Warum ist die Nvidia Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Ein einzelner Auslöser ist nicht belegt; Führungsfrage, Ermittlungen und KI-Sorgen belasten.

Wie hoch ist der Kurs der Nvidia Aktie?

Im frühen Handel am Freitag 147,41 Dollar.

Wie viel verlor die Nvidia Aktie zum Mittwoch?

Gegenüber dem Mittwochsschluss von 149,30 Dollar rund 1,3 Prozent.