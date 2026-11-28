Wie schloss die Nvidia Aktie am Freitag?

Bei 150,49 Dollar, knapp ein Prozent im Plus.

Wie lief die Woche?

Die Aktie gewann 19,88 Prozent, liegt auf Monatssicht aber fast 31 Prozent im Minus.

Was berichtete Bloomberg?

Dass Blackwell-Chips offenbar von zwei chinesischen Unternehmen in einem Rechenzentrum in Shanghai verbaut wurden.