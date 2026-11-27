Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Norma Group Aktie holt nach, was sie in der Erholung dieser Woche verpasst hat. Während der SDAX seit Montag kräftig zulegte, fiel der Maintaler Hersteller von Schlauchschellen und Verbindungselementen am 20. November auf ein 52-Wochen-Tief bei 11,02 Euro und dümpelte seither knapp darüber. Am Freitag greifen Anleger bei den Nachzüglern zu. Dazu passt, dass Autozulieferer und Industriewerte laut dpa-AFX ihre Gegenbewegung fortsetzen.

Wer einen tieferen Grund sucht, findet zwei gegensätzliche Signale. Der Hedgefonds Millennium hat seine Wette auf fallende Kurse am 19. November von 0,61 auf 0,75 Prozent des Aktienkapitals ausgebaut. Am 23. November wurde dagegen ein Aktienkauf von Birgit Seeger als Eigengeschäft gemeldet. Steigt der Kurs weiter, geraten die Leerverkäufer unter Druck.