Die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) holt nach Thanksgiving einen Teil ihrer Verluste auf. Am Freitag, dem 27. November, notierte sie um 7:12 Uhr US-Ostküstenzeit vorbörslich bei 152,39 USD. Das waren 3,09 USD oder 2,07% mehr als zum letzten regulären Handelsschluss. Am Mittwoch, dem 25. November, hatte die Aktie um 16:00 Uhr US-Ostküstenzeit bei 149,30 USD geschlossen, ein Minus von 6,08 USD oder 3,91%. Am Donnerstag blieben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Mit dem vorbörslichen Plus hat NVIDIA in Dollar gerechnet damit rund die Hälfte des Kursverlusts vom Mittwoch aufgeholt.
NVIDIA Aktie: Jensen Huang vor dem US-Senat – 2% Plus vorbörslich
NVIDIA plant mit 130 Milliarden USD Quartalsumsatz, während Washington die Vertriebswege seiner KI-Chips unter die Lupe nimmt.
Für Anleger liegt die interessantere Zahl allerdings in NVIDIAs eigener Planung: 130 Milliarden USD Umsatz stellt der Konzern für das laufende Quartal in Aussicht. Erlöse aus dem Verkauf von Rechenzentrumsprozessoren nach China hat er dabei bereits ausgeklammert. Weshalb also bewegt der Streit um mögliche Umwege für Hochleistungschips die Aktie? Weil zwischen einer Bestellung bei NVIDIA und dem Einsatz eines Chips mehrere Unternehmen stehen können. Washington nimmt jetzt genau diese Strecke in den Blick. Für die Bewertung der Aktie kommt es darauf an, wie weit die Folgen entlang dieser Strecke reichen.
Sieben Unternehmen auf der Entity List
Das US-Handelsministerium hat den in Singapur ansässigen Cloud-Anbieter Megaspeed und sechs weitere Gesellschaften in Malaysia, Singapur und Thailand auf die sogenannte Entity List gesetzt. Die Behörde sieht ein erhebliches Risiko, dass fortschrittliche Rechentechnik an nicht autorisierte Endnutzer weitergeleitet werde. Für betroffene Lieferungen an die gelisteten Firmen ist eine Genehmigung erforderlich. Bei der Prüfung solcher Anträge gilt grundsätzlich die Annahme, dass sie abgelehnt werden. Megaspeed bestreitet jedes Fehlverhalten.
Für NVIDIA hat diese Entscheidung eine unmittelbare geschäftliche Bedeutung: Eine betroffene Bestellung lässt sich ohne die erforderliche Genehmigung nicht ausliefern, auch wenn der Kunde die Ware bezahlen kann und der Chip verfügbar ist. Wie viel Umsatz konkret an den sieben Gesellschaften hängt, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor. Eine Milliardenbelastung aus der Zahl der Listeneinträge abzuleiten, wäre deshalb ebenso spekulativ wie die Annahme, jede betroffene Lieferung lasse sich umgehend durch einen anderen Auftrag ersetzen.
Die Unterscheidung zwischen einem aufgeschobenen und einem verlorenen Auftrag ist für Aktionäre wesentlich. Rückt ein anderer abnahmebereiter Kunde nach, kann NVIDIA einen Teil des Umsatzrisikos auffangen. Muss dagegen ein fertig konfiguriertes System auf die Freigabe für seinen vorgesehenen Empfänger warten, kann sich die Umsatzrealisierung über einen Quartalsstichtag hinaus verschieben. Für die längerfristige Ertragskraft mögen einige Wochen wenig ändern. Für ein einzelnes Quartal, an das der Markt hohe Erwartungen knüpft, können sie durchaus ins Gewicht fallen.
Warum eine kalifornische Rechnungsadresse Fragen offenlässt
Eine aktuelle Recherche rückt mindestens zwei kalifornische Partnerunternehmen in den Mittelpunkt. Dem Bericht zufolge verkauft NVIDIA ihnen besonders leistungsfähige Chips. Beide Firmen würden von chinesischen Eigentümern kontrolliert. Ein Teil der Technik soll an Unternehmen in Südostasien weitervermietet oder weiterverkauft worden sein. Gegen eine der beiden Firmen habe die US-Regierung keine Vorwürfe erhoben. Die andere stehe selbst nicht auf der Entity List. Seit März 2023 seien allerdings Unternehmen ihrer chinesischen Muttergruppe Inspur gelistet.
Das sind für die Einordnung entscheidende Einzelheiten. Der Sitz eines Käufers, seine Eigentümer, der Standort eines Servers und die Identität des späteren Nutzers können auseinanderfallen. Aus einem Eigentumsverhältnis allein lässt sich weder der tatsächliche Einsatzort eines konkreten Chips noch ein Verstoß von NVIDIA ableiten. Die wirtschaftliche Frage beginnt früher: Welche Nachweise braucht ein Hersteller, um ein Geschäft mit hinreichender Sicherheit freigeben zu können? Und wie schnell kann er offene Fragen klären, wenn seine unmittelbaren Kunden die Technik ihrerseits vermieten?
