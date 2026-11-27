Nordex profitiert vom freundlichen Markt und von der Nachfrage nach Werten aus dem Bereich erneuerbare Energien. SMA Solar gewann nach einer Hochstufung durch Berenberg 7,61 Prozent, Verbio gut 5 Prozent. Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent.

Im Vergleich zu den beiden anderen Werten der Branche fiel das Plus bei Nordex klein aus. Die Aktie gab im Tagesverlauf einen Teil der Morgengewinne ab.