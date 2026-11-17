Der Favorit bleibt der Favorit: Morgan-Stanley-Analyst Carlos De Alba hebt das Kursziel für die Nucor-Aktie von 300 auf 310 US-Dollar und bleibt bei „Overweight“. Zum Schlusskurs von 252,67 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 23 Prozent.
Nucor-Aktie: Morgan Stanleys Favorit unter den US-Stahlwerten – Kursziel steigt auf 310 Dollar
Morgan-Stanley-Analyst Carlos De Alba hebt das Kursziel für die Nucor-Aktie von 300 auf 310 US-Dollar und bleibt bei „Overweight“.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nucor Corporation
- Handelssymbol
- NUE (NYSE)
- Analyst
- Carlos De Alba
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Overweight (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 310 US-Dollar (zuvor 300 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Morgan Stanley zur Nucor-Aktie
Größter US-Stahlkonzern – De Alba bleibt positiv
Carlos De Alba bleibt bei seiner Kaufempfehlung und erhöht das Ziel.
Nucor ist der größte Stahlproduzent der USA. Der Konzern investiert in neue Werke, darunter ein großes Blechwerk in West Virginia, und baut stahlnahe Geschäfte aus.
Die US-Stahlbranche profitiert von hohen Einfuhrzöllen auf Stahl.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Carlos De Alba zu lesen ist:
Höheres Ziel
Das Kursziel steigt um 10 auf 310 US-Dollar.
Kaufempfehlung
Unter den drei am selben Tag bewerteten Stahlkonzernen stuft De Alba nur Nucor mit „Overweight“ ein.
Investitionen
Neue Werke sollen die Produktionskapazität erweitern.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Klare Rangfolge
Steel Dynamics und Cleveland-Cliffs stuft De Alba mit „Equal Weight“ ein.
Der Analyst hatte Nucor bereits in früheren Studien mit „Overweight“ bewertet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Carlos De Alba. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 310 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Nucor Corporation (NUE): Kaufen, Kursziel 310,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Carlos De Alba, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:49 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:49 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Carlos De Alba, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.