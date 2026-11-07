aktiencheck.de Redaktion 07.11.2026, 07:48 13 Min.

24 Stunden nach dem schwärzesten Tag seit dem DeepSeek-Schock schlägt Nvidia zurück. Der KI-Chipkonzern steigt am Freitag um 2,78 Prozent auf 186,64 Dollar und ist damit der klare Dow Jones Gewinner des Tages – während der Leitindex selbst 0,44 Prozent verliert. Doch hinter dem Kursplus verbirgt sich mehr als eine simple Gegenbewegung: Der Nvidia Gewinner des Tages ist zugleich der Brennpunkt eines politischen Machtkampfs um die Zukunft der künstlichen Intelligenz in Amerika. Was hinter der Erholung steckt, warum der Schwung im Tagesverlauf verpuffte und weshalb der 17. November für Nvidia zum Tag der Wahrheit wird.

Nvidia Aktie: Dow Jones Gewinner des Tages – das Comeback nach dem 440-Milliarden-Crash

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de · 7. November 2026

24 Stunden nach dem schwärzesten Tag seit dem DeepSeek-Schock schlägt Nvidia zurück. Der KI-Chipkonzern steigt am Freitag um 2,78 Prozent auf 186,64 Dollar und ist damit der klare Dow Jones Gewinner des Tages – während der Leitindex selbst 0,44 Prozent verliert. Doch hinter dem Kursplus verbirgt sich mehr als eine simple Gegenbewegung: Der Nvidia Gewinner des Tages ist zugleich der Brennpunkt eines politischen Machtkampfs um die Zukunft der künstlichen Intelligenz in Amerika. Was hinter der Erholung steckt, warum der Schwung im Tagesverlauf verpuffte und weshalb der 17. November für Nvidia zum Tag der Wahrheit wird.

Vom Crash zum Dow Jones Gewinner: Die 48 Stunden, die die Wall Street erschütterten Um zu verstehen, warum Nvidia an diesem Freitag zum Dow Jones Gewinner wurde, muss man auf den Donnerstag zurückblicken. Es war ein Tag, den viele Händler so schnell nicht vergessen werden. Die Nvidia-Aktie stürzte um 9,26 Prozent auf 181,60 Dollar ab – der schlechteste Handelstag seit dem Januar 2025, als das chinesische KI-Start-up DeepSeek die Branche in Panik versetzt hatte. Allein bei Nvidia lösten sich mehr als 440 Milliarden Dollar an Börsenwert in Luft auf. Die sogenannten „Magnificent Seven“ verloren an einem einzigen Tag zusammen über eine Billion Dollar.

Noch dramatischer war das Bild in der Breite. Der Philadelphia-Halbleiterindex SOX brach um rund zwölf Prozent ein – so stark wie seit dem Corona-Crash im März 2020 nicht mehr. AMD verlor 17 Prozent, Speicherchip-Hersteller wie Micron rutschten um 16 bis 22 Prozent ab. Die Nasdaq fiel zurück in den Korrekturbereich. Bemerkenswert: Nvidia hielt sich im Branchenvergleich noch vergleichsweise gut. Der Ausverkauf traf nicht ein einzelnes Unternehmen, sondern die gesamte Wertschöpfungskette rund um den Bau von KI-Rechenzentren.

Am Freitag dann die Gegenbewegung. Schon vorbörslich lagen die Futures auf die Nasdaq 100 deutlich im Plus. Nvidia eröffnete bei 191,28 Dollar und kletterte in den ersten Handelsminuten bis knapp 195 Dollar – zeitweise ein Plus von fast sieben Prozent. Am Ende blieb ein Gewinn von 5,04 Dollar oder 2,78 Prozent. Das genügte, um Nvidia zum Dow Jones Gewinner des Tages zu machen, vor Honeywell (+1,98 Prozent) und Johnson & Johnson (+1,43 Prozent). Mit rund 125 Millionen gehandelten Aktien lag der Umsatz leicht über dem Durchschnitt – nach den rund 306 Millionen Stück vom Donnerstag allerdings deutlich ruhiger.

