Kurswechsel bei UBS: Die Schweizer Großbank stuft die Nucor-Aktie von „Neutral“ auf „Buy“ hoch und schraubt das Kursziel von 256 auf 307 Dollar nach oben – ein Plus von knapp 20 Prozent beim Kursziel. Für den größten Stahlproduzenten der USA ist das ein deutliches Vertrauensvotum: UBS rechnet mit höheren Stahlpreisen und hebt die Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre kräftig an.
Nucor-Aktie: UBS stuft auf „Buy“ hoch – Kursziel steigt auf 307 Dollar
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Nucor Corporation (NUE): Kaufen, Kursziel 307,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Analyst in den Quellen nicht genannt) vom 16.11.2026, 06:45 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 08:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 08:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
UBS wird für den größten US-Stahlkocher optimistisch: Die Schweizer Großbank hebt die Nucor-Aktie von „Neutral“ auf „Buy“ und das Kursziel von 256 auf 307 Dollar. Treiber sind deutlich höhere Stahlpreisprognosen und kräftig angehobene Gewinnschätzungen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nucor Corporation
- Handelssymbol
- NUE (NYSE)
- ISIN
- US6703461052
- Analyst
- in den vorliegenden Meldungen nicht namentlich genannt
- Bank
- UBS
- Rating
- Buy (zuvor Neutral)
- Kursziel
- 307 USD (zuvor 256 USD)
Stand: 13.11.2026, Kurs laut goldesel.de vom 13.11.2026, Handel in Euro
Das Rating im Detail
Von „Neutral“ auf „Buy“ – UBS setzt auf den Stahlzyklus
Die Hochstufung der Nucor-Aktie wurde am Montag, 16. November 2026, von Investing.com und goldesel.de gemeldet. Beide Quellen nennen übereinstimmend UBS als Absender, die neue Ratingstufe „Buy“ und das neue Kursziel von 307 Dollar. Investing.com nennt zudem die bisherige Einstufung „Neutral“ und das alte Kursziel von 256 Dollar.
Den Namen des verantwortlichen UBS-Analysten nennen die vorliegenden Meldungen nicht. Laut goldesel.de notierte die Nucor-Aktie zuletzt, am 13. November, bei 227,90 Euro; seit Jahresbeginn liegt das Papier demnach rund 63 Prozent im Plus.
|Kennzahl
|Bisher
|Neu
|Rating
|Neutral
|Buy
|Kursziel
|256 USD
|307 USD
Quelle: Investing.com, goldesel.de
Die Argumente
Höhere Stahlpreise, kräftig steigende Gewinne
Laut Investing.com begründet UBS die Hochstufung der Nucor-Aktie mit der Entwicklung der Stahlpreise und dem verbesserten Gewinnausblick. Die wichtigsten Punkte:
Höhere Preisprognosen für Warmband
UBS hebt die Prognosen für warmgewalztes Coil (HRC) auf 1.250 Dollar je Short Ton für 2027, 1.050 Dollar für 2028 und 950 Dollar für 2029 an.
EBITDA-Schätzungen deutlich erhöht
Die Konzern-EBITDA-Schätzungen steigen um 29 Prozent für 2027, um 15 Prozent für 2028 und um 12 Prozent für 2029. Für 2027 liegt UBS damit 14 Prozent über dem Konsens.
Importe reagieren langsamer als erwartet
Die Reaktion der Importe auf den Preisabstand zwischen US- und Weltmarkt fällt laut UBS langsamer aus als erwartet – ein Stützfaktor für die heimischen Stahlpreise.
Robuster als Steel Dynamics
Der breit gefächerte Produktmix und das geringere Gewicht von Flachstahl (Sheet) geben Nucor nach Einschätzung von UBS eine höhere Ergebnisstabilität als dem Konkurrenten Steel Dynamics.
Lange Lieferzeiten bei Trägern
Die Lieferzeiten für Stahlträger liegen bei 14 bis 15 Wochen – historisch üblich sind 6 bis 8 Wochen. Das spricht für eine angespannte Nachfragelage.
Ein weiteres Argument aus Sicht von UBS: Der HRC-Preis ist laut Investing.com seit Juni um rund 250 Dollar je Short Ton gestiegen, während die Nucor-Aktie in dieser Phase kaum vorangekommen ist. Die Analysten sehen hier offenbar Nachholpotenzial.
Einordnung
UBS reiht sich in die Riege der Optimisten ein
Mit dem neuen Kursziel von 307 Dollar setzt sich UBS an die Spitze der jüngst genannten Kursziele. Laut Investing.com hatte Freedom Broker die Nucor-Aktie zuvor von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und ein Kursziel von 304 Dollar ausgegeben. KeyBanc hob sein Ziel auf 301 Dollar („Overweight“), Wells Fargo auf 305 Dollar. Barclays hatte im Oktober laut MarketBeat ein Kursziel von 306 Dollar genannt.
Damit wächst das Lager der Bullen bei der Nucor-Aktie weiter. Laut MarketBeat lautete der Analystenkonsens zuletzt „Moderate Buy“.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist UBS, der Analyst wird in den vorliegenden Quellen nicht namentlich genannt. Die Originalstudie ist nicht öffentlich zugänglich; die früheste belegte Veröffentlichung der Einstufung datiert vom 16.11.2026, 05:45 Uhr UTC (goldesel.de), bestätigt durch Investing.com. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 307 Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: research.ibb.ubs.com/openaccess/compliance. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst in den Quellen nicht genannt).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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