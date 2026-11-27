Der Tech-Sektor erholt sich vor der verkürzten Sitzung an der Wall Street kräftig: Nach dem KI-Ausverkauf am Mittwoch deuten die Futures auf deutliche Gewinne bei Nasdaq 100 und Chipwerten hin. Die US-Börsen handeln am Black Friday nur von 15:30 bis 19:00 Uhr MEZ. Im Zentrum steht weiter die Nvidia-Aktie, deren Kurs seit dem Rücktritt und der Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang wild schwankt.
Tech-Erholung vor Black Friday - Wie lange hält sie?
Nach der Achterbahnfahrt um Jensen Huang deuten die Futures vor der verkürzten Black-Friday-Sitzung auf eine kräftige Tech-Erholung. Was das für Nasdaq 100, Anleiherenditen sowie die Aktien von Nvidia, Micron und AMD bedeutet.
Chronologie
Vom Rücktritt zum Comeback: elf Tage Ausnahmezustand
Der Verwaltungsrat von Nvidia hat Jensen Huang am Montag, 23. November, einstimmig als Präsident und Vorstandschef zurückgeholt. Nur sechs Tage zuvor hatte Verwaltungsratschef Harvey Jones auf der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen eine Rückkehr noch ausgeschlossen. Nach Unternehmensangaben holte das Gremium vor der Entscheidung Einschätzungen von hohen Stellen der US-Regierung ein und sieht kein Risiko für die nationale Sicherheit. Zuvor hatten Stimmen aus dem Silicon Valley und US-Präsident Donald Trump öffentlich für Huang geworben. Auslöser des Rücktritts waren Medienberichte über eine Affäre Huangs mit einer Frau, bei der es sich laut Berichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China weist die Vorwürfe zurück.
Marktreaktion
Nasdaq 100 und Nvidia-Aktie: Achterbahn statt Trendwende
Wie nervös der Markt ist, zeigt die Wochenbilanz. Am Montag legte der Nasdaq 100 um 6,9% zu, die US-Leitindizes verzeichneten den besten Handelstag seit April 2025. Schon am Mittwoch war ein Großteil der Gewinne wieder verpufft: Der Nasdaq 100 brach nach dem Start um bis zu 4,7% ein und rutschte zeitweise an die Schwelle zum Bärenmarkt, erholte sich aber bis zum Schluss und beendete den Tag nur 0,64% im Minus bei 26.046,90 Punkten.
Der S&P 500 schloss am Mittwoch 0,25% tiefer bei 7.182,78 Punkten, der Dow Jones legte um 0,33% auf 50.182,95 Punkte zu. Die Nvidia-Aktie verlor 3,9% auf 149,30 US-Dollar, nachdem sie am Dienstag bereits von 165 auf 155,38 US-Dollar gefallen war. Am vergangenen Freitag hatte sie mit 124,50 US-Dollar ihr tiefstes Niveau seit Mitte Mai 2025 erreicht. Am Donnerstag blieb die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, die Futures legten im dünnen Handel dennoch zu.
Zinsen und Anleihen
Warum die Zinsen die KI-Rally immer wieder bremsen
Hinter der Volatilität steckt mehr als die Personalie Huang. Die jüngsten US-Konjunkturdaten bestätigten nach Marktberichten anhaltenden Preisdruck bei robustem Wachstum, die Kernrate des PCE-Index fiel leicht höher aus. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Mittwoch bei 4,86%, die zweijährige bei rund 4,65%. Am Terminmarkt ist laut CME FedWatch eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember praktisch eingepreist, der Leitzins liegt derzeit bei 3,75% bis 4,00%. Für hoch bewertete Wachstumswerte wie Nvidia, Micron und AMD sind höhere Zinsen Gegenwind, weil künftige Gewinne stärker abgezinst werden.
Hinzu kommen Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen. Analyst Adam Vettese von eToro fasst die Lage nach den Wirtschaftsdaten so zusammen:
Dank der starken Konjunktur fehlt der Druck, die Geldpolitik zu lockern.
Aktienbezug
Nvidia, Micron, AMD: Wer profitiert, wer leidet?
Nvidia: Comeback-Gewinner mit Altlasten
Die Nvidia-Aktie (ISIN US67066G1040) schloss am Mittwoch bei 149,30 US-Dollar und liegt damit noch rund 10% unter dem Niveau nach Huangs Rückkehr. Auf der Habenseite steht der Quartalsbericht, mit dem Interims-CEO Colette Kress den Wachstumsausblick angehoben hat. Belastend wirken die Anhörungen im US-Kongress am 1. und 2. Dezember zu mutmaßlichem Chipschmuggel und Exportkontrollen sowie die Frage, wie lange das Vertrauen in die Führung hält. Violeta Todorova von Leverage Shares rechnet kurzfristig mit einer Seitwärtsbewegung.
Micron: Hebel auf die KI-Stimmung
Der Speicherchip-Hersteller wurde am Mittwoch mit Nvidia nach unten gezogen und gab am Ende 4,5% nach, nachdem das Minus zwischenzeitlich bei 13% gelegen hatte. Micron profitiert überdurchschnittlich, wenn die Sorgen um die KI-Investitionen nachlassen, verliert aber auch stärker, wenn sie zurückkehren.
AMD: Alternative ohne Personalrisiko
Der Nvidia-Konkurrent hängt nicht an der Führungsfrage in Santa Clara, leidet aber unter derselben KI- und Zinsstimmung. Am Mittwoch lag AMD zeitweise mehr als 9% im Minus, einen Schlusskurs nennen die vorliegenden Berichte nicht.
Ausblick
Die nächsten Termine für Anleger
Nach dem Black Friday richtet sich der Blick auf den Cyber Monday am 30. November, die Kongressanhörungen von Huang am 1. und 2. Dezember sowie die Fed-Entscheidung am 9. Dezember. Dazwischen entscheidet sich, ob die Erholung bei den Tech-Aktien eine Trendwende ist oder nur eine Gegenbewegung nach der Panik. Für den Nasdaq 100 bleibt das Rekordhoch von Anfang Oktober weit entfernt, und die Börsen reagieren auf jede neue Nachricht aus Washington und von den Notenbanken besonders empfindlich.
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