Acht Cent fehlen: Die Nordex Aktie gewinnt am Freitag 1,57 Prozent auf 34,92 Euro (Xetra, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Morgen hatte der Hamburger Windturbinenbauer mit 35,16 Euro über der runden Marke gelegen, zum Handelsschluss steht er knapp darunter.
Nordex Aktie: TecDAX Gewinner – 1,6 Prozent Plus, doch die 35 Euro vom Morgen gehen wieder verloren
Die Nordex Aktie schließt am Freitag 1,57 Prozent höher bei 34,92 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Morgen hatte der Windturbinenbauer noch bei 35,16 Euro notiert. Bis zum Niveau vor dem Rückschlag fehlen gut 3 Prozent.
Warum steigt die Nordex Aktie heute?
Nordex profitiert vom freundlichen Markt und von der Nachfrage nach Werten aus dem Bereich erneuerbare Energien. SMA Solar gewann nach einer Hochstufung durch Berenberg 7,61 Prozent, Verbio gut 5 Prozent. Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent.
Im Vergleich zu den beiden anderen Werten der Branche fiel das Plus bei Nordex klein aus. Die Aktie gab im Tagesverlauf einen Teil der Morgengewinne ab.
Zweiter Erholungstag nach dem Rückschlag
Am Mittwoch war die Aktie im Marktsturm von 36,04 auf 33,70 Euro gefallen. Am Donnerstag schloss sie bei 34,38 Euro, am Freitag bei 34,92 Euro. Gut die Hälfte des Rückschlags ist damit aufgeholt.
Einen Auslöser im Unternehmen hatte der Rückgang nicht. Nordex meldete in dieser Woche einen Auftrag des rumänischen Versorgers Electrica über 19 Turbinen mit zusammen 133 Megawatt samt 20 Jahren Service, dazu zwei Rahmenverträge mit Vattenfall für Deutschland und Großbritannien.
Was jetzt für die Nordex Aktie zählt
Ein Schlusskurs über 35 Euro
Er wäre das Signal, dass die Erholung weiterläuft.
Weitere Aufträge im Dezember
Die Auftragslage war zuletzt das stärkste Argument für die Aktie.
Die Zinsentwicklung
Sie bestimmt, wie viele Projekte die Kunden finanzieren können.
Stammdaten
Nordex SE: ISIN DE000A0D6554, WKN A0D655, Handelssymbol NDX1, US-Handelssymbol NRDXF (OTC)
SMA Solar Technology AG: ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Handelssymbol S92, US-Handelssymbol SMTGF (OTC)
Verbio SE: ISIN DE000A0JL9W6, WKN A0JL9W, Handelssymbol VBK, US-Handelssymbol VBVBF (OTC)
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