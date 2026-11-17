Morgan Stanley ist nicht allein. UBS stufte die Nucor-Aktie am 16. November von „Neutral“ auf „Buy“ hoch, mit einem Kursziel von 307 US-Dollar. Laut Investing.com sehen zudem KeyBanc („Overweight“, 301 US-Dollar) und Wells Fargo („Overweight“, 305 US-Dollar) weiteres Potenzial; Freedom Broker hob auf „Buy“ mit Ziel 304 US-Dollar. Das Morgan-Stanley-Ziel von 310 US-Dollar liegt damit am oberen Ende dieser Spanne.

Die Aktie hat laut Investing.com seit Jahresbeginn bereits rund 56 Prozent zugelegt. Operativ lief es zuletzt rund: Im dritten Quartal 2026 verdiente Nucor 5,80 US-Dollar je Aktie und lag damit über der eigenen Prognosespanne.