Der Black Friday gehört den Chipwerten, nur der größte fehlt auf der Gewinnerliste: Die Nvidia-Aktie (Handelssymbol NVDA, ISIN US67066G1040) startete mit einem Vorbörsenplus von rund drei Prozent und drehte nach der Eröffnung ins Minus. Um 9:31 Uhr Ostküstenzeit notierte sie bei 149,27 Dollar, praktisch unverändert zum Mittwochsschluss, während SanDisk, TSMC und Micron zulegten.
Nvidia-Aktie hinkt der Chip-Rally hinterher – wie viel der Huang-Rally ist schon weg?
Während SanDisk und TSMC am Black Friday zulegen, bleibt die Nvidia-Aktie bei rund 149 Dollar hängen. Seit der Huang-Rückkehr sind etwa zehn Prozent weg.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Letzter Schlusskurs vor dem Feiertag
- 149,30 Dollar (25.11.)
- Nächster Termin
- Arbeitsmarktbericht 4.12., Fed-Sitzung 8. und 9.12.
Stand: 27.11.2026, Kurs: Eröffnungsphase des Handels, Schlusskurs in den Quellen nicht genannt
Das Bild passt zu einer Aktie, die in zwei Wochen alle Gefühlslagen durchlebt hat. Am 23. November kehrte Jensen Huang als Chef zurück, die Nvidia-Aktie sprang um 31 Prozent, die Wall Street erlebte ihre besten Tage seit April 2025. Seither ist ein erheblicher Teil der Rally wieder verschwunden. Die Frage, die Anleger sich jetzt stellen, lautet nicht mehr, ob Nvidia zurück ist, sondern was bleibt.
Der Aufhänger
Warum bleibt die Nvidia-Aktie am Black Friday zurück?
Laut BigGo Finance stieg SanDisk zur Eröffnung um 6,3 Prozent auf 78,24 Dollar, die TSMC-Aktie in den USA um 2,8 Prozent auf 351,67 Dollar, Micron um 1,4 Prozent. Der Chipindex der Börse Philadelphia lag 0,45 Prozent im Plus. Nvidia dagegen gab die Vorbörsengewinne ab. Yahoo Finance verweist als Auslöser auf Berichte der Financial Times, wonach Nvidia Chiplieferungen nach Südostasien gestoppt habe. Das Wall Street Journal meldete nach Darstellung eines Newsletters, Nvidia habe Dell und Super Micro gebeten, Lieferungen in vier südostasiatische Länder auszusetzen.
Eine Bestätigung von Nvidia liegt in den ausgewerteten Quellen nicht vor, die Hintergründe des Schritts sind unklar.
Das große Bild
Wie weit ist die Nvidia-Aktie von ihrer Rally entfernt?
Die Zahlen zeichnen den Bogen. Am 20. November schloss die Nvidia-Aktie bei 125,53 Dollar, am 23. November bei 165,05 Dollar. Am 25. November, dem letzten Handelstag vor Thanksgiving, fiel sie um 3,91 Prozent auf 149,30 Dollar. Der aktuelle Kurs liegt damit knapp zehn Prozent unter dem Rallyschluss, rechnerisch ist fast die Hälfte des Sprungs wieder abgegeben.
Nvidia-Aktie: Schlusskurse im November
US-Dollar
- Eröffnungsphase, kein Schlusskurs
Letzte Spalte: Stand 9:31 Uhr Ostküstenzeit am 27.11., kein Schlusskurs.
Quelle: Dawn Run Intelligence, BigGo Finance
Daten als Tabelle
|Datum
|Kurs
|20.11.
|125,53
|23.11.
|165,05
|25.11.
|149,30
|27.11.
|149,27
Die Kursreihe stützt sich für die ersten beiden Werte auf einen Newsletter, der Rest auf BigGo Finance.
Hinter dem Rückschlag stehen mehrere Strömungen. Erstens die Zinsangst: Der Markt rechnet laut Marktberichten mit weiteren Zinserhöhungen der Fed im Dezember oder Januar, nachdem die Inflation hartnäckig blieb. Ein Stratege zieht den Vergleich zu 2018, als vier Erhöhungen den S&P 500 binnen Monaten um knapp 20 Prozent drückten. Zweitens die Finanzierungsfrage der KI-Branche: Janus-Henderson-Manager Richard Clode sagte laut CNBC, Hyperscaler müssten Kapitalrendite und freien Cashflow liefern. Drittens die Lieferkette: Jeder Hinweis auf gestoppte Lieferungen trifft das Geschäft mit KI-Servern.
Der Ausblick
Was entscheidet jetzt über die Nvidia-Aktie bis zum Jahresende?
Konkrete Nvidia-Termine nennen die ausgewerteten Quellen nicht. Für das Umfeld gilt: Am 30. November folgt der erste volle Handelstag nach dem Feiertag, am 4. Dezember der US-Arbeitsmarktbericht, am 8. und 9. Dezember die Fed-Sitzung. Am 14. Dezember legt Oracle Zahlen vor, ein Gradmesser für die KI-Nachfrage der Cloud-Kunden. Analystenstimmen mit Kursziel zur Nvidia-Aktie lagen den ausgewerteten Quellen nicht vor, und aktiencheck.de gibt keine eigene Einschätzung ab.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum steigt die Nvidia-Aktie am Black Friday nicht mit? Die Aktie drehte nach einem Vorbörsenplus ins Minus. Als Auslöser nennt Yahoo Finance Berichte über einen Lieferstopp nach Südostasien, den Nvidia nicht bestätigt hat.
Wie hoch war der Kurssprung nach Huangs Rückkehr? Am 23. November legte die Nvidia-Aktie um rund 31 Prozent zu und schloss laut einem Newsletter bei 165,05 Dollar.
Wo steht die Nvidia-Aktie jetzt? Um 9:31 Uhr Ostküstenzeit am 27. November bei 149,27 Dollar. Ein Schlusskurs liegt zum Redaktionsstand nicht vor.
Gibt es ein Analysten-Kursziel? Die ausgewerteten Quellen nennen keines, aktiencheck.de gibt kein eigenes ab.
Wann sind die nächsten Nvidia-Zahlen? Dazu liefern die ausgewerteten Quellen keinen Termin.
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