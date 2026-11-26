US-Präsident Donald Trump hat sich gemeinsam mit Vizepräsident JD Vance für die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) eingesetzt, so Violeta Todorova, Senior Analyst bei Leverage Shares und Income Shares.
Nvidia Aktie: Jensen Huang ist zurück – Risiken bleiben bestehen
Nach Huangs Rückkehr springt die Nvidia-Aktie um 31,5%, doch Todorova erwartet kurzfristig eine Seitwärtsbewegung.
Am 23. November habe der Verwaltungsrat des Chipherstellers einstimmig beschlossen, den Mitgründer wieder als CEO einzusetzen. Nur elf Tage zuvor sei Huang zurückgetreten. Für die Märkte habe die Entscheidung zunächst eine akute Unsicherheit über die Führung des Konzerns beseitigt. Zugleich werfe die Rolle des Weißen Hauses Fragen zur Unternehmensführung und zum politischen Einfluss auf Entscheidungen des Verwaltungsrats auf.
Trump und Vance würden Huangs Führung als entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der USA im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) betrachten. Der US-Präsident sehe sogar eine Begnadigung als Option für den Fall, dass der Nvidia-CEO im Zuge der Spionageaffäre verurteilt werden sollte. Berichten zufolge hätten sie über das Wochenende daran gearbeitet, seine Rückkehr zu sichern. Huang gelte als wichtiger Befürworter offener KI-Modelle, die mehr Flexibilität, Anpassungsmöglichkeiten und Datenschutz sowie geringere Kosten bieten könnten. Sein Einfluss bilde damit ein Gegengewicht zur wachsenden Dominanz der Entwickler geschlossener KI-Modelle.
Der Verwaltungsrat habe erklärt, er habe im Zuge mehrerer Gespräche auch Einschätzungen hochrangiger US-Regierungsvertreter eingeholt. Die Mitglieder seien überzeugt, dass Huangs Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle.
Die Nvidia-Aktie habe nach der Verkündung am Montag, 23. November, mit einem Anstieg von 31,5% reagiert. Der Börsenwert des Unternehmens habe sich damit um knapp eine Billion US-Dollar erhöht. Der Kurssprung habe vor allem die Erleichterung über Huangs Rückkehr widergespiegelt und weniger eine breitere Erholung von KI-Aktien. Investoren würden ihm eine zentrale Rolle für Nvidias Strategie, Produktentwicklung und Beziehungen zu großen Technologieunternehmen beimessen.
Die Erleichterung habe sich jedoch als kurzlebig erwiesen. Nvidia habe in der Folge Schwierigkeiten gehabt, die Kursgewinne auszubauen. Die kurzfristige Rallye habe sich umgekehrt. Neue Zollandrohungen der Trump-Regierung hätten zudem die Unsicherheit an den Märkten erhöht. Kurzfristig dürfte sich die Aktie in einer Spanne zwischen 125 und 170 US-Dollar seitwärts bewegen.
Abseits der Turbulenzen um die Unternehmensführung bleibe Nvidias Geschäftsentwicklung außergewöhnlich stark. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 25. Oktober geendet habe, habe der Konzern einen Umsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar erzielt. Das entspreche einem Anstieg von 103% gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn nach US-Rechnungslegungsstandard GAAP habe um 105% auf 65,3 Milliarden US-Dollar zugelegt. Der Nettogewinn nach Non-GAAP sei um 109% auf 64,9 Milliarden US-Dollar gestiegen.
Das Rechenzentrumsgeschäft sei der wichtigste Wachstumsfaktor geblieben. Der Segmentumsatz habe sich im Jahresvergleich um 110% auf 107,6 Milliarden US-Dollar erhöht. Darin würden sich die anhaltenden Investitionen von Cloud-Anbietern und Technologiekonzernen in KI-Infrastruktur widerspiegeln. Die GAAP-Bruttomarge habe bei 74,8% gelegen und unterstreiche Nvidias Preissetzungsmacht sowie die hohe Ertragskraft seiner führenden Position bei KI-Rechenleistung.
Auch der Ausblick falle ambitioniert aus. Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwarte Nvidia einen Umsatz von rund 130 Milliarden US-Dollar, zuzüglich oder abzüglich 3%. Die Prognose enthalte keine Umsätze aus dem Verkauf von Rechenzentrumstechnik für KI-Anwendungen nach China. Damit berücksichtige das Unternehmen bereits erhebliche Exportbeschränkungen bei der Einschätzung seiner kurzfristigen Geschäftsaussichten. Die Zahlen sprächen für eine weiterhin starke Nachfrage nach Nvidias KI-Chips. Gleichzeitig nähmen die Sorgen über Kosten, Finanzierung und langfristige Erträge der Investitionen in KI-Infrastruktur zu.
Huangs Rückkehr beende die laufenden Untersuchungen nicht. Die unabhängige Prüfung durch den Verwaltungsrat werde fortgesetzt. Nvidia habe zudem zugesagt, mit den zuständigen Behörden bei deren Ermittlungen zusammenzuarbeiten. Der Konzern verstärke zugleich die Kontrolle in den Bereichen nationale Sicherheit, Exportkontrollen und Compliance.
China bleibe eine der größten Unsicherheiten für das Unternehmen. Nvidia habe erklärt, seine auf der Hopper-Architektur basierenden Rechenzentrumsprodukte, darunter den H200-Prozessor, nicht nach China zu liefern. Auch Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien hätten zusätzliche Genehmigungspflichten für die Ausfuhr fortschrittlicher Chips eingeführt.
Der politische Druck dürfte hoch bleiben. Ausschüsse des US-Kongresses würden Auskünfte zu Nvidias Geschäftsbeziehungen, Verfahren zur Exportkontrolle und möglichen Risiken für die nationale Sicherheit verlangen. Huang und weitere Führungskräfte des Unternehmens müssten sich ebenfalls Fragen von US-Abgeordneten stellen.
Neben den politischen und regulatorischen Risiken rücke die Finanzierung des KI-Booms stärker in den Fokus. Nvidia stehe wegen zirkulärer Finanzierungsstrukturen unter Beobachtung, bei denen der Konzern in KI-Unternehmen investiere, die anschließend mit diesen Mitteln Chips und Infrastruktur von Nvidia kaufen würden.
Solche Vereinbarungen könnten die Entwicklung Künstlicher Intelligenz beschleunigen und die Nachfrage stützen. Für Investoren stelle sich jedoch die Frage, welcher Teil des ausgewiesenen Wachstums auf tatsächliche Nachfrage von Endkunden zurückgehe und welcher Teil von Nvidias eigener Finanzierung abhänge.
Huangs Rückkehr beseitige damit ein unmittelbares Führungsrisiko, lasse die grundlegenden Fragen jedoch offen. Das starke Umsatzwachstum, die hohen Margen und die anhaltende Nachfrage nach KI-Rechenleistung würden die Investmentthese stützen. Für die weitere Entwicklung werde entscheidend sein, ob Nvidia diese Dynamik aufrechterhalten und zugleich die Bedenken ausräumen könne, die Huangs Ausscheiden vorausgegangen seien. (Analyse vom 26.11.2026)
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