Gerade das Vermietmodell macht die Abgrenzung schwierig. Ein Betreiber kann eine Anlage kaufen, im eigenen Rechenzentrum installieren und mehreren Kunden Rechenleistung anbieten. Für NVIDIA ist der Käufer in diesem Beispiel bekannt. Wer später welche Kapazitäten nutzt, entscheidet sich womöglich erst im Betrieb. Soll der Hersteller künftig auch darüber weitergehende Auskunft geben, kommt es auf die Mitwirkung seiner Partner an. Verträge, Dokumentation und Zuständigkeiten würden damit zu geschäftlichen Faktoren, die neben Preis und Leistungsfähigkeit der Hardware über die Auslieferung entscheiden könnten.
Die Stärke des Kerngeschäfts lässt sich beziffern
Bei aller Aufmerksamkeit für Washington lohnt der Blick auf das, was NVIDIA bereits verkauft hat. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 25. Oktober 2026 endete, setzte der Konzern 115,8 Milliarden USD um. Das waren 20% mehr als im Vorquartal und 103% mehr als ein Jahr zuvor. Allein das Geschäft mit Rechenzentren brachte 107,6 Milliarden USD ein, ein Plus von 110% gegenüber dem Vorjahr. Rund 93 von jeweils 100 Umsatzdollar entfielen damit auf diesen Bereich.
Für die Aktie ist diese Konzentration Chance und Risiko zugleich. Der Konzern hat Zugang zu Kunden, die ganze Rechenzentren ausstatten. Schon die nächste Ausbaustufe eines großen Cloud-Anbieters kann entsprechend viel Geschäft bringen. Umgekehrt hängen die Konzernergebnisse inzwischen stark davon ab, wann solche Kunden neue Anlagen in Betrieb nehmen. Eine verschobene Bestellung im Rechenzentrumsgeschäft lässt sich angesichts der Größenverhältnisse durch zusätzliche Verkäufe in anderen Sparten nur schwer ausgleichen.
Ein greifbares Argument für weiteres Wachstum ist der Start der Plattform Vera Rubin NVL72. NVIDIA hat mit der Auslieferung begonnen. Nach Unternehmensangaben laufen entsprechende Systeme bereits bei Partnern wie Google Cloud, Microsoft Azure und Oracle Cloud Infrastructure. Das verleiht der Nachfrageprognose mehr Gewicht: Kunden haben die neue Plattform bereits in ihre Infrastruktur aufgenommen. Wie rasch daraus Folgeaufträge entstehen, hängt unter anderem davon ab, wie gut sie die zusätzliche Rechenleistung auslasten und an ihre eigenen Kunden verkaufen können.
Was die 130-Milliarden-Prognose abdeckt
Für das vierte Geschäftsquartal erwartet NVIDIA 130 Milliarden USD Umsatz mit einer Bandbreite von plus oder minus 3%. Rechnerisch entspricht das 126,1 bis 133,9 Milliarden USD. Die Mitte der Spanne liegt 14,2 Milliarden USD über dem jüngsten Quartalsumsatz. Beim Vergleich gehört ein Kalenderdetail dazu: Das vierte Geschäftsquartal umfasst eine zusätzliche Woche. Wer den gesamten erwarteten Zuwachs einer Beschleunigung der Nachfrage zuschreibt, überschätzt damit das Tempo.
Für die Debatte um China ist der genaue Wortlaut der Annahme wichtig. NVIDIA setzt in dieser Prognose keine Umsätze mit Rechenzentrumsprozessoren aus China an. Der Konzern braucht also keine Wiederöffnung dieses Absatzmarktes, um sein eigenes Umsatzziel zu erreichen. Die Prognose sagt hingegen wenig darüber aus, wie empfindlich das Geschäft mit Kunden in anderen Ländern auf zusätzliche Prüfungen reagieren würde. Singapurische Betreiber oder kalifornische Vertriebspartner können für die Planung auch dann relevant sein, wenn in der betreffenden Umsatzkategorie für China eine Null steht.
Neben dem Umsatz verdient die Marge Aufmerksamkeit. Im dritten Quartal erreichte NVIDIA nach US-Rechnungslegung eine Bruttomarge von 74,8%. Für das vierte Quartal stellt der Konzern 71% bis 72% in Aussicht. Ein Rechenbeispiel zeigt die Größenordnung: Bei 130 Milliarden USD Umsatz entspricht ein einziger Prozentpunkt Bruttomarge 1,3 Milliarden USD Bruttogewinn. Selbst wenn die Erlöse wie erwartet steigen, macht es für die Aktionäre also einen erheblichen Unterschied, wie profitabel NVIDIA die neuen Systeme ausliefert. Die angekündigte Margenspanne ist eine Unternehmensprognose. Wie viel davon gegebenenfalls auf Exportprüfungen entfällt, lässt sich daraus nicht ableiten.
