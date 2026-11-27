Der Verwaltungsrat von Nvidia hat Jensen Huang am Montag, 23. November, einstimmig als Präsident und Vorstandschef zurückgeholt. Nur sechs Tage zuvor hatte Verwaltungsratschef Harvey Jones auf der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen eine Rückkehr noch ausgeschlossen. Nach Unternehmensangaben holte das Gremium vor der Entscheidung Einschätzungen von hohen Stellen der US-Regierung ein und sieht kein Risiko für die nationale Sicherheit. Zuvor hatten Stimmen aus dem Silicon Valley und US-Präsident Donald Trump öffentlich für Huang geworben. Auslöser des Rücktritts waren Medienberichte über eine Affäre Huangs mit einer Frau, bei der es sich laut Berichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China weist die Vorwürfe zurück.