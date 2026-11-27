Vom Börsenstar zum Sorgenkind – und jetzt zurück? Nach einem dramatischen Kursverfall sendet Novo Nordisk wieder positive Signale. Der dänische Pharmakonzern hat seine Jahresprognose zum dritten Mal angehoben, die Wegovy-Tablette wächst. Für die Novo Nordisk Aktie stellt sich die Frage: Ist das der Wendepunkt?
Novo Nordisk Aktie: Dritte Prognoseanhebung, neuer Finanzchef – kommt jetzt das Comeback des Abnehm-Riesen?
Novo Nordisk hebt die Jahresziele zum dritten Mal an, die Wegovy-Pille wächst, und ein neuer CFO übernimmt. Doch Abschreibungen und Preisdruck bleiben. Die Novo Nordisk Aktie im Check.
Novo Nordisk A/S · ISIN: DK0062498333 · WKN: A3EU6F · Handelssymbol: NOVC · US-Handelssymbol: NVO
Die Zahlen
Besser als befürchtet
Im dritten Quartal 2026 stieg der bereinigte Umsatz von Novo Nordisk um sechs Prozent auf 79,2 Milliarden Dänische Kronen. Der bereinigte Gewinn legte um 27 Prozent zu; das ausgewiesene Ergebnis sank dagegen wegen hoher Wertminderungen. Am 4. November hob der Konzern die Jahresprognose an: Bereinigter Umsatz und operativer Gewinn sollen sich bei konstanten Wechselkursen nun zwischen minus zwei und plus zwei Prozent entwickeln – zuvor hatte Novo noch einen Rückgang von bis zu sechs Prozent erwartet. Die Novo Nordisk Aktie stieg am Tag der Zahlen um 4,4 Prozent.
Novo Nordisk muss beweisen, dass mehr Patienten und neue Produkte den Preisdruck ausgleichen. Für die Novo Nordisk Aktie ist 2027 das Jahr der Wahrheit.
Die Veränderungen
Neuer Finanzchef und Rückkäufe
Ebenfalls am 4. November ernannte Novo Nordisk Luigi La Corte zum neuen Finanzchef; er folgt auf Karsten Munk Knudsen, der das Unternehmen zum Jahresende verlässt. Parallel läuft ein Aktienrückkauf: Im Programm bis Februar 2027 will Novo B-Aktien für bis zu 11,2 Milliarden Kronen zurückkaufen. Belastend bleiben der zunehmende Wettbewerb bei Abnehmmitteln und sinkende Medikamentenpreise.
Häufige Fragen zur Novo Nordisk Aktie
Welche Prognose gilt für 2026?
Bereinigter Umsatz und operativer Gewinn sollen sich zwischen minus zwei und plus zwei Prozent entwickeln.
Wer ist der neue Finanzchef?
Luigi La Corte; er folgt auf Karsten Munk Knudsen.
Wie lief das dritte Quartal?
Der bereinigte Umsatz stieg um sechs Prozent auf 79,2 Milliarden Kronen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.