Der eigentliche Auslöser: Wie die Zwischenwahlen den KI-Handel auf den Kopf stellten

Der Kern der Geschichte liegt in Washington. Bei den US-Zwischenwahlen am 3. November errangen die Demokraten die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses. Doch nicht die Machtverschiebung an sich versetzte die Börse in Unruhe, sondern ein Thema, das im Wahlkampf eine ungeahnte Rolle spielte: Rechenzentren. In mindestens 38 Gemeinden und Bezirken stimmten Wähler für Verbote oder Beschränkungen neuer Rechenzentren. In Texas und Georgia – zwei Bundesstaaten, auf die zusammen rund ein Drittel aller US-Investitionen in KI-Rechenzentren entfallen – gewannen demokratische Gouverneurskandidaten, die unter anderem mit einem Baustopp für neue Anlagen geworben hatten. Steigende Strompreise und knappes Wasser hatten die Stimmung in vielen Regionen kippen lassen.

Für Nvidia ist das eine heikle Gemengelage. Am Wahltag danach, dem Mittwoch, reagierte die Börse noch paradox: Microsoft und Alphabet stiegen kräftig, weil Anleger darauf wetteten, dass ein demokratischer Kongress die ausufernden KI-Investitionen der Tech-Giganten bremsen und so deren freien Cashflow schonen könnte. Genau diese Investitionen sind aber Nvidias Umsatz. Was für die Bilanzen der Hyperscaler eine gute Nachricht ist, ist für den Lieferanten der KI-Chips eine schlechte. Nvidia verlor bereits am Mittwoch 3,17 Prozent – am Donnerstag folgte der Absturz, als sich die Sorge über eine strengere Regulierung von KI und langsamere Genehmigungen für Rechenzentren durch den gesamten Sektor fraß.

Am Freitag setzte dann eine nüchternere Betrachtung ein. Neue Gesetze zur Regulierung von KI oder Rechenzentren müssten weiterhin von Präsident Donald Trump unterschrieben werden, der sich bislang als Verfechter einer möglichst lockeren Regulierung positioniert hat. Viele Baubeschränkungen greifen zudem auf lokaler Ebene und verschieben Projekte eher, als dass sie diese verhindern. Analysten sprachen deshalb von klassischem „Dip-Buying“: Schnäppchenjäger kauften, was am Vortag am stärksten unter die Räder gekommen war.

Warum der Nvidia Gewinner des Tages trotzdem hinter AMD zurückblieb

So erfreulich das Plus für Aktionäre war – im Branchenvergleich fiel die Erholung des Nvidia Gewinners des Tages auffallend verhalten aus. AMD schoss um rund elf Prozent nach oben, Micron und Marvell legten ebenfalls deutlich stärker zu. Nvidia holte nur gut ein Viertel des Donnerstagsverlusts wieder auf. Vom Tageshoch bei knapp 195 Dollar gab die Aktie bis zum Schluss mehr als vier Prozent ab.

Ein Grund dafür ist simpel: Wer am Donnerstag weniger verloren hat, hat auch weniger aufzuholen. Ein zweiter Grund kam am Freitagvormittag aus dem Kapitol. Drei einflussreiche republikanische Ausschussvorsitzende im Repräsentantenhaus – Brian Mast (Auswärtiger Ausschuss), John Moolenaar (China-Sonderausschuss) und Rick Crawford (Geheimdienstausschuss) – baten Nvidia-Chef Jensen Huang zu einem vertraulichen Gespräch. Es geht um seine Kontakte zu Alice Huang, einer früheren Managerin des singapurischen Cloud-Anbieters Megaspeed, die nach Berichten der New York Times von US-Behörden als mutmaßliche Quelle des chinesischen Geheimdienstes eingestuft wird. Die beiden sind nicht miteinander verwandt. Die Abgeordneten erwarten eine Antwort bis zum 11. November und schlagen ein Treffen am 18. November vor – also genau einen Tag nach den Quartalszahlen.

