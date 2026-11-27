Für Anleger liegt die interessantere Zahl allerdings in NVIDIAs eigener Planung: 130 Milliarden USD Umsatz stellt der Konzern für das laufende Quartal in Aussicht. Erlöse aus dem Verkauf von Rechenzentrumsprozessoren nach China hat er dabei bereits ausgeklammert. Weshalb also bewegt der Streit um mögliche Umwege für Hochleistungschips die Aktie? Weil zwischen einer Bestellung bei NVIDIA und dem Einsatz eines Chips mehrere Unternehmen stehen können. Washington nimmt jetzt genau diese Strecke in den Blick. Für die Bewertung der Aktie kommt es darauf an, wie weit die Folgen entlang dieser Strecke reichen.