Die Novo Nordisk-Aktie (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker: NOV) legt nach den Quartalszahlen deutlich zu. Beim angegebenen Kursstand von 37,58 Euro gewinnt das Papier 1,59 Euro beziehungsweise 4,42%. Der dänische Pharmakonzern erhöht seinen Jahresausblick und meldet anhaltendes Wachstum bei GLP-1-Medikamenten, insbesondere zur Behandlung von Adipositas. Gleichzeitig sorgen neue Tablettenangebote und Fortschritte in der Entwicklung weiterer Medikamente für Fantasie. Doch die Zahlen haben eine zweite Seite: Während der bereinigte operative Gewinn kräftig steigt, sinkt das ausgewiesene Betriebsergebnis. Milliardenabschreibungen zeigen, dass der Weg zu neuer Wachstumsstärke keineswegs frei von Hindernissen ist.
Novo Nordisk Q3-Zahlen: Aktie springt um 4,4% - höhere Prognose und Wegovy-Pille machen Hoffnung
Novo Nordisk hebt die Prognose an und die Aktie gewinnt 4,42%, doch Milliardenabschreibungen trüben das Zahlenbild.
Höhere Prognose: Novo Nordisk liefert den erhofften Impuls
Der wichtigste Auslöser für den Kurssprung ist der angehobene Ausblick. Novo Nordisk erwartet für 2026 beim bereinigten Umsatz und beim bereinigten operativen Gewinn nun jeweils eine Veränderung von minus 2% bis plus 2% zu konstanten Wechselkursen. Hintergrund sind höhere Erwartungen an die Umsätze mit GLP-1-Produkten.
Damit stellt das Management für beide Kennzahlen eine Entwicklung zwischen einem leichten Rückgang und moderatem Wachstum in Aussicht. Die Prognoseanhebung ist ein positives Signal, bedeutet aber noch keine Rückkehr zu kräftigem Wachstum auf Gesamtjahressicht. Auch das untere Ende der neuen Bandbreiten bleibt negativ.
Für die Aktie zählt zunächst die Richtung: Nach einem stärker als erwarteten dritten Quartal steigt das Vertrauen des Managements in die weitere Geschäftsentwicklung. Der Kursgewinn von 4,42% zeigt, dass diese Verbesserung am Markt Anklang findet. Wie tragfähig die neue Zuversicht ist, hängt nun davon ab, ob sich die jüngsten Fortschritte über mehrere Quartale fortsetzen.
Vier Prozent Umsatzplus, 27% mehr bereinigter operativer Gewinn
Im dritten Quartal wachsen sowohl die bereinigten als auch die ausgewiesenen Umsätze um 4% zu konstanten Wechselkursen. Als Treiber nennt Novo Nordisk die anhaltende Zunahme der GLP-1-Absatzmengen in den USA und im internationalen Geschäft. Besonders das Adipositasportfolio trägt zur Entwicklung bei.
Deutlich stärker steigt der bereinigte operative Gewinn: Er legt währungsbereinigt um 27% auf 31,72 Mrd. dänische Kronen zu. Das wirkt auf den ersten Blick wie ein kräftiger Profitabilitätsschub. Allerdings verweist das Unternehmen neben dem GLP-1-Umsatzwachstum ausdrücklich auf eine günstige Vergleichsbasis. Im dritten Quartal 2025 waren konzernweite Transformationskosten von 9 Mrd. dänischen Kronen angefallen.
Der Gewinnanstieg sollte deshalb nicht vollständig als Ausdruck einer höheren laufenden Ertragskraft verstanden werden. Ein Teil der Dynamik erklärt sich aus dem belasteten Vorjahresquartal. Für die weitere Entwicklung wird entscheidend, wie sich das Ergebnis bei einer weniger günstigen Vergleichsbasis behauptet.
Sämtliche genannten Wachstumsraten beziehen sich auf konstante Wechselkurse. Diese Betrachtung erleichtert den Vergleich der Geschäftsentwicklung, entspricht aber nicht zwangsläufig der Veränderung in der Berichtswährung oder der Rendite eines Euro-Anlegers.
