrd. USD
|+103 % zum Vorjahr
|Umsatz-Guidance Q4
|130 Mrd. USD (±3 %)
|ohne China-Rechenzentrum
|Gewinn je Aktie Q3 (Non-GAAP)
|2,68 USD
|über Konsens von rund 2,47 USD
|Bruttomarge Q3 / Q4-Ziel
|74,9 % / 71–72 %
|Q4 als Margentief
|Umsatz-Konsens FY2028
|rund 692 Mrd. USD
|57 Analysten, Stand 2.11.
|KGV auf nächstes Geschäftsjahr
|rund 9,5
|rechnerisch bei 149,30 USD
Konsens- und Bewertungsangaben stammen aus Marktdaten verschiedener Stichtage; KGV rechnerisch auf Basis des Schlusskurses vom 25.11.2026.
Quelle: Nvidia-Quartalsmitteilung vom 17.11.2026; Konsensdaten, eigene Berechnung
Was sagen die Analysten – welches Kursziel trauen sie der Nvidia Aktie zu?
Der Konsens ist eindeutig: Von 62 Analysten empfehlen laut Marktdaten (Stand 24.11.) 59 den Kauf, zwei das Halten und einer den Verkauf; das mittlere Kursziel liegt bei rund 247 Dollar. Nach den Quartalszahlen wurden die Ziele jedoch teils deutlich angepasst. Jefferies und Wells Fargo senkten am 18. November von 300 auf jeweils 250 Dollar, Morgan Stanley von 267 auf 260 Dollar. Wedbush ging in die Gegenrichtung und hob das Ziel von 275 auf 293 Dollar an. Goldman Sachs bestätigte 220 Dollar, Barclays führt 210 Dollar, Cantor Fitzgerald bleibt bei 250 Dollar. Am unteren Rand der genannten Häuser steht Bernstein mit 200 Dollar. Selbst dieses niedrigste Ziel liegt rund ein Drittel über dem aktuellen Kurs.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Jefferies
|Buy
|250 USD (zuvor 300)
|18.11.2026
|Jefferies-Analystenstudie
|Wells Fargo
|Overweight
|250 USD (zuvor 300)
|18.11.2026
|Wells-Fargo-Analystenstudie
|Morgan Stanley
|Overweight
|260 USD (zuvor 267)
|18.11.2026
|Morgan-Stanley-Analystenstudie
|Wedbush
|Outperform
|293 USD (zuvor 275)
|20.11.2026
|Wedbush-Analystenstudie
|Goldman Sachs
|Buy
|220 USD (bestätigt)
|18.11.2026
|Goldman-Sachs-Analystenstudie
|Barclays
|Overweight
|210 USD
|18.11.2026
|Barclays-Analystenstudie
|Cantor Fitzgerald
|–
|250 USD (bestätigt)
|18.11.2026
|Cantor-Analystenstudie
|Bernstein
|–
|200 USD (gesenkt)
|ca. 12.11.2026
|Bernstein-Analystenstudie
Die Angaben geben Einschätzungen Dritter wieder; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab. Kursziele in US-Dollar.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Ist die Nvidia Aktie nach dem Absturz günstig bewertet?
Rechnerisch ja: Auf Basis der Konsensschätzungen vom 11. November lag das KGV bei rund 18,6 für das laufende und 11,0 für das nächste Geschäftsjahr, als die Aktie noch bei 172,68 Dollar stand. Beim Kurs von 149,30 Dollar ergibt das grob 16 beziehungsweise 9,5. Zum Vergleich: Broadcom kam zum selben Stichtag auf rund 34 beziehungsweise 20, AMD auf rund 78 beziehungsweise 34 – Nvidia war damit schon vor dem Ausverkauf die günstigste der drei Aktien. Die Schätzungen stammen allerdings aus der Zeit vor dem Kursrutsch und können sich ändern; das Umsatzvolumen von mehr als 100 Milliarden Dollar pro Quartal macht zudem jede Abweichung der Schätzungen sehr groß.
Was sagt der Chart der Nvidia Aktie?
Technisch bleibt das Bild angeschlagen. Die Aktie notiert deutlich unter der 50-Tage-Linie von rund 194 Dollar und der 200-Tage-Linie von rund 209 Dollar. Als Unterstützung gelten die Zone um 141 bis 146 Dollar, danach rund 127 Dollar und das Jahrestief bei 124,50 Dollar. Auf der Oberseite werden Widerstände bei etwa 155, 160 und 169 Dollar genannt. Der Rekordstand lag bei 243,37 Dollar am 7. Oktober. Das sind rein beschreibende Marken, keine Handlungsempfehlung.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie sieht der Markt die Nvidia Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Annahme laut Dritten
|Kursmarke
|Bull-Case
|Guidance von 130 Mrd. USD wird erfüllt, KI-Nachfrage bleibt, Rating-Sorgen verfliegen
|250–293 USD (Ziele von Jefferies, Wells Fargo, Wedbush)
|Base-Case
|Wachstum läuft weiter, aber Margen und Regulierung bremsen die Bewertung
|rund 247 USD (Konsens-Kursziel)
|Bear-Case
|Exportverbote, KI-Finanzierungsstress, Herabstufung des Ratings
|Test des Jahrestiefs um 124,50 USD
Keine Prognose von aktiencheck.de. Kursmarken stammen aus Kurszielen Dritter bzw. dem Jahrestief.
Quelle: Analystenstudien, Marktkommentare
Was beobachten Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt?
Kurzfristig geht es um die Frage, ob die Erholung am verkürzten US-Handelstag anhält und ob die Aktie die Zone um 155 Dollar zurückerobert. Am 2. Dezember ist der Dividendenstichtag, am 9. Dezember berichtet Broadcom über sein Geschäftsjahr, ein wichtiger Gradmesser für die KI-Chip-Nachfrage. Die Überprüfung des S&P-Ratings soll binnen etwa 90 Tagen enden; die nächsten Nvidia-Quartalszahlen werden üblicherweise Ende Februar erwartet, ein Termin ist nicht bestätigt.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Nvidia Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 247 Dollar; die Ziele der hier genannten Häuser reichen von 200 bis 293 Dollar.
Warum ist die Nvidia Aktie so stark gefallen? Zusammenspiel aus S&P-CreditWatch, Exportregeln, KI-Finanzierungssorgen und einem schwachen Chipsektor; die Quartalszahlen selbst übertrafen die Erwartungen.
Was bedeutet Kursziel bei der Nvidia Aktie? Ein Kursziel ist die Einschätzung eines Analysten zum möglichen Kurs in etwa zwölf Monaten; es ist keine Garantie.
Wie hoch ist die Nvidia Prognose für den Umsatz? Das Unternehmen peilt im vierten Quartal rund 130 Milliarden Dollar an, ohne China-Rechenzentrumsgeschäft.
Gibt aktiencheck.de eine eigene Nvidia Aktie Prognose ab? Nein, alle Prognosen und Kursziele stammen von Unternehmen und Analysten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen und Kursziele von Analystenhäusern wieder, die aktiencheck.de nicht selbst erstellt hat. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen der Quellen: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies, Barclays, Cantor Fitzgerald, Bernstein, Wells Fargo.
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- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenstudien von Jefferies, Wells Fargo, Morgan Stanley, Wedbush, Goldman Sachs, Barclays, Cantor Fitzgerald und Bernstein (siehe Tabelle) vom 18.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
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Quelle der Empfehlung: Analystenstudien von Jefferies, Wells Fargo, Morgan Stanley, Wedbush, Goldman Sachs, Barclays, Cantor Fitzgerald und Bernstein (siehe Tabelle).
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