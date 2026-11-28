Warum ist die Norma Group Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Sie erholte sich vom 52-Wochen-Tief. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Norma Group Aktie?

ISIN DE000A1H8BV3, WKN A1H8BV, Handelssymbol NOEJ (Xetra).