Aktiencheck.de
Registrieren
Analysen
NUEaktienbullishRohstoffeNucorUBSAnalysten-RatingHochstufungKurszielStahlS&P 500Steel Dynamics

Nucor-Aktie: UBS stuft auf „Buy“ hoch – Kursziel steigt auf 307 Dollar

aktiencheck.de Redaktion4 Min.

Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Nucor Corporation (NUE): Kaufen, Kursziel 307,00 USD.

Quelle
Empfehlung von UBS (Analyst in den Quellen nicht genannt) vom 16.11.2026, 06:45 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 08:35 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 08:35 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

UBS wird für den größten US-Stahlkocher optimistisch: Die Schweizer Großbank hebt die Nucor-Aktie von „Neutral“ auf „Buy“ und das Kursziel von 256 auf 307 Dollar. Treiber sind deutlich höhere Stahlpreisprognosen und kräftig angehobene Gewinnschätzungen.

Grafik in Navy und Gold mit der Überschrift „Nucor-Aktie: UBS stuft auf Buy hoch – Kursziel steigt auf 307 Dollar“ und drei Kennzahlenkästen zu Rating, Kursziel und Kurs
Bild: Grafik: aktiencheck.de (eigene Gestaltung)
UBS-Rating (zuvor Neutral)
Buy
Neues Kursziel (zuvor 256 USD)
307 USD
Anhebung des Kursziels
+19,9 %
Kurs 13.11.2026 (Deutschland)
227,90 EUR
Quelle: Investing.com, goldesel.de; eigene Berechnung

Steckbrief

Unternehmen
Nucor Corporation
Handelssymbol
NUE (NYSE)
ISIN
US6703461052
Analyst
in den vorliegenden Meldungen nicht namentlich genannt
Bank
UBS
Rating
Buy (zuvor Neutral)
Kursziel
307 USD (zuvor 256 USD)

Stand: 13.11.2026, Kurs laut goldesel.de vom 13.11.2026, Handel in Euro

Kurswechsel bei UBS: Die Schweizer Großbank stuft die Nucor-Aktie von „Neutral“ auf „Buy“ hoch und schraubt das Kursziel von 256 auf 307 Dollar nach oben – ein Plus von knapp 20 Prozent beim Kursziel. Für den größten Stahlproduzenten der USA ist das ein deutliches Vertrauensvotum: UBS rechnet mit höheren Stahlpreisen und hebt die Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre kräftig an.

Das Rating im Detail

Von „Neutral“ auf „Buy“ – UBS setzt auf den Stahlzyklus

Die Hochstufung der Nucor-Aktie wurde am Montag, 16. November 2026, von Investing.com und goldesel.de gemeldet. Beide Quellen nennen übereinstimmend UBS als Absender, die neue Ratingstufe „Buy“ und das neue Kursziel von 307 Dollar. Investing.com nennt zudem die bisherige Einstufung „Neutral“ und das alte Kursziel von 256 Dollar.

Den Namen des verantwortlichen UBS-Analysten nennen die vorliegenden Meldungen nicht. Laut goldesel.de notierte die Nucor-Aktie zuletzt, am 13. November, bei 227,90 Euro; seit Jahresbeginn liegt das Papier demnach rund 63 Prozent im Plus.

UBS zur Nucor-Aktie: alt vs. neu
KennzahlBisherNeu
RatingNeutralBuy
Kursziel256 USD307 USD

Quelle: Investing.com, goldesel.de

Die Argumente

Höhere Stahlpreise, kräftig steigende Gewinne

Laut Investing.com begründet UBS die Hochstufung der Nucor-Aktie mit der Entwicklung der Stahlpreise und dem verbesserten Gewinnausblick. Die wichtigsten Punkte:

  1. Höhere Preisprognosen für Warmband

    UBS hebt die Prognosen für warmgewalztes Coil (HRC) auf 1.250 Dollar je Short Ton für 2027, 1.050 Dollar für 2028 und 950 Dollar für 2029 an.

  2. EBITDA-Schätzungen deutlich erhöht

    Die Konzern-EBITDA-Schätzungen steigen um 29 Prozent für 2027, um 15 Prozent für 2028 und um 12 Prozent für 2029. Für 2027 liegt UBS damit 14 Prozent über dem Konsens.

  3. Importe reagieren langsamer als erwartet

    Die Reaktion der Importe auf den Preisabstand zwischen US- und Weltmarkt fällt laut UBS langsamer aus als erwartet – ein Stützfaktor für die heimischen Stahlpreise.

  4. Robuster als Steel Dynamics

    Der breit gefächerte Produktmix und das geringere Gewicht von Flachstahl (Sheet) geben Nucor nach Einschätzung von UBS eine höhere Ergebnisstabilität als dem Konkurrenten Steel Dynamics.

  5. Lange Lieferzeiten bei Trägern

    Die Lieferzeiten für Stahlträger liegen bei 14 bis 15 Wochen – historisch üblich sind 6 bis 8 Wochen. Das spricht für eine angespannte Nachfragelage.

Ein weiteres Argument aus Sicht von UBS: Der HRC-Preis ist laut Investing.com seit Juni um rund 250 Dollar je Short Ton gestiegen, während die Nucor-Aktie in dieser Phase kaum vorangekommen ist. Die Analysten sehen hier offenbar Nachholpotenzial.

Einordnung

UBS reiht sich in die Riege der Optimisten ein

Mit dem neuen Kursziel von 307 Dollar setzt sich UBS an die Spitze der jüngst genannten Kursziele. Laut Investing.com hatte Freedom Broker die Nucor-Aktie zuvor von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und ein Kursziel von 304 Dollar ausgegeben. KeyBanc hob sein Ziel auf 301 Dollar („Overweight“), Wells Fargo auf 305 Dollar. Barclays hatte im Oktober laut MarketBeat ein Kursziel von 306 Dollar genannt.

Damit wächst das Lager der Bullen bei der Nucor-Aktie weiter. Laut MarketBeat lautete der Analystenkonsens zuletzt „Moderate Buy“.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist UBS, der Analyst wird in den vorliegenden Quellen nicht namentlich genannt. Die Originalstudie ist nicht öffentlich zugänglich; die früheste belegte Veröffentlichung der Einstufung datiert vom 16.11.2026, 05:45 Uhr UTC (goldesel.de), bestätigt durch Investing.com. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 307 Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: research.ibb.ubs.com/openaccess/compliance. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

War dieser Artikel hilfreich?

Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst in den Quellen nicht genannt).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.