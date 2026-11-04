Novo Nordisk Aktie: 10% Gewinnüberraschung! Jefferies hält dennoch an "hold" fest

Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen operativer Geschäftsentwicklung und Aktienbewertung: Selbst deutlich bessere Ergebnisse müssen nicht zwangsläufig zu einer höheren Kursprognose führen. Ob die Überraschungen bereits in den längerfristigen Erwartungen berücksichtigt sind oder andere Bewertungsfaktoren eine Rolle spielen, geht aus der vorliegenden Einschätzung von Jefferies nicht hervor. Konkrete zusätzliche Gründe für das unveränderte Rating "hold" nennt Michael Leuchten darin nicht.