Es war eine Woche, wie sie selbst Nvidia-Anleger selten erleben. Am Montag sprang die Nvidia Aktie um 31,5 Prozent, nachdem der Verwaltungsrat Firmengründer Jensen Huang elf Tage nach seinem Rücktritt zurück an die Spitze geholt hatte. Am Dienstag und Mittwoch fiel sie zusammen um fast 10 Prozent und schloss am Mittwoch bei 149,30 Dollar, nach einem Tagestief von 141,17 Dollar. Und kurz nach Handelsschluss kam die nächste Nachricht: Die Ratingagentur S&P Global Ratings prüft eine Herabstufung. Am Donnerstag ruhte der US-Handel wegen Thanksgiving, die Nvidia Aktie bleibt trotzdem eine der meistgesuchten Aktien des Tages.
Nvidia Aktie: Erst 31 Prozent Rally, dann der Rating-Schock – S&P stellt Huangs Comeback auf den Prüfstand
Am Montag feierte die Börse die Rückkehr von Jensen Huang mit dem größten Tagesplus seit Jahren. Zwei Tage später ist ein Drittel davon wieder weg, und S&P droht mit einer Herabstufung. Nicht wegen der Zahlen, sondern wegen der Führung. Die große Analyse: was die Ratingagentur bemängelt, warum Moody's anders urteilt, was die Kongress-Anhörungen bringen und was das für die Nvidia Aktie bedeutet.
Die Stammdaten: Die Nvidia Aktie trägt die ISIN US67066G1040 und die WKN 918422. In Deutschland wird sie unter dem Handelssymbol NVD gehandelt, in den USA unter dem US-Handelssymbol NVDA an der Nasdaq.
Der Auslöser
S&P zweifelt nicht an den Zahlen, sondern am Verwaltungsrat
S&P setzte das AA-Rating von Nvidia am Mittwoch auf die Beobachtungsliste mit negativen Vorzeichen. Innerhalb von 90 Tagen könnte die Note um eine Stufe sinken, auf AA-minus. Bemerkenswert ist die Begründung: Profitabilität und Cashflow sind laut S&P nicht der Grund. Die Agentur bemängelt die Unternehmensführung. Ihre Bewertung für Management und Governance senkte sie von positiv auf neutral.
Im Kern geht es um drei Punkte. Einige Verwaltungsratsmitglieder sitzen laut S&P so lange im Gremium, dass ihre Unabhängigkeit gelitten haben könnte. Es gibt keinen erkennbaren Nachfolgeplan. Und der Konzern hängt stark an einer einzigen Person. Huangs Rücktritt und seine Rückkehr binnen weniger als zwei Wochen haben dieses Schlüsselpersonenrisiko offen gelegt. Für die Nvidia Aktie ist das ein neues Thema: Bisher drehte sich die Debatte um Nachfrage und Margen, jetzt geht es um die Frage, wer den Konzern kontrolliert.
Nvidia hat kein Geldproblem, sondern ein Kontrollproblem. Genau das macht die Ratingfrage so heikel.
Die Gegenstimme
Moody's bleibt gelassen – und die Bilanz gibt ihr recht
Ganz anders sieht es Moody's. Die Agentur beließ das Rating von Nvidia nach Huangs Rückkehr bei Aa1 mit stabilem Ausblick. Finanziell steht der Konzern ohnehin auf festem Boden: Laut Investing.com verfügt Nvidia über rund 60 Milliarden Dollar Nettoliquidität, also mehr Barmittel als Schulden. Eine Herabstufung um eine Stufe würde die Finanzierungskosten kaum spürbar erhöhen. Das eigentliche Risiko liegt woanders: Ein Makel bei der Unternehmensführung kann große Fonds dazu bringen, ihre Gewichtung zu überdenken.
Die nächsten Termine
Huang muss vor den Kongress
Die Geschichte ist nicht vorbei. Huang soll Anfang Dezember vor dem US-Kongress aussagen, Berichten zufolge am 1. Dezember und am 3. Dezember vor dem Bankenausschuss des Senats. Senator Cory Booker verlangt Informationen zu den Umständen seiner Rückkehr und die Sicherung relevanter Unterlagen. Entlastend wirkt ein Bericht des Wall Street Journal: US-Beamte sollen Kongressmitarbeitern mitgeteilt haben, dass es bei der privaten Affäre keine chinesische Einflussnahme gegeben habe. US-Präsident Donald Trump hatte sich öffentlich für Huangs Rückkehr starkgemacht.
Das Geschäft
Rekordzahlen, die niemand mehr feiert
Operativ läuft es glänzend. Im dritten Geschäftsquartal setzte Nvidia 115,8 Milliarden Dollar um, ein Plus von 103 Prozent, und stellte für das Schlussquartal rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Trotzdem notiert die Nvidia Aktie rund 39 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 243,37 Dollar aus dem Oktober. Der Markt fragt nicht mehr, wie viel Nvidia verkauft, sondern wie lange die Kunden diese Summen noch aufbringen können. Die Kosten für die Absicherung von Schulden großer KI-Kunden sind zuletzt stark gestiegen. Dazu kommen Sorgen vor neuen US-Zöllen und steigenden Zinsen.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum prüft S&P eine Herabstufung von Nvidia?
Wegen Bedenken zur Unternehmensführung: lange Amtszeiten im Verwaltungsrat, fehlende Nachfolgeplanung und die starke Abhängigkeit von Jensen Huang. Die Finanzlage nennt S&P nicht als Grund.
Wie stark könnte das Rating sinken?
S&P prüft eine Senkung um eine Stufe von AA auf AA-minus innerhalb von 90 Tagen. Moody's hält dagegen an Aa1 mit stabilem Ausblick fest.
Wo schloss die Nvidia Aktie zuletzt?
Am Mittwoch, 25. November, bei 149,30 Dollar. Am Donnerstag war die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
Welche ISIN und WKN hat die Nvidia Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422. Handelssymbol in Deutschland NVD, US-Handelssymbol NVDA.
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