Die Nvidia-Aktie (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) ist vorbörslich der größte Dow Jones Gewinner. Laut vorbörslicher Kursanzeige (Stand 27.11.2026, 10:16 Uhr) steigt der Chipkonzern um 7,30 US-Dollar beziehungsweise 4,89 % auf rund 156,60 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie 3,91 % tiefer bei 149,30 US-Dollar geschlossen – es war der zweite Verlusttag in Folge.
Nvidia-Aktie ist vorbörslich größter Dow Jones Gewinner: Erholung nach zwei Verlusttagen
Die Nvidia-Aktie legt vorbörslich 4,89 % auf rund 156,60 US-Dollar zu und führt die Liste der Dow Jones Gewinner an. Zum Start des verkürzten Black-Friday-Handels greifen Anleger bei Chipwerten wieder zu – die Risiken bleiben.
Dow Jones Gewinner Nr. 1
Warum die Nvidia-Aktie vorbörslich zulegt
Der Kurssprung der Nvidia-Aktie ist vor allem eine Gegenbewegung. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht, dafür ein Marktumfeld, das sich über Nacht gedreht hat.
Schnäppchenjäger nach zwei Verlusttagen
Laut TradingView greifen Anleger nach dem Rückgang am Mittwoch wieder zu. Die Aktie ist damit auf dem Weg, einen guten Teil der Verluste vom Mittwoch wettzumachen.
Breite Erholung bei Technologiewerten
Die Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 lagen am frühen Morgen rund 2,9 % im Plus, auf den S&P 500 rund 1,7 % und auf den Dow Jones rund 0,9 %. Auch Micron Technology (ISIN US5951121038, WKN 869020, Symbol MTE, US-Symbol MU) legte vorbörslich um mehr als 6 % zu.
Ratingagentur nimmt Anstieg der Note, nicht die Note
Eine große Ratingagentur hatte am 18. November den Ausblick für Nvidia von positiv auf stabil gesenkt und mit der Unsicherheit nach Huangs Rücktritt begründet. Die gute Note blieb unverändert.
Viele offene Baustellen
Yahoo Finance nennt gleich mehrere Belastungen: Behördenfragen, die Führungsfrage, Exportbeschränkungen und die Finanzierung von Rechenzentren. Analysten sind sich über den fairen Wert uneinig.
Wichtig für die Einordnung: Vorbörsliche Kurse entstehen im dünnen Handel und können sich bis zur Eröffnung deutlich verändern. Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Ein Rebound ist noch keine Wende
Mit rund 156,60 US-Dollar liegt die Nvidia-Aktie weiter gut 35 % unter ihrem Zwölfmonatshoch und deutlich unter dem Schlusskurs von Montag, als die Rückkehr von Jensen Huang den Kurs getrieben hatte. Seitdem hat die Aktie zwei Handelstage in Folge verloren. Ob die Erholung hält, entscheidet sich an den Fragen, die den ganzen Sektor bewegen: ob sich die KI-Investitionen auszahlen, wie es mit den Exportregeln weitergeht und wie die Führung des Konzerns aufgestellt ist.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie vorbörslich Dow Jones Gewinner?
Nach zwei Verlusttagen greifen Anleger wieder zu, getragen von einer breiten Erholung bei Technologiewerten. Eine neue Nachricht von Nvidia gibt es nicht.
Wie hoch steht die Nvidia-Aktie vorbörslich?
Laut Kursanzeige bei rund 156,60 US-Dollar, 4,89 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (149,30 US-Dollar).
Wann endet der Handel am Black Friday?
Die US-Börsen schließen am Freitag bereits um 13 Uhr Ortszeit, das ist 19 Uhr MEZ.
Welche ISIN und WKN hat die Nvidia-Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422. Handelssymbol in Deutschland NVD, in den USA NVDA (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- ISIN
- US67066G1040
- WKN
- 918422
- Handelssymbol
- NVD
- US-Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- Kurs
- rund 156,60 US-Dollar vorbörslich (+4,89 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 1 (vorbörslich) am 27.11.2026
Stand: 27.11.2026, Vorbörsliche Kursanzeige, Stand 10:16 Uhr
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