Trump und Vance würden Huangs Führung als entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der USA im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) betrachten. Der US-Präsident sehe sogar eine Begnadigung als Option für den Fall, dass der Nvidia-CEO im Zuge der Spionageaffäre verurteilt werden sollte. Berichten zufolge hätten sie über das Wochenende daran gearbeitet, seine Rückkehr zu sichern. Huang gelte als wichtiger Befürworter offener KI-Modelle, die mehr Flexibilität, Anpassungsmöglichkeiten und Datenschutz sowie geringere Kosten bieten könnten. Sein Einfluss bilde damit ein Gegengewicht zur wachsenden Dominanz der Entwickler geschlossener KI-Modelle.