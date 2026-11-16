Nucor-Aktie: UBS stuft auf „Buy“ hoch – Kursziel steigt auf 307 Dollar

Mit dem neuen Kursziel von 307 Dollar setzt sich UBS an die Spitze der jüngst genannten Kursziele. Laut Investing.com hatte Freedom Broker die Nucor-Aktie zuvor von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und ein Kursziel von 304 Dollar ausgegeben. KeyBanc hob sein Ziel auf 301 Dollar („Overweight“), Wells Fargo auf 305 Dollar. Barclays hatte im Oktober laut MarketBeat ein Kursziel von 306 Dollar genannt.

Damit wächst das Lager der Bullen bei der Nucor-Aktie weiter. Laut MarketBeat lautete der Analystenkonsens zuletzt „Moderate Buy“.