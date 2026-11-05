Nordex Aktie: Zahlen ohne Überraschung - RBC bleibt skeptisch

Aus dem Kursverlauf allein lässt sich jedoch nicht bestimmen, welche Nachrichten oder Erwartungen die Anleger an diesem Tag besonders gewichtet haben. Ebenso wenig beweist der leichte Anstieg, dass die Bedenken von RBC ausgeräumt sind. Fest steht lediglich: Trotz des bestätigten Rating "underperform" beendet Nordex den Handel leicht im Plus.