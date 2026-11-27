Stück für Stück zurück: Die Nordex Aktie gewinnt am Freitagmorgen 2,27 Prozent auf 35,16 Euro (Stand 09:06 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Mittwoch hatte der Hamburger Windturbinenbauer bei 33,70 Euro geschlossen, am Donnerstag bei 34,38 Euro.
Nordex Aktie: TecDAX Gewinner – wieder über 35 Euro, der Windturbinenbauer arbeitet den Ausverkauf ab
Die Nordex Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,27 Prozent auf 35,16 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Seit dem Mittwochstief hat der Hamburger Konzern gut 4 Prozent aufgeholt. Die Auftragslage liefert die Begründung.
Warum steigt die Nordex Aktie heute?
Nordex profitiert vom freundlichen Markt. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte und hat seit dem Tief der Vorwoche 2,5 Prozent aufgeholt. Der TecDAX liegt rund 1 Prozent im Plus. Asiens Börsen hatten zuvor deutlich zugelegt.
Auffällig ist der zweite Blick auf die Kursliste. An der Spitze der TecDAX Gewinner steht mit SMA Solar ein weiterer Wert aus dem Bereich erneuerbare Energien, auch Verbio legt kräftig zu. Die Hochstufung von SMA Solar durch Berenberg lenkt die Aufmerksamkeit auf die Branche.
Der Auftragseingang stimmt
Der Rückschlag vom Mittwoch hatte keinen Auslöser im Unternehmen. Nordex hatte tags zuvor einen Auftrag des rumänischen Versorgers Electrica über 19 Turbinen des Typs N163/6.X mit zusammen 133 Megawatt gemeldet, einschließlich eines Servicevertrags über 20 Jahre. Die Errichtung beginnt im Sommer 2027.
Hinzu kamen zwei Rahmenverträge mit Vattenfall für Projekte in Deutschland und Großbritannien, ein Auftrag aus Albanien und die geplante Übernahme des niederländischen Turmtechnik-Spezialisten C1 Connections. Der Kurs hatte diese Nachrichten im Marktsturm ignoriert und holt das nun nach.
Was jetzt für die Nordex Aktie zählt
Rückkehr über 36 Euro
Dort notierte die Aktie vor dem Ausverkauf. Darüber wäre der Rückschlag ausgeglichen.
Weitere Aufträge im Dezember
Das Schlussquartal ist für Turbinenbauer traditionell stark.
Die Zinsen
Sie bestimmen, wie viele Projekte die Kunden finanzieren können.
Stammdaten
Nordex SE: ISIN DE000A0D6554, WKN A0D655, Handelssymbol NDX1, US-Handelssymbol NRDXF (OTC)
SMA Solar Technology AG: ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Handelssymbol S92, US-Handelssymbol SMTGF (OTC)
Verbio SE: ISIN DE000A0JL9W6, WKN A0JL9W, Handelssymbol VBK, US-Handelssymbol VBVBF (OTC)
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