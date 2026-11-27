Die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, US-Handelssymbol: NVDA) ist am Freitag, 27. November 2026, der größte Nasdaq100 Verlierer. Im frühen Handel notiert sie bei 147,41 Dollar, die Kursanzeige nennt ein Minus von 5,13 Prozent. Am Mittwoch hatte die Nvidia Aktie bei 149,30 Dollar geschlossen. Der Handel läuft nach Thanksgiving verkürzt.
Nvidia Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Black Friday – die Sorgen um den Chipriesen bleiben
Die Nvidia Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 147,41 Dollar und führt die Nasdaq100 Verlierer an. Die Kursanzeige weist minus 5,13 Prozent aus. Was den Chipriesen belastet und was gegenüber dem Mittwoch tatsächlich passiert ist.
Kursgrund
Warum die Nvidia Aktie unter Druck steht
Eine Unternehmensmeldung für den Freitag liegt nicht vor. Die Nvidia Aktie leidet weiter unter dem Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang, den Ermittlungen im Umfeld des Unternehmens und der Debatte über den KI-Ausbau. Für zusätzliche Unruhe sorgt ein Bericht, wonach S&P Global die Bonitätsnote von Nvidia unter Beobachtung gestellt hat; er stammt bislang nur aus einer Quelle. Als Nasdaq100 Verlierer folgt die Aktie damit dem Trend der Vorwochen.
Hintergrund
Sechs Verlustwochen, neue Rivalen
Die Nvidia Aktie hat zuletzt sechs Wochen in Folge verloren. Anleger setzen darauf, dass Großkunden stärker auf Alternativen wie AMD oder maßgeschneiderte Chips von Broadcom setzen. Dazu kommt die Unsicherheit über die Führung des Konzerns nach dem Abgang von Huang.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum ist die Nvidia Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein einzelner Auslöser ist nicht belegt; Führungsfrage, Ermittlungen und KI-Sorgen belasten.
Wie hoch ist der Kurs der Nvidia Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 147,41 Dollar.
Wie viel verlor die Nvidia Aktie zum Mittwoch?
Gegenüber dem Mittwochsschluss von 149,30 Dollar rund 1,3 Prozent.
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