Wichtig für die Einordnung: Ein Vorwurf des Fehlverhaltens gegen Jensen Huang wird in dem Schreiben nicht erhoben. Nvidia hatte bereits Ende Oktober erklärt, Megaspeed sei ein gewöhnlicher regionaler Cloud-Kunde, der Konzernchef spreche jedes Jahr mit Tausenden Kundenvertretern, und Geschäftsgeheimnisse seien zu keinem Zeitpunkt weitergegeben worden. Für die Börse ist die Affäre dennoch ein Störfaktor, denn sie berührt das empfindlichste Thema im Nvidia-Universum: China und die Exportkontrollen.

Das Fundament: Warum die Bewertung des Dow Jones Gewinners Nvidia so günstig ist wie lange nicht Wer verstehen will, warum Käufer bei Nvidia so schnell zurückkehrten, muss einen Blick auf die Zahlen werfen. Und die passen so gar nicht zur Stimmung an der Börse. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das Ende Juli endete, steigerte Nvidia den Umsatz um 106 Prozent auf 96,2 Milliarden Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 117 Prozent auf 89 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,22 Dollar klar über den Erwartungen. Die Bruttomarge hielt sich bei 75 Prozent.

Noch wichtiger war der Ausblick. Für das laufende dritte Quartal stellte Nvidia einen Umsatz von rund 108 Milliarden Dollar in Aussicht, plus oder minus zwei Prozent – deutlich mehr, als Analysten erwartet hatten. Und das, obwohl die Prognose ausdrücklich keinerlei Umsätze mit Rechenzentrumschips in China enthält. Finanzchefin Colette Kress kündigte zudem für das Geschäftsjahr 2028 ein Umsatzwachstum von rund 70 Prozent an. Jensen Huang fasste die Lage damals so zusammen: Die KI habe ihren Wendepunkt erreicht, Rechenleistung sei nun Umsatz.

Diese Zahlen treffen auf einen Aktienkurs, der seit dem Rekordhoch von 243,37 Dollar am 7. Oktober um rund 23 Prozent gefallen ist. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie damit wieder ungefähr auf der Stelle. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der vergangenen zwölf Monate liegt bei rund 23,6 – für ein Unternehmen, das seinen Umsatz zuletzt mehr als verdoppelt hat, ein bemerkenswert niedriger Wert. Zum Vergleich: In früheren Phasen des KI-Booms wurde Nvidia zeitweise mit dem Drei- oder Vierfachen dieses Multiplikators bewertet.

Hinzu kommen massive Aktienrückkäufe. Ende September genehmigte der Verwaltungsrat ein neues Rückkaufprogramm über 150 Milliarden Dollar. Allein im zweiten Quartal hatte Nvidia 26 Milliarden Dollar an seine Aktionäre zurückgegeben. Auch an der Wall Street bleibt die Zuversicht hoch: Nach Daten von MarketBeat raten 53 von 54 Analysten zum Kauf oder starken Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt laut Yahoo Finance bei rund 327 Dollar. Allerdings: Die Kursziele werden zurückgenommen. Melius Research senkte sein Ziel Anfang November von 420 auf 315 Dollar, hielt aber an der Kaufempfehlung fest.

China: Das unterschätzte Ass im Ärmel des Nvidia Gewinners

Eine Geschichte, die im Lärm der Wahlnacht fast untergegangen ist, könnte für den Dow Jones Gewinner Nvidia noch wichtig werden. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom 20. Oktober haben die chinesischen Tech-Konzerne ByteDance, Alibaba und Tencent zusammen mehr als drei Millionen Exemplare der neuen Workstation-Grafikkarte RTX PRO 5500 bestellt. Zum Listenpreis entspräche das einem Volumen von über 35 Milliarden Dollar. Die Gesamtbestellungen aus China sollen sechs Millionen Einheiten überschreiten. Nach einem Bericht des US-Branchendienstes The Information prüft Peking, chinesischen Unternehmen den Kauf dieses Chips zu erlauben.

