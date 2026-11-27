Norse Atlantic gab am Donnerstag (26.11.2026) bekannt, dass der Flugbetrieb eingestellt wurde. Der Verwaltungsrat will einen Insolvenzantrag stellen, wenn keine kurzfristige Finanzierung gefunden wird. Das Unternehmen räumte ein, dass es keine Garantie auf eine tragfähige Lösung gebe. Schon am Vortag hatte es vor einer kritischen Lage gewarnt. Im Juli hatte die Airline einen formellen Verkaufs- und Fusionsprozess gestartet, im Oktober vereinbarte sie mit Pakistan International Airlines (PIA), zwei Flugzeuge zu vermieten. PIA teilte am Mittwoch mit, Norse habe die Vereinbarung abrupt ausgesetzt; zwei PIA-Flüge mussten gestrichen werden. Das Datum der Flugeinstellung nennt die Quelle nicht, ebenso keine Zahlen zu Schulden oder Finanzbedarf.

Reuters nennt als Ursache hohe Kerosinkosten und führt die lettische airBaltic als weiteren Fall an, der unter dem Druck steht.