Warum steigt die Nucor-Aktie am Freitag?

Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; die Stärke bei Rohstoff- und Industriewerten stützt.

Wie stark steigt die Nucor-Aktie?

Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 3,22 Prozent auf 256,33 US-Dollar.

Ist das ein Schlusskurs?

Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.