Nvidia hat diese Zahlen nicht bestätigt. Und weil die eigene Prognose kein China-Geschäft mit Rechenzentrumschips enthält, wäre jede Lieferung dorthin ein zusätzlicher Schub. Allerdings schneidet das Thema in beide Richtungen: Ein demokratisch kontrollierter Kongress dürfte gegenüber Peking eher härter auftreten, und die Megaspeed-Affäre liefert Kritikern eines lockeren Exportregimes zusätzliche Argumente. Für Nvidia-Aktionäre ist China damit zugleich die größte Chance und das größte politische Risiko.

Gegenwind von der Zinsfront: Das Jobwunder als Bremsklotz

Dass der Nvidia Gewinner des Tages seine Anfangsgewinne nicht halten konnte, lag auch an der Konjunktur. Um 14:30 Uhr deutscher Zeit meldete das US-Arbeitsministerium 165.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft für Oktober – fast dreimal so viele wie erwartet. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,1 Prozent. Was nach einer guten Nachricht klingt, schürte an der Börse die Zinsangst: Laut dem FedWatch-Tool der CME Group stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember auf rund 79 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte auf rund 4,86 Prozent.

Für hoch bewertete Wachstumsaktien wie Nvidia sind steigende Zinsen Gift, weil sie den heutigen Wert künftiger Gewinne schmälern. Genau dieser Effekt bremste die Erholung im Tagesverlauf. Der Dow Jones schloss als einziger der großen US-Indizes im Minus, belastet von zinssensiblen Werten wie Home Depot und Travelers. Dass Nvidia trotz dieses Gegenwinds den Dow Jones Gewinner des Tages stellte, unterstreicht, wie stark der Kaufdruck nach dem Ausverkauf war.

Charttechnik: Die Marken, auf die es jetzt ankommt

Aus charttechnischer Sicht steht Nvidia an einer kritischen Stelle. Mit dem Absturz vom Donnerstag hat die Aktie die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen. Als wichtige Unterstützung gilt das Donnerstagstief bei 181,46 Dollar – ein Rückfall darunter würde das Bild weiter eintrüben. Darunter wartet das 52-Wochen-Tief vom 31. März bei 164,28 Dollar. Nach oben müsste die Aktie die Zone um 204 bis 205 Dollar zurückerobern, um wieder über die gebrochene 200-Tage-Linie zu steigen. Auf Wochensicht steht trotz des Freitagsplus noch immer ein Minus von rund 8,8 Prozent zu Buche.

17. und 18. November: Die zwei Tage, die über den Dow Jones Gewinner Nvidia entscheiden Die eigentliche Bewährungsprobe steht noch bevor. Am 17. November legt Nvidia nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor, das am 25. Oktober endete. Die Messlatte ist klar: Mindestens 108 Milliarden Dollar Umsatz und eine Bruttomarge um 74 Prozent. Mindestens ebenso wichtig wird der Ausblick auf das vierte Quartal und die Frage, ob die großen Cloud-Konzerne ihre Investitionspläne nach der Wahl bestätigen. Steigende Speicherkosten belasten die Margen bereits, das Management hatte einen Rückgang angekündigt.

Nur einen Tag später könnte das vertrauliche Gespräch mit den Abgeordneten folgen. Jeder Hinweis auf schärfere Export- oder Compliance-Auflagen könnte das China-Geschäft treffen. Zuvor stehen am 10. November noch die US-Verbraucherpreise an, die über die Zinsentscheidung im Dezember mitbestimmen dürften. Für den Dow Jones Gewinner Nvidia folgt damit binnen zehn Tagen ein Härtetest auf den nächsten.

