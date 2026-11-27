Warum steigt die Nvidia-Aktie am Black Friday nicht mit? Die Aktie drehte nach einem Vorbörsenplus ins Minus. Als Auslöser nennt Yahoo Finance Berichte über einen Lieferstopp nach Südostasien, den Nvidia nicht bestätigt hat.

Wie hoch war der Kurssprung nach Huangs Rückkehr? Am 23. November legte die Nvidia-Aktie um rund 31 Prozent zu und schloss laut einem Newsletter bei 165,05 Dollar.

Wo steht die Nvidia-Aktie jetzt? Um 9:31 Uhr Ostküstenzeit am 27. November bei 149,27 Dollar. Ein Schlusskurs liegt zum Redaktionsstand nicht vor.

Gibt es ein Analysten-Kursziel? Die ausgewerteten Quellen nennen keines, aktiencheck.de gibt kein eigenes ab.

Wann sind die nächsten Nvidia-Zahlen? Dazu liefern die ausgewerteten Quellen keinen Termin.