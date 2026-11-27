Norma Group Aktie: SDAX Gewinner am Abend – vom Schlusslicht zurück ins Plus

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:14 2 Min.

Die Norma Group Aktie gewinnt am Freitag 2,09 Prozent auf 11,70 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Einen Tag zuvor war der Verbindungstechnik-Spezialist noch größter Verlierer am Morgen.

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Die Vorzeichen haben gedreht: Die Norma Group Aktie steigt am Freitag um 2,09 Prozent auf 11,70 Euro und ist vierzehntgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Am Donnerstagmorgen hatte sie mit rund vier Prozent Minus die Verliererliste angeführt. Im frühen Handel am Freitag lag das Plus sogar bei 3,5 Prozent. Schlusskurs der Norma Group Aktie auf Xetra 11,70 € Tagesgewinn, Platz 14 der SDAX Gewinner +2,09 % Kurs am Morgen um 09:10 Uhr 11,86 € Xetra-Tagesumsatz 522.000 € Quelle : comdirect, 27.11.2026, 09:10 und 17:35 Uhr Der Auslöser Warum steigt die Norma Group Aktie heute? Eine Meldung des Unternehmens gibt es nicht. Die Norma Group Aktie profitiert von der Nachfrage nach zyklischen Werten. Automobilaktien gehörten in dieser Woche zu den gefragtesten Titeln am deutschen Markt, und Norma liefert Schlauchschellen, Steckverbinder und Leitungssysteme an Fahrzeugbauer und Industrie. Der Titel ist umkämpft. Auf der einen Seite stehen Leerverkäufer, die auf fallende Kurse setzen, auf der anderen Führungskräfte, die zuletzt eigene Aktien gekauft haben. Bei dünnem Handel reicht wenig, um die Richtung zu drehen. Das erklärt, warum der SDAX Gewinner vom Freitag am Vortag noch Schlusslicht war. Der Umsatz blieb mit rund 522.000 Euro gering. Der Hintergrund Ein Konzern im Umbau Norma aus Maintal bei Frankfurt stellt Verbindungstechnik her, die Rohre, Schläuche und Leitungen zusammenhält. Der Konzern hat sein Geschäft mit Wassermanagement verkauft und richtet sich unter dem Programm „NewNORMA“ auf Industrie- und Mobilitätsanwendungen aus. Ein großer Teil des Verkaufserlöses soll an die Aktionäre fließen und Schulden tilgen. Operativ leidet Norma unter der schwachen Autoproduktion in Europa. Die Zahlen zum dritten Quartal legte das Unternehmen am 3. November vor. Was für die Norma Group Aktie spricht Autowerte und Zulieferer sind am Markt gefragt

Führungskräfte haben zuletzt eigene Aktien gekauft

Nach dem Verkauf des Wassergeschäfts ist die Bilanz entlastet Was Anleger bedenken sollten Leerverkäufer setzen weiter auf fallende Kurse

Schwache Autoproduktion belastet das Kerngeschäft

Geringe Umsätze führen zu abrupten Richtungswechseln Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Norma Group Aktie Warum ist Norma heute SDAX Gewinner?

Zykliker und Autozulieferer sind gefragt, bei dünnem Handel dreht die Aktie nach dem Verlust vom Vortag ins Plus. Was ist NewNORMA?

Das Programm, mit dem sich der Konzern nach dem Verkauf des Wassergeschäfts auf Industrie und Mobilität konzentriert. Norma Group Aktie: ISIN DE000A1H8BV3, WKN A1H8BV, Börsenkürzel NOEJ. Fazit zur Norma Group Aktie Die Norma Group Aktie ist am Freitag SDAX Gewinner, einen Tag nachdem sie Verlierer war. Solange Leerverkäufer und Käufer um die Richtung ringen, bleibt der Kurs sprunghaft. Entscheiden wird der Umbau.

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