Nvidia, der Dow Jones Gewinner des Tages, auf einen Blick

NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) – 186,64 US-Dollar, +2,78 Prozent (+5,04 US-Dollar) Tagesspanne: rund 185,22 bis 194,89 US-Dollar, Eröffnung bei 191,28 US-Dollar Vortag: 181,60 US-Dollar (−9,26 Prozent) Wochenbilanz: rund −8,8 Prozent 52-Wochen-Spanne: 164,28 bis 243,37 US-Dollar Börsenwert: rund 4,5 Billionen US-Dollar

KGV (letzte zwölf Monate): rund 23,6

Prognose drittes Quartal GJ 2027: Umsatz 108 Mrd. US-Dollar ±2 Prozent, Bruttomarge rund 74 Prozent Durchschnittliches Analystenkursziel: rund 327 US-Dollar Nächster Termin: Quartalszahlen am 17. November 2026 nach US-Börsenschluss

Häufige Fragen zum Dow Jones Gewinner Nvidia

Warum war Nvidia am 6. November 2026 der Dow Jones Gewinner des Tages? Nach dem Absturz um 9,26 Prozent am Donnerstag kauften Anleger die Aktie zurück. Nvidia stieg um 2,78 Prozent auf 186,64 Dollar und war damit der stärkste Wert im Dow Jones, während der Index 0,44 Prozent verlor.

Warum ist die Nvidia-Aktie am Donnerstag so stark gefallen? Nach dem klaren Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen fürchteten Anleger strengere Regeln für KI und einen langsameren Bau von Rechenzentren. Der gesamte Halbleitersektor brach ein, Nvidia verlor mehr als 440 Milliarden Dollar an Börsenwert.

Wann legt Nvidia die nächsten Quartalszahlen vor? Am 17. November 2026 nach US-Börsenschluss. Nvidia erwartet einen Umsatz von rund 108 Milliarden Dollar, plus oder minus zwei Prozent.

Was steckt hinter dem Schreiben des US-Kongresses an Jensen Huang? Drei Ausschussvorsitzende des Repräsentantenhauses bitten Huang um ein vertrauliches Gespräch über seine Kontakte zu einer Managerin des Cloud-Anbieters Megaspeed und über Nvidias Schutz vor Spionage. Ein Vorwurf des Fehlverhaltens wird nicht erhoben. Nvidia bezeichnet Megaspeed als gewöhnlichen Kunden.

Fazit: Ein Gewinner des Tages mit offenen Fragen

Nvidia ist der Dow Jones Gewinner des Tages – aber noch kein Sieger der Woche. Die Erholung vom Freitag zeigt, dass viele Anleger den Ausverkauf vom Donnerstag für übertrieben halten. Die Fundamentaldaten geben ihnen Argumente: ein Umsatz, der sich binnen eines Jahres verdoppelt hat, eine Prognose, die China nicht einmal einrechnet, und eine Bewertung, die so niedrig ist wie selten in diesem KI-Zyklus. Doch der verhaltene Verlauf des Freitags zeigt ebenso deutlich, dass die Unsicherheit geblieben ist. Die Politik ist zum neuen Kursfaktor für den KI-Sektor geworden, und Nvidia steht mittendrin.

Der Nvidia Gewinner des Tages hat damit einen ersten Schritt zurück gemacht. Ob daraus eine nachhaltige Wende wird, entscheidet sich am 17. November. Liefert Jensen Huang erneut Zahlen und einen Ausblick, die die Sorgen um den Rechenzentrumsausbau zerstreuen, könnte der Kursrutsch der vergangenen Wochen im Rückblick als Gelegenheit erscheinen. Enttäuscht er, droht die Aktie den Kampf um die Marke von 180 Dollar erneut aufzunehmen. Spannender könnte der November an der Wall Street kaum werden.

Redaktion, aktiencheck.de