Der Verlust hat keinen Auslöser im Unternehmen. Er entstand in drei Tagen: Am Dienstag schloss die Aktie bei 36,04 Euro, am Mittwoch fiel sie im weltweiten Ausverkauf auf 33,70 Euro, ein Minus von 6,5 Prozent an einem Tag. Anleger trennten sich von allem, was im Jahresverlauf gut gelaufen war. Nordex liegt auf Jahressicht 32 Prozent im Plus und bot entsprechend viel Gewinn zum Mitnehmen.

Am Donnerstag und Freitag erholte sich der Kurs auf 34,92 Euro. Gut die Hälfte des Mittwochsverlusts ist damit aufgeholt, für eine positive Wochenbilanz reichte es nicht.