Warum prüft S&P eine Herabstufung von Nvidia?

Wegen Bedenken zur Unternehmensführung: lange Amtszeiten im Verwaltungsrat, fehlende Nachfolgeplanung und die starke Abhängigkeit von Jensen Huang. Die Finanzlage nennt S&P nicht als Grund.

Wie stark könnte das Rating sinken?

S&P prüft eine Senkung um eine Stufe von AA auf AA-minus innerhalb von 90 Tagen. Moody's hält dagegen an Aa1 mit stabilem Ausblick fest.

Wo schloss die Nvidia Aktie zuletzt?

Am Mittwoch, 25. November, bei 149,30 Dollar. Am Donnerstag war die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.

Welche ISIN und WKN hat die Nvidia Aktie?

ISIN US67066G1040, WKN 918422. Handelssymbol in Deutschland NVD, US-Handelssymbol NVDA.