Erst der Schreck, dann die Gegenbewegung: Am Freitag fiel die Nvidia Aktie nach einem Bericht über in China verbaute KI-Chips zeitweise um fast drei Prozent. Am Ende schloss sie dennoch knapp ein Prozent im Plus bei 150,49 Dollar. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von fast 20 Prozent – nach einem der heftigsten Ausverkäufe der Firmengeschichte.
Nvidia Aktie: Plus 19,9 Prozent in einer Woche – und ein China-Bericht, der niemanden schreckt? Was hinter dem Comeback steckt
Bloomberg berichtet über Blackwell-Chips in einem Rechenzentrum in Shanghai, US-Abgeordnete prüfen Verkäufe. Trotzdem dreht die Nvidia Aktie ins Plus und schafft ihre beste Woche seit Langem.
NVIDIA Corporation · ISIN: US67066G1040 · WKN: 918422 · Handelssymbol: NVD · US-Handelssymbol: NVDA
Der Bericht
Blackwell-Chips in Shanghai
Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Verweis auf ihr vorliegende Unterlagen, dass Blackwell-Prozessoren von Nvidia offenbar von zwei chinesischen Unternehmen in einem Rechenzentrum in Shanghai verbaut wurden. Parallel prüfen demokratische Abgeordnete in den USA Chipverkäufe an mindestens zwei kalifornische Unternehmen mit chinesischen Muttergesellschaften. Die Vorwürfe sind Gegenstand politischer Prüfungen; ein Fehlverhalten von Nvidia ist nicht festgestellt. Die Nvidia Aktie reagierte zunächst mit Verlusten, schüttelte diese im freundlichen Gesamtmarkt aber ab.
Nach dem Ausverkauf achten Anleger mehr auf Bewertung als auf Schlagzeilen. Für die Nvidia Aktie bleibt China dennoch ein politisches Risiko, das jederzeit zurückkehren kann.
Die Woche
Erholung nach dem Absturz
Mit einem Wochenplus von 19,88 Prozent gehörte die Nvidia Aktie zu den drei größten Gewinnern im Nasdaq 100. Auf Monatssicht bleibt dennoch ein Minus von fast 31 Prozent. Rückenwind kam von einer breiten Erholung der Chipwerte am Freitag. Seit Montag ist zudem Jensen Huang wieder im Amt.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Wie schloss die Nvidia Aktie am Freitag?
Bei 150,49 Dollar, knapp ein Prozent im Plus.
Wie lief die Woche?
Die Aktie gewann 19,88 Prozent, liegt auf Monatssicht aber fast 31 Prozent im Minus.
Was berichtete Bloomberg?
Dass Blackwell-Chips offenbar von zwei chinesischen Unternehmen in einem Rechenzentrum in Shanghai verbaut wurden.
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