Die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, US-Handelssymbol: NVDA) zählt mit plus 19,88 Prozent zu den drei größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag lag das Plus nur bei 0,80 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 30,95 Prozent.
Nvidia Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Chipriese erholt sich vom Ausverkauf
Die Nvidia Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 19,88 Prozent und ist drittgrößter Nasdaq100 Gewinner. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von fast 31 Prozent.
Kursgrund
Warum die Nvidia Aktie in der Woche steigt
Ein einzelner Auslöser ist nicht bekannt. Die Nvidia Aktie erholt sich offenbar vom Ausverkauf der vergangenen Wochen, der sie auf Monatssicht fast 31 Prozent kostete. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche profitiert sie von der breiten Chiprally; am Freitag selbst hinkte sie den übrigen Chipwerten hinterher.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum ist die Nvidia Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; die Aktie erholt sich vom Ausverkauf.
Wie hat sich die Nvidia Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 19,88 Prozent bis Freitagabend.
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