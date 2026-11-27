Nordex profitiert vom freundlichen Markt. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte und hat seit dem Tief der Vorwoche 2,5 Prozent aufgeholt. Der TecDAX liegt rund 1 Prozent im Plus. Asiens Börsen hatten zuvor deutlich zugelegt.

Auffällig ist der zweite Blick auf die Kursliste. An der Spitze der TecDAX Gewinner steht mit SMA Solar ein weiterer Wert aus dem Bereich erneuerbare Energien, auch Verbio legt kräftig zu. Die Hochstufung von SMA Solar durch Berenberg lenkt die Aufmerksamkeit auf die Branche.