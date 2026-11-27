Die norwegische Billig-Langstreckenairline Norse Atlantic hat den Flugbetrieb eingestellt. Der Verwaltungsrat will laut Reuters (26.11.2026) Insolvenz beantragen, falls keine kurzfristige Finanzierung gefunden wird. Die Aktie war schon vorher um 85 Prozent auf ein Rekordtief gefallen und verlor am Donnerstag weitere 16 Prozent. Als Ursache nennt Reuters hohe Kerosinkosten, und Kerosin folgt dem Ölpreis: Brent notiert am Freitagmorgen bei rund 97 US-Dollar. Was das für die Lufthansa Aktie (Ticker LHA, ISIN DE0008232125) und andere Airline-Aktien bedeutet.
Norse Atlantic stellt Flugbetrieb ein: Aktie minus 85 Prozent, Kerosin als Brandbeschleuniger - was heißt das für Lufthansa und Airline-Aktien?
Die norwegische Billig-Langstreckenairline Norse Atlantic hat den Flugbetrieb eingestellt und droht in die Insolvenz zu rutschen. Als Ursache nennt Reuters hohe Kerosinkosten. Was die Pleite vor dem Hintergrund eines Ölpreises von rund 97 Dollar für die Lufthansa Aktie und Airline-Aktien bedeutet.
Die Nachricht
Was ist bei Norse Atlantic passiert?
Norse Atlantic gab am Donnerstag (26.11.2026) bekannt, dass der Flugbetrieb eingestellt wurde. Der Verwaltungsrat will einen Insolvenzantrag stellen, wenn keine kurzfristige Finanzierung gefunden wird. Das Unternehmen räumte ein, dass es keine Garantie auf eine tragfähige Lösung gebe. Schon am Vortag hatte es vor einer kritischen Lage gewarnt. Im Juli hatte die Airline einen formellen Verkaufs- und Fusionsprozess gestartet, im Oktober vereinbarte sie mit Pakistan International Airlines (PIA), zwei Flugzeuge zu vermieten. PIA teilte am Mittwoch mit, Norse habe die Vereinbarung abrupt ausgesetzt; zwei PIA-Flüge mussten gestrichen werden. Das Datum der Flugeinstellung nennt die Quelle nicht, ebenso keine Zahlen zu Schulden oder Finanzbedarf.
Reuters nennt als Ursache hohe Kerosinkosten und führt die lettische airBaltic als weiteren Fall an, der unter dem Druck steht.
Der Auslöser
Warum ist Kerosin gerade ein Problem?
Kerosin ist für Airlines einer der größten Kostenblöcke, und sein Preis folgt dem Ölpreis. Brent notiert am Freitagmorgen bei rund 97 US-Dollar (onvista, Vorbörse), der Schlusskurs am Donnerstag lag bei 96,57 US-Dollar, dem höchsten Stand seit dem 6. November. Auslöser sind laut Marktberichten Angriffe auf saudische Raffinerien und Störungen in der Straße von Hormus. Eine Einschätzung der Redaktion: Besonders gefährdet sind Fluggesellschaften mit schmaler Kapitaldecke und ohne langfristige Preisabsicherung, wie Billig-Langstreckenmodelle.
Der Aktienbezug
Wie steht es um die Lufthansa Aktie und andere Airline-Aktien?
Die Lufthansa Aktie zählt zu den DAX-Werten, die unter einem hohen Ölpreis leiden. Der Konzern sichert nach Marktberichten einen großen Teil seines Kerosinbedarfs über Termingeschäfte ab; die Absicherung läuft nur bis Ende des ersten Quartals 2027. Das macht den Konzern robuster als eine Airline ohne Absicherung, aber nicht immun. Auch europäische Wettbewerber, deren Aktien an der Börse gehandelt werden, stehen bei hohen Ölpreisen unter Kostendruck.
Profiteure sind Ölproduzenten, über die wir heute bereits berichtet haben. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten (plus 2,08 Prozent, Xetra, finanzen.net); der Broker IG sah ihn am Freitagmorgen bei rund 25.397 Punkten (DAX-FLASH, 07:15 Uhr). Die Airline-Pleite ist am breiten Markt bisher ein Einzelfall.
Der Ausblick
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Ob Norse Atlantic kurzfristig Finanzierung findet oder Insolvenz anmeldet.
Die OPEC+-Sitzung am Sonntag, 29. November, und die Lage in der Straße von Hormus.
Die Ölpreisentwicklung in den kommenden Handelstagen.
Weitere Warnungen anderer Fluggesellschaften zu Kerosinkosten.
FAQ
Häufige Fragen zu Norse Atlantic und Airline-Aktien?
Was ist bei Norse Atlantic passiert? Die Airline hat den Flugbetrieb eingestellt; ohne kurzfristige Finanzierung will der Verwaltungsrat Insolvenz beantragen.
Warum belastet der Ölpreis Airlines? Kerosin ist einer der größten Kostenblöcke. Steigt Brent, steigen die Kosten, sofern sie nicht abgesichert sind.
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Brent notierte am Freitagmorgen laut onvista bei rund 97 US-Dollar; der Donnerstagsschluss lag bei 96,57 US-Dollar.
Ist die Lufthansa Aktie betroffen? Hohe Ölpreise belasten Airlines allgemein. Die Lufthansa sichert nach Marktberichten Kerosin ab; wie weit, ist nicht gegengeprüft.
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