Milliardenabschreibungen trüben das Bild
Das ausgewiesene operative Ergebnis sinkt im dritten Quartal um 9% zu konstanten Wechselkursen. Novo Nordisk nennt als Belastung nicht zahlungswirksame Wertminderungen von insgesamt 8,7 Mrd. dänischen Kronen.
Davon entfallen 4,6 Mrd. dänische Kronen auf Ziltivekimab und 4,1 Mrd. dänische Kronen auf die Anpassung des Produktionsnetzwerks. Die Größenordnung macht deutlich, warum Anleger neben bereinigten Kennzahlen auch die ausgewiesenen Ergebnisse beachten sollten.
Nicht zahlungswirksam bedeutet, dass diese Abschreibungen im Quartal keinen entsprechenden unmittelbaren Mittelabfluss auslösen. Wirtschaftlich sind sie dennoch relevant: Bilanzierte Werte werden nach unten korrigiert. Bei Forschungsprojekten und Produktionsanlagen können solche Anpassungen Hinweise darauf geben, dass frühere Erwartungen neu bewertet werden müssen.
Aus der vorliegenden Meldung lässt sich allerdings weder ein vollständiges Ende des Ziltivekimab-Programms noch die genaue Ausgestaltung sämtlicher Produktionsmaßnahmen ableiten. Eine solche Schlussfolgerung wäre zu weitgehend. Fest steht: Die Belastungen sind erheblich und begrenzen die Aussagekraft eines isolierten Blicks auf das bereinigte Gewinnwachstum.
Wegovy als Tablette: Ein neuer Wachstumstreiber nimmt Form an
Besonders viel Aufmerksamkeit verdient die Entwicklung der Wegovy-Pille. Bis zum Ende des dritten Quartals war das Präparat in den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und Deutschland eingeführt. Im Quartal erzielt es einen Umsatz von 5,394 Mrd. dänischen Kronen.
Nach weiteren Markteinführungen in vier Ländern steigt die Zahl der Märkte laut Mitteilung inzwischen auf acht. Damit entsteht neben dem bereits bestehenden Angebot ein zusätzlicher Vertriebsansatz, dessen internationale Ausweitung noch läuft.
Die Chance liegt auf der Hand: Eine Tablettenform kann für Patienten infrage kommen, die eine orale Behandlung bevorzugen. Ob daraus dauerhaft zusätzliche Umsätze entstehen, hängt jedoch von mehreren Faktoren ab. Dazu zählen der Zugang zur Therapie, die Erstattung, die tatsächliche Nutzung und die Frage, in welchem Umfang Umsätze aus bestehenden Novo-Produkten verlagert werden.
Die bisherige Entwicklung liefert ein positives kommerzielles Signal. Sie beweist aber noch nicht, wie groß der langfristige zusätzliche Marktbeitrag der Pille sein wird. Für Anleger zählt deshalb künftig neben der Zahl neuer Länder vor allem die nachhaltige Umsatzentwicklung nach der jeweiligen Einführung.
US-Markt: Mehr als die Hälfte der neuen Patientenstarts
Novo Nordisk meldet für die Wegovy-Produktfamilie weiterhin eine führende Position bei neuen Patientenstarts im US-Markt für Adipositas-Markenmedikamente. Der Anteil liegt nach Unternehmensangaben bei mehr als 50%.
Diese Kennzahl ist für die Einschätzung der Wettbewerbsposition interessant. Sie zeigt, dass Wegovy bei neu beginnenden Behandlungen innerhalb des bezeichneten Marktes eine starke Stellung besitzt. Sie ist allerdings nicht mit einem Anteil von mehr als 50% am gesamten Umsatz des Adipositasmarktes gleichzusetzen.