Jensen Huang kehrt zurück – die Fragen bleiben
Am 23. November setzte der Verwaltungsrat Jensen Huang wieder als Präsidenten, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats ein, elf Tage nach seinem Rücktritt. Seine Rückkehr gibt Kunden und Mitarbeitern einen bekannten Ansprechpartner für Produktstrategie und Investitionsentscheidungen. Für einen Konzern, dessen Kunden Milliardenbeträge über mehrere Produktgenerationen hinweg verplanen, hat diese Kontinuität einen geschäftlichen Wert.
Zugleich trifft die politische Debatte NVIDIA damit wieder unmittelbar an der Spitze. Für den 3. Dezember ist Huangs öffentliche Aussage vor dem Bankenausschuss des US-Senats zur Aufsicht über die Exportkontrollen angesetzt. Für Anleger dürften vor allem konkrete Antworten zählen: Wer kann eine Lieferung intern stoppen? Welche Informationen verlangt NVIDIA von Vertriebspartnern? Wie geht der Konzern mit einem Kunden um, bei dem der Endnutzer einer Anlage ungeklärt bleibt? An solchen Angaben ließe sich eher beurteilen, ob zusätzliche Kontrollen im Tagesgeschäft beherrschbar wären.
Drei Gesetzesvorhaben mit unterschiedlichen Folgen
Im US-Kongress gewinnen drei parteiübergreifende Initiativen an Gewicht. Eine würde dem Kongress ermöglichen, bestimmte Exporte fortschrittlicher KI-Chips an gegnerische Staaten zu blockieren. Eine weitere zielt auf den Verkauf wichtiger Anlagen zur Chipherstellung an als bedenklich eingestufte Länder. Die dritte würde für exportbeschränkte Chips eine Möglichkeit zum Nachweis ihres Standorts verlangen. Alle drei sind Gesetzesvorhaben. Die Aufnahme von Megaspeed und sechs weiteren Gesellschaften in die Entity List ist dagegen bereits erfolgt.
Für NVIDIA unterscheiden sich die möglichen Auswirkungen erheblich. Ein zusätzliches Einspruchsrecht könnte die Zeit zwischen Bestellung und verlässlicher Lieferzusage verlängern. Vorgaben für Anlagen zur Chipherstellung beträfen zunächst die Ausrüster und könnten NVIDIA mittelbar über seine Fertigungspartner erreichen. Ein Standortnachweis würde andere Fragen aufwerfen: Für welche Produkte gälte er, ab wann und wer wäre im laufenden Betrieb verantwortlich? Erst mit diesen Einzelheiten ließen sich Aufwand und Kosten seriös abschätzen. Die Anhörung am 3. Dezember kann mehr Klarheit bringen. Über die endgültige Fassung eines Gesetzes entscheidet sie nicht.
Woran sich Chancen und Risiken für die Aktie messen lassen
Das günstigere Szenario wäre eines, in dem sich die Beschränkungen auf klar umgrenzte Empfänger konzentrieren und NVIDIA seine großen Cloud-Kunden weiterhin planmäßig beliefert. Dafür sprechen die bereits angelaufenen Auslieferungen und eine Umsatzplanung, die ohne chinesische Erlöse aus dem Verkauf von Rechenzentrumsprozessoren auskommt. Könnte NVIDIA zugleich nachvollziehbar zeigen, wie es problematische Bestellungen erkennt und bearbeitet, würde eine zentrale Unsicherheit für Kunden und Anleger kleiner.
Das ungünstigere Szenario beginnt schon unterhalb eines umfassenden Exportverbots: Vertriebspartner warten auf Freigaben, Kunden verschieben die Inbetriebnahme und NVIDIA kann frei werdende Systeme erst später anderweitig ausliefern. Dann träfen zeitliche Verschiebungen auf eine ohnehin niedriger angesetzte Bruttomarge. Ob sich ein solcher Effekt auf ein Quartal beschränkt oder den Zugang zu Kunden dauerhaft verändert, wäre für den Wert der Aktie wichtiger als die Zahl neuer politischer Schlagzeilen.
Unter dem Strich fällt die Einschätzung derzeit neutral aus. Das Wachstum des Rechenzentrumsgeschäfts und die angelaufene Einführung von Vera Rubin sprechen für NVIDIA. Offen bleibt, wie reibungslos sich die hohe Nachfrage unter strengeren Anforderungen an den Vertrieb in profitable Auslieferungen übersetzen lässt. Die nächsten aussagekräftigen Anhaltspunkte sind Huangs Antworten am 3. Dezember und danach der Vergleich der tatsächlichen Erlöse und Margen mit dem Quartalsausblick. Das Vorbörsenplus von 2,07% zeigt immerhin, welchen Teil des Mittwochsverlusts die Aktie am Freitagmorgen aufgeholt hat. Für die geschäftlichen Folgen des Exportstreits liefert es noch keine belastbare Größenordnung.
Schick die Analyse dem Freund, der bei NVIDIA bislang nur gefragt hat: "Wie schnell ist der Chip?" Für die nächste Börsenrunde hat er dann eine zweite Frage: "Und wer bekommt ihn eigentlich?"
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 27. November 2026
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