Welche Prognose gilt für 2026?

Bereinigter Umsatz und operativer Gewinn sollen sich zwischen minus zwei und plus zwei Prozent entwickeln.

Wer ist der neue Finanzchef?

Luigi La Corte; er folgt auf Karsten Munk Knudsen.

Wie lief das dritte Quartal?

Der bereinigte Umsatz stieg um sechs Prozent auf 79,2 Milliarden Kronen.