Neue Patientenstarts, laufende Verordnungen und Umsätze beschreiben unterschiedliche Aspekte des Geschäfts. Ob aus einem starken Zustrom neuer Patienten langfristig entsprechend hohe Erlöse werden, hängt unter anderem von der Behandlungsdauer und den realisierten Preisen ab.
Für die Aktie bleibt die Kennzahl dennoch ein Argument zugunsten der Wachstumsstory: Novo Nordisk verfügt nach den vorgelegten Angaben über eine starke Ausgangsposition bei der Gewinnung neuer Patienten. Diese Position zu halten und wirtschaftlich erfolgreich zu nutzen, ist eine der zentralen Aufgaben der kommenden Quartale.
Ozempic-Pille: Dynamischer Auftakt mit wichtiger Einschränkung
Auch beim Diabetesgeschäft berichtet Novo Nordisk über Fortschritte. Die Ozempic-Pille wurde im Mai in den USA eingeführt. Die wöchentlichen Neuverordnungen von Patienten, die erstmals auf die Marke eingestellt werden, liegen aktuell rund 100% über dem Niveau vor der Einführung unter der Marke Rybelsus.
Das entspricht ungefähr einer Verdopplung dieser spezifischen Verordnungskennzahl. Für die kommerzielle Dynamik ist das ein ermutigendes Zeichen. Eine Verdopplung des gesamten Ozempic-Umsatzes oder sämtlicher Verordnungen lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.
Zugleich schreitet im internationalen Geschäft die Einführung von Ozempic 2,0 mg und des Wegovy-Einzeldosis-Pens mit 7,2 mg voran. Das Unternehmen erweitert damit sein Angebot über unterschiedliche Darreichungsformen und Dosierungen.
Diese Entwicklung schafft mehrere Ansatzpunkte für Wachstum. Sie erhöht zugleich die Anforderungen an Produktion, Vertrieb und Marktzugang. Entscheidend ist, dass ein breiteres Portfolio tatsächlich zusätzliche Nachfrage bedient und sich wirtschaftlich auszahlt.
CagriSema: Studienfortschritte geben der Pipeline Gewicht
Neben den bereits vermarkteten Produkten rückt CagriSema in den Mittelpunkt. In der Adipositasstudie REDEFINE 9 erreicht die Dosierung von 1,0/1,0 mg nach 68 Wochen einen Gewichtsverlust von 21%. Novo Nordisk bezeichnet das Ergebnis als ermutigend.
Auch aus der Studie REIMAGINE 5 meldet das Unternehmen positive Daten. Bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes und Adipositas erzielt CagriSema in derselben Dosierung nach 60 Wochen einen Gewichtsverlust von 12,4%. In der Vergleichsgruppe mit Tirzepatid 5 mg sind es 9,1%.
Der Unterschied beträgt damit 3,3 Prozentpunkte. Gleichzeitig zeigt CagriSema bei der Senkung des HbA1c-Werts Nichtunterlegenheit gegenüber der untersuchten Vergleichsbehandlung.
Für die Einordnung ist die konkrete Dosierung wichtig: Die Ergebnisse beziehen sich auf den Vergleich mit Tirzepatid 5 mg in dieser Studie. Daraus folgt keine pauschale Überlegenheit gegenüber allen Dosierungen oder sämtlichen Anwendungssituationen des Konkurrenzwirkstoffs.
Aus Anlegersicht liefern die Daten dennoch einen wichtigen Baustein. Novo Nordisk kann seine Zukunftserwartungen auf zusätzliche klinische Ergebnisse stützen. Ob daraus ein wirtschaftlicher Erfolg entsteht, hängt aber weiterhin von Zulassung, Marktpositionierung, Zugang und tatsächlicher Nachfrage ab.
Marktstart Anfang 2027 bleibt an die Zulassung gebunden
Konzernchef Mike Doustdar kündigt an, dass Novo Nordisk die Einführung von CagriSema in den USA Anfang 2027 vorbereitet. Voraussetzung bleibt die behördliche Zulassung.
