Starke Umsätze, überraschend hohe Gewinne und eine breite Palette erfolgreicher Medikamente: Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) hat mit seinen Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen.
Novo Nordisk Aktie: 10% Gewinnüberraschung! Jefferies hält dennoch an "hold" fest
Die Novo Nordisk Aktie überzeugt mit überraschend starken Quartalszahlen: Der bereinigte Umsatz übertrifft die Markterwartungen um 8%, der operative Gewinn sogar um 10%
Doch trotz dieser positiven Überraschung bleibt das Analysehaus Jefferies bei seiner zurückhaltenden Einschätzung. In seiner Aktienanalyse vom 04. November 2026 bestätigt Analyst Michael Leuchten das Rating "hold" und das Kursziel von 275 DKK. Besonders bemerkenswert: Der bereinigte Umsatz liegt 8% über den Markterwartungen, während der bereinigte operative Gewinn die Prognosen sogar um 10% übertrifft.
Jefferies bestätigt "hold" trotz überraschend starker Quartalszahlen
Die jüngste Aktienanalyse von Jefferies offenbart einen interessanten Gegensatz: Novo Nordisk liefert bessere Geschäftszahlen als erwartet, doch die Bewertung der Aktie bleibt unverändert. Analyst Michael Leuchten hält nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal am Rating "hold" und am Kursziel von 275 DKK fest.
Dabei fallen die operativen Kennzahlen ausgesprochen positiv aus. Sowohl beim bereinigten Umsatz als auch beim bereinigten operativen Gewinn übertrifft Novo Nordisk die Konsensschätzungen deutlich. Für Jefferies sind die Zahlen damit zwar ein Beleg für eine stärker als erwartete Quartalsentwicklung, sie führen jedoch nicht zu einer Anhebung der bisherigen Anlageempfehlung.
Umsatzüberraschung: Novo Nordisk schlägt die Erwartungen um 8%
Ein zentraler Höhepunkt der Aktienanalyse von Jefferies ist die Umsatzentwicklung. Nach Angaben von Analyst Michael Leuchten liegt der bereinigte Umsatz von Novo Nordisk im dritten Quartal 2026 um 8% über der Konsensschätzung. Damit hat der dänische Pharmakonzern die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen.
Die positive Abweichung ist besonders bemerkenswert, weil sie nicht allein auf ein einzelnes Medikament zurückzuführen ist. Laut Jefferies haben die meisten wichtigen Arzneimittel von Novo Nordisk besser abgeschnitten als prognostiziert. Diese breite Übererfüllung der Erwartungen spricht für eine solide Entwicklung wesentlicher Teile des Produktportfolios.
Wichtige Medikamente überzeugen auf breiter Front
Besonders positiv bewertet Michael Leuchten in seiner Aktienanalyse die Entwicklung der wichtigsten Medikamente von Novo Nordisk. Nach Einschätzung von Jefferies haben die meisten bedeutenden Präparate des Pharmakonzerns die jeweiligen Markterwartungen übertroffen. Damit fällt die positive Überraschung breiter aus, als es bei einem ausschließlich von einzelnen Produkten getragenen Quartalsergebnis der Fall wäre.
Für Anleger ist diese Entwicklung ein wichtiger Faktor. Wenn mehrere umsatzrelevante Medikamente gleichzeitig besser abschneiden als erwartet, kann dies die operative Widerstandsfähigkeit eines Pharmaunternehmens unterstreichen. Allerdings nennt die vorliegende erste Einschätzung von Jefferies keine konkreten Umsatzabweichungen einzelner Präparate. Eine detaillierte Bewertung der jeweiligen Wachstumstreiber lässt sich daraus daher noch nicht ableiten.
Operativer Gewinn 10% über den Erwartungen: Novo Nordisk überrascht erneut
Noch deutlicher als beim Umsatz fällt die positive Überraschung beim bereinigten operativen Gewinn aus. Laut der Aktienanalyse von Jefferies übertrifft Novo Nordisk die Konsensschätzung in dieser Kennzahl um 10%. Damit liegt das operative Ergebnis stärker über den Erwartungen als der bereinigte Umsatz.
Diese Entwicklung ist für die Bewertung der Geschäftszahlen besonders relevant. Sie zeigt, dass Novo Nordisk im dritten Quartal nicht nur höhere Erlöse als prognostiziert erzielt hat, sondern auch beim bereinigten operativen Ergebnis besser abgeschnitten hat. Welche konkreten Kosten- oder Margeneffekte zu dieser Abweichung beigetragen haben, erläutert Michael Leuchten in der vorliegenden ersten Einschätzung allerdings nicht.
Kursziel 275 DKK: Warum Jefferies bei "hold" bleibt
Trotz der überzeugenden Quartalszahlen sieht Jefferies offenbar noch keinen Anlass, die bisherige Bewertung der Novo Nordisk-Aktie anzuheben. Analyst Michael Leuchten bestätigt das Kursziel von 275 DKK und das Rating "hold". Die positiven Abweichungen bei Umsatz und operativem Gewinn reichen somit zumindest in dieser ersten Aktienanalyse nicht für eine optimistischere Einstufung aus.
Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen operativer Geschäftsentwicklung und Aktienbewertung: Selbst deutlich bessere Ergebnisse müssen nicht zwangsläufig zu einer höheren Kursprognose führen. Ob die Überraschungen bereits in den längerfristigen Erwartungen berücksichtigt sind oder andere Bewertungsfaktoren eine Rolle spielen, geht aus der vorliegenden Einschätzung von Jefferies nicht hervor. Konkrete zusätzliche Gründe für das unveränderte Rating "hold" nennt Michael Leuchten darin nicht.
Was bedeutet die Aktienanalyse für Anleger?
Für Anleger liefert die jüngste Aktienanalyse von Jefferies zwei unterschiedliche Signale. Auf der operativen Seite überzeugt Novo Nordisk mit einem bereinigten Umsatz, der 8% über den Erwartungen liegt, und einem bereinigten operativen Gewinn, der die Prognosen um 10% übertrifft. Hinzu kommt die positive Entwicklung der meisten wichtigen Medikamente.
Auf der Bewertungsseite bleibt Jefferies dagegen zurückhaltend. Mit dem bestätigten Kursziel von 275 DKK und dem Rating "hold" signalisiert Analyst Michael Leuchten vorerst keine Veränderung seiner bisherigen Einschätzung. Entscheidend wird nun sein, ob die starken Quartalsergebnisse auch die Erwartungen für die kommenden Geschäftsperioden nachhaltig verbessern können.
Fazit: Novo Nordisk liefert starke Zahlen - Jefferies bleibt vorsichtig
Die Aktienanalyse von Jefferies zeigt, dass Novo Nordisk im dritten Quartal 2026 operativ deutlich besser abgeschnitten hat als erwartet. Ein Umsatzplus von 8% gegenüber dem Konsens, ein um 10% höherer bereinigter operativer Gewinn und die überzeugende Entwicklung zahlreicher wichtiger Medikamente bilden die zentralen positiven Argumente der Einschätzung von Michael Leuchten.
Dennoch bestätigt Jefferies lediglich das Rating "hold" und das Kursziel von 275 DKK. Für die Novo Nordisk-Aktie ergibt sich damit eine interessante Ausgangslage: Die Geschäftszahlen liefern positive Überraschungen, doch eine optimistischere Bewertung durch Jefferies bleibt zunächst aus. Ob die operative Stärke künftig auch zu einer höheren Kursprognose führt, hängt von der weiteren Geschäftsentwicklung und den kommenden Analysteneinschätzungen ab.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 04. November 2026
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