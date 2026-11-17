Rückenwind für den größten US-Stahlkocher: Morgan Stanley stuft die Nucor-Aktie von „Equalweight“ auf „Overweight“ hoch und hebt das Kursziel von 300 auf 310 US-Dollar an. Gemessen am Schlusskurs von 252,67 US-Dollar ergibt sich ein Kurspotenzial von rund 23 Prozent. Es ist bereits die zweite Hochstufung binnen zwei Tagen: Am Montag hatte UBS die Aktie auf „Buy“ gehoben.
Nucor-Aktie: Morgan Stanley stuft auf „Overweight“ hoch – Kursziel steigt auf 310 Dollar
Morgan Stanley wird optimistisch für die Nucor-Aktie: Hochstufung von „Equalweight“ auf „Overweight“, Kursziel 310 statt 300 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 252,67 Dollar entspricht das rund 23 Prozent Potenzial – weil die Investitionen sinken und der freie Cashflow steigt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nucor Corporation
- Handelssymbol
- NUE (NYSE)
- ISIN
- US6703461052
- Analyst
- nicht namentlich genannt
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Overweight (zuvor Equalweight)
- Kursziel
- 310 US-Dollar (zuvor 300 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs laut Goldesel
Morgan Stanley zur Nucor-Aktie
Die Investitionswelle ebbt ab – jetzt fließt das Geld zurück
Der Kern der Morgan-Stanley-These ist der Investitionszyklus: Nach Jahren hoher Ausgaben für neue Werke sinken die Investitionen deutlich.
Laut Morgan Stanley dürften die Investitionsausgaben von rund 3,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und 2,5 Milliarden US-Dollar 2026 auf etwa 1,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr in den Jahren 2027 und 2028 fallen. Damit steigt der freie Cashflow: Die Analysten erwarten in zwei Jahren eine Free-Cashflow-Rendite von rund 11 Prozent – und mehr Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre.
Die Argumente von Morgan Stanley im Überblick
Sinkende Investitionen
Die Capex dürfte sich bis 2027/28 auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar jährlich mehr als halbieren.
Hoher freier Cashflow
Morgan Stanley rechnet in zwei Jahren mit einer Free-Cashflow-Rendite von etwa 11 Prozent.
Mehr für die Aktionäre
Der steigende Cashflow schafft Raum für Dividenden und Aktienrückkäufe.
Defensive Qualität
Laut Investing.com bevorzugt Morgan Stanley in der Branche Qualitätswerte wie Nucor.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Equalweight
|Overweight
|Kursziel
|300 US-Dollar
|310 US-Dollar
|Abstand zum Schlusskurs (252,67 $)
|+18,7 %
|+22,7 %
Einordnung: Analysten werden reihenweise optimistischer
Morgan Stanley ist nicht allein. UBS stufte die Nucor-Aktie am 16. November von „Neutral“ auf „Buy“ hoch, mit einem Kursziel von 307 US-Dollar. Laut Investing.com sehen zudem KeyBanc („Overweight“, 301 US-Dollar) und Wells Fargo („Overweight“, 305 US-Dollar) weiteres Potenzial; Freedom Broker hob auf „Buy“ mit Ziel 304 US-Dollar. Das Morgan-Stanley-Ziel von 310 US-Dollar liegt damit am oberen Ende dieser Spanne.
Die Aktie hat laut Investing.com seit Jahresbeginn bereits rund 56 Prozent zugelegt. Operativ lief es zuletzt rund: Im dritten Quartal 2026 verdiente Nucor 5,80 US-Dollar je Aktie und lag damit über der eigenen Prognosespanne.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley; der Analyst wird in den vorliegenden Quellen nicht namentlich genannt. Die Originalstudie ist nicht öffentlich datiert; die früheste belegte Veröffentlichung stammt vom 17.11.2026, 06:24 Uhr UTC (Goldesel), Investing.com berichtete am selben Morgen. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 310 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: morganstanley.com/eqr/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Nucor Corporation (NUE): Kaufen, Kursziel 310,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley (Analyst nicht namentlich genannt) vom 17.11.2026, 07:24 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 11:34 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 11:34 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley (Analyst nicht namentlich genannt).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.