Dieser Vorbehalt ist wesentlich. Ein vorbereiteter Marktstart ist noch kein gesicherter Umsatzbeitrag. Zeitplan und kommerzielle Perspektiven hängen zunächst von der regulatorischen Entscheidung ab.
Gelingt die Einführung, könnte CagriSema das Portfolio ergänzen und die Wachstumsmöglichkeiten verbreitern. Verzögerungen oder ungünstigere Rahmenbedingungen würden dagegen die Erwartungen an den Zeitpunkt und Umfang zusätzlicher Erlöse dämpfen.
Die Börse bewertet solche Perspektiven häufig im Voraus. Deshalb kann die Aktie bereits auf Fortschritte reagieren, bevor die entsprechenden Produkte zum Geschäft beitragen. Umgekehrt erhöht dies die Empfindlichkeit gegenüber Enttäuschungen.
Weitere Projekte erweitern die Perspektive
Im September hat Novo Nordisk die Phase-3-Studie AMAZE 9 mit oralem Zenagamtide begonnen. Damit wird ein weiteres Entwicklungsprogramm im Bereich Adipositas vorangetrieben. Der Start einer Phase-3-Studie ist ein Fortschritt, liefert für sich genommen jedoch noch keinen Nachweis eines erfolgreichen Studienausgangs.
Außerhalb des GLP-1-Schwerpunkts erhält Frehemgo mit dem Wirkstoff Denecimig am 17. September eine positive Stellungnahme des europäischen Arzneimittelausschusses CHMP. Die ersten europäischen Markteinführungen sind rund um den Jahreswechsel geplant, sofern die vollständige EU-Zulassung erfolgt.
In den USA läuft die regulatorische Prüfung noch. Vorbehaltlich der behördlichen Entscheidung erwartet Novo Nordisk dort eine Einführung im ersten Halbjahr 2027.
Diese Projekte können die künftige Umsatzbasis verbreitern. Für die aktuelle Kursgeschichte bleiben jedoch die Entwicklung des GLP-1-Geschäfts und die Umsetzung des verbesserten Jahresausblicks die unmittelbareren Einflussgrößen.
Die entscheidende Frage: Wird aus Mengenwachstum nachhaltiger Gewinn?
Die größte Chance für Novo Nordisk liegt darin, die wachsenden Absatzmengen in dauerhaft profitable Umsätze zu verwandeln. Neue Darreichungsformen, weitere Länderstarts und mögliche neue Produkte schaffen dafür mehrere Ansatzpunkte.
Dem stehen konkrete Risiken gegenüber. Die erhöhte Jahresprognose lässt weiterhin einen leichten Rückgang bei bereinigtem Umsatz und bereinigtem operativem Gewinn zu. Die Abschreibungen belasten das ausgewiesene Ergebnis erheblich. Der starke bereinigte Gewinnanstieg im dritten Quartal profitiert zudem von einer günstigen Vergleichsbasis.
Auch zunehmende Verordnungen allein reichen nicht aus, um die wirtschaftliche Entwicklung vollständig zu beurteilen. Preise, Erstattung, Produktmix und die Dauer der Behandlung bestimmen mit, wie viel von der Nachfrage tatsächlich im Ergebnis ankommt.
Der Kurssprung auf 37,58 Euro ist deshalb als Vertrauensgewinn nach einem besseren Quartal nachvollziehbar. Eine Aussage, dass die Aktie damit günstig bewertet sei, lässt sich aus den vorliegenden Angaben allein nicht begründen.
Novo Nordisk liefert neue Argumente für Zuversicht: eine höhere Prognose, Umsatzwachstum in den USA und im internationalen Geschäft sowie Fortschritte bei Produkten und Pipeline. Der nächste Beweis muss jedoch aus dem laufenden Geschäft kommen. Je verlässlicher die operative Entwicklung wird und je stärker sie sich auch im ausgewiesenen Ergebnis zeigt, desto belastbarer wird die Grundlage für die Aktie.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 4. November 2026
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