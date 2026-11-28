Gute Nachrichten, schlechte Woche: Die Nordex Aktie verliert in der Handelswoche bis zum 27. November 5,37 Prozent und schließt bei 34,92 Euro (Xetra, comdirect). Der Hamburger Windturbinenbauer ist damit zweitgrößter TecDAX Verlierer der Woche.
Nordex Aktie: TecDAX Verlierer der Woche – 5,4 Prozent Minus trotz voller Auftragsbücher
Die Nordex Aktie verliert in dieser Woche 5,37 Prozent auf 34,92 Euro und ist zweitgrößter TecDAX Verlierer der Woche. Der Windturbinenbauer meldete einen Auftrag nach dem anderen. Der Kurs fiel am Mittwoch trotzdem deutlich.
Warum ist die Nordex Aktie TecDAX Verlierer der Woche?
Der Verlust hat keinen Auslöser im Unternehmen. Er entstand in drei Tagen: Am Dienstag schloss die Aktie bei 36,04 Euro, am Mittwoch fiel sie im weltweiten Ausverkauf auf 33,70 Euro, ein Minus von 6,5 Prozent an einem Tag. Anleger trennten sich von allem, was im Jahresverlauf gut gelaufen war. Nordex liegt auf Jahressicht 32 Prozent im Plus und bot entsprechend viel Gewinn zum Mitnehmen.
Am Donnerstag und Freitag erholte sich der Kurs auf 34,92 Euro. Gut die Hälfte des Mittwochsverlusts ist damit aufgeholt, für eine positive Wochenbilanz reichte es nicht.
Die Auftragslage erzählt eine andere Geschichte
Operativ war es eine gute Woche. Nordex meldete einen Auftrag des rumänischen Versorgers Electrica über 19 Turbinen des Typs N163/6.X mit zusammen 133 Megawatt für den Windpark Crucea Est, samt Servicevertrag über 20 Jahre. Die Errichtung beginnt im Sommer 2027.
Dazu kamen zwei Rahmenverträge mit Vattenfall für Projekte in Deutschland und Großbritannien, ein Auftrag aus Albanien und die geplante Übernahme des niederländischen Turmtechnik-Spezialisten C1 Connections. Der Kurs hat diese Nachrichten bisher nicht gewürdigt.
Was in der neuen Woche für die Nordex Aktie zählt
Ein Schlusskurs über 35 Euro
Er wäre das Signal, dass die Erholung weiterläuft.
Das Niveau von 36 bis 37 Euro
Dort stand die Aktie vor dem Rückschlag.
Weitere Aufträge im Dezember
Die Auftragslage ist das stärkste Argument für die Aktie.
Stammdaten
Nordex SE: ISIN DE000A0D6554, WKN A0D655, Handelssymbol NDX1, US-Handelssymbol NRDXF (OTC)
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.