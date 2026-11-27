Mit rund 156,60 US-Dollar liegt die Nvidia-Aktie weiter gut 35 % unter ihrem Zwölfmonatshoch und deutlich unter dem Schlusskurs von Montag, als die Rückkehr von Jensen Huang den Kurs getrieben hatte. Seitdem hat die Aktie zwei Handelstage in Folge verloren. Ob die Erholung hält, entscheidet sich an den Fragen, die den ganzen Sektor bewegen: ob sich die KI-Investitionen auszahlen, wie es mit den Exportregeln weitergeht und wie die Führung des Konzerns aufgestellt ist.