Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) vor Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen zu? 46,83 oder 26,76 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Die Novo Nordisk A/S wird am 04. November die Zahlen zum 3. Quartal 2026 veröffentlichen.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie betrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Bank of America. Analyst Sachin Jain setzt das Kursziel auf 46,83 Euro und stuft die Aktie mit "hold" ein. Dahinter folgen UBS mit 44,42 Euro, HSBC mit 42,80 Euro und Berenberg Bank mit 40,81 Euro. Bemerkenswert ist, dass selbst die optimistischsten Kursprognosen nicht mit einer Kaufempfehlung verbunden sind. Sämtliche genannten Analysehäuser bleiben bei einer neutralen Einschätzung.

📉 Das niedrigste Kursziel stammt hingegen von Bernstein. Analyst Justin Smith sieht den fairen Wert der Novo Nordisk-Aktie bei lediglich 26,76 Euro und stuft die Aktie mit "sell" ein. Ebenfalls pessimistisch zeigt sich Deutsche Bank: Analyst Emmanuel Papadakis setzt das Kursziel auf 30,10 Euro und vergibt ebenfalls ein "sell"-Rating. Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie vor Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen auf einen Blick: