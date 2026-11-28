Nvidia-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 1: Huang-Comeback treibt den Kurs um 20 %

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:44 3 Min.

Die Nvidia-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 19,88 % zu und ist damit Dow Jones Gewinner der Woche. Die Rückkehr von Jensen Huang löste am Montag einen Kurssprung aus, ein Teil davon ist bis Freitag wieder abgebaut.

Bild: NVIDIA Corporation

Die Nvidia-Aktie (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) ist mit einem Wochenplus von 19,88 % der Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie damit an der Spitze der 30 Titel, hat auf Monatssicht aber noch 30,95 % verloren. Zum Wochenstart am 23. November war sie von 125,53 US-Dollar auf rund 163 US-Dollar gesprungen. Nvidia-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 1 +19,88 % Bilanz auf Monatssicht -30,95 % Bilanz auf Jahressicht -16,52 % Schlusskurs am Freitag, 20.11. 125,53 USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Nvidia; Nasdaq Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 1 Warum die Nvidia-Aktie in der Woche zulegt Die Nvidia-Aktie war in der Woche zuvor um rund 28 % seit dem Rücktritt von Jensen Huang gefallen. Der Wochengewinn ist vor allem die Folge eines Tages. 01 Huang kehrt zurück Am 23. November setzte der Verwaltungsrat Huang einstimmig und sofort wieder als Vorstandschef ein, elf Tage nach seinem Rücktritt. Vorbörslich stieg die Aktie um bis zu 30 %. 02 Rekordzahlen im Hintergrund Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz laut Nvidia um 103 % auf 115,8 Milliarden US-Dollar. Für das vierte Quartal stellt der Konzern rund 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht, ohne China-Rechenzentren. 03 Teile der Rally verpufft Vom Montagsstart bei rund 163 US-Dollar ging es bis zum Freitag auf etwa 150 US-Dollar zurück. Offen sind die unabhängige Untersuchung, eine frühe SEC-Prüfung und Anhörungen im Kongress am 1. und 2. Dezember. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Ein Comeback mit offenen Baustellen Mit der Rückkehr des Gründers ist die Führungsfrage geklärt, die Risiken aber bleiben: Untersuchung, SEC-Prüfung und Kongress. Das Wochenplus kommt aus einem tiefen Loch, auf Monatssicht steht noch ein Minus von knapp 31 %. Was für die Nvidia-Aktie spricht Gründer wieder an der Spitze.

Umsatz mehr als verdoppelt, hohe Margen.

Weiterhin deutlich unter dem Niveau vor dem Rücktritt. Was gegen die Nvidia-Aktie spricht Untersuchung und SEC-Prüfung laufen weiter.

Anhörungen im Kongress am 1. und 2. Dezember.

Extreme Kursausschläge binnen weniger Tage. FAQ Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie Warum ist die Nvidia-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Wegen der Rückkehr von Jensen Huang am 23. November und der anschließenden Erholung der KI-Werte.

Wie stark ist die Nvidia-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 19,88 %. Auf Monatssicht steht noch ein Minus von 30,95 %.

Welche ISIN und WKN hat die Nvidia-Aktie? ISIN US67066G1040, WKN 918422. Handelssymbol in Deutschland NVD, in den USA NVDA (Nasdaq). Steckbrief Unternehmen NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040 WKN 918422 Handelssymbol NVD US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq) Kurs Wochenplus 19,88 % Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 1 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Nvidia-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Nvidia-Aktie führt die Wochenliste an, weil Huang zurück ist. Ob daraus ein Trend wird, entscheiden Untersuchung und Kongress.

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