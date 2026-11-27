Die Nucor-Aktie (ISIN US6703461052, WKN 851918, Handelssymbol NUE) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Stahlkonzern bei 256,325 US-Dollar. Das sind 7,99 US-Dollar oder 3,22 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag war die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Nucor-Aktie: S&P 500 Gewinner im Stahl-Rückenwind
Die Nucor-Aktie gehört am Freitag mit rund 3,2 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern. Rohstoff- und Industriewerte sind gefragt.
NUENUE
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Nucor-Aktie steigt
Breite Stärke bei Metallwerten
Nach Marktberichten legen Gold, Silber und Kupfer zu. Rohstoff- und Industriewerte wie Nucor profitieren von der Stimmung.
Nachlassende Zollsorgen
Entspannung bei den Zollthemen stützt zyklische und konjunkturnahe Branchen wie die Stahlindustrie.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Nucor liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Nucor ist der größte Stahlproduzent der USA und setzt vor allem auf Elektrostahlwerke. Das Geschäft hängt an Baukonjunktur, Industrieproduktion und Stahlpreisen. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur Nucor-Aktie
Warum steigt die Nucor-Aktie am Freitag?
Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; die Stärke bei Rohstoff- und Industriewerten stützt.
Wie stark steigt die Nucor-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 3,22 Prozent auf 256,33 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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