Novo Nordisk Q3-Zahlen: Aktie springt um 4,4% - höhere Prognose und Wegovy-Pille machen Hoffnung

Die Novo Nordisk-Aktie (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker: NOV) legt nach den Quartalszahlen deutlich zu. Beim angegebenen Kursstand von 37,58 Euro gewinnt das Papier 1,59 Euro beziehungsweise 4,42%. Der dänische Pharmakonzern erhöht seinen Jahresausblick und meldet anhaltendes Wachstum bei GLP-1-Medikamenten, insbesondere zur Behandlung von Adipositas. Gleichzeitig sorgen neue Tablettenangebote und Fortschritte in der Entwicklung weiterer Medikamente für Fantasie. Doch die Zahlen haben eine zweite Seite: Während der bereinigte operative Gewinn kräftig steigt, sinkt das ausgewiesene Betriebsergebnis. Milliardenabschreibungen zeigen, dass der Weg zu neuer Wachstumsstärke keineswegs frei von Hindernissen ist.