Eine Woche mit Kehrtwende: Die Norma Group Aktie gewinnt vom 23. bis 27. November 6,36 Prozent und ist neunzehntgrößter SDAX Gewinner der Woche. Am Freitag stieg sie um 2,09 Prozent auf rund 11,70 Euro. Noch am Donnerstagmorgen hatte der Titel bei 11,00 Euro die Verliererliste angeführt.
Norma Group Aktie SDAX Gewinner der Woche: Vom Tagesverlierer zum Wochengewinner – Leerverkäufer unter Zugzwang?
Die Norma Group Aktie zählt zu den SDAX Gewinnern der Woche: Der Verbindungstechniker gewinnt 6,36 Prozent, obwohl er am Donnerstagmorgen noch größter Verlierer im Index war. Ein Hedgefonds wettet gegen den Titel, eine Insiderin kauft. Unsere Wochenanalyse ordnet ein.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Norma Group Aktie gedreht hat
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Norma Group Aktie war am 20. November auf ein 52-Wochen-Tief bei 11,02 Euro gefallen und holte in dieser Woche nach, was sie in der Markterholung zunächst verpasst hatte. Zwei gegensätzliche Signale begleiten den Kurs. Der Hedgefonds Millennium hat seine Wette auf fallende Kurse am 19. November von 0,61 auf 0,75 Prozent des Aktienkapitals ausgebaut. Am 23. November wurde dagegen ein Aktienkauf von Birgit Seeger als Eigengeschäft gemeldet. Steigt ein Kurs vom Tief, müssen Leerverkäufer irgendwann eindecken. Ob das hier schon geschieht, ist nicht belegt.
Einordnung
Umbau mit magerer Marge
Operativ steckt Norma im Umbauprogramm NewNORMA. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 5,2 Prozent auf 207,8 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge lag jedoch nur bei 3,7 Prozent. Auf Monatssicht hat die Norma Group Aktie trotz der Erholung knapp 24 Prozent verloren. Der Hersteller von Schlauchschellen und Verbindungselementen aus Maintal muss zeigen, dass der Umbau die Profitabilität hebt.
Häufige Fragen zur Norma Group Aktie
Warum ist die Norma Group Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Sie erholte sich vom 52-Wochen-Tief. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Norma Group Aktie?
ISIN DE000A1H8BV3, WKN A1H8BV, Handelssymbol NOEJ (Xetra).
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