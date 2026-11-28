Nordex Aktie: Ein Auftrag nach dem anderen, und der Kurs fällt trotzdem – 20 Prozent unter dem Novemberhoch

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 16:14 3 Min.

133 Megawatt aus Rumänien, eine Übernahme, eine bestätigte Kaufempfehlung. Und die Nordex Aktie verliert in der Woche über fünf Prozent. Was hinter dem Widerspruch steckt.

Bild: U.S. Department of Energy / Wikimedia Commons, gemeinfrei

Gute Nachrichten sind an der Börse keine Garantie für steigende Kurse. Nordex liefert dafür gerade das Lehrbuchbeispiel. Die Nordex Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 34,92 Euro, ein Tagesplus von 1,57 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Minus von 5,37 Prozent – in einer Woche, in der der Gesamtmarkt deutlich zulegte. Nordex SE · ISIN: DE000A0D6554 · WKN: A0D655 · Handelssymbol: NDX1 · US-Handelssymbol: NRDXF Wochenverlust (36,90 € auf 34,92 €) −5,37 % Xetra-Schluss am 27. November, plus 1,57 Prozent 34,92 € neuer Auftrag für einen Windpark in Rumänien 133 MW Novemberhoch 43,66 € Quelle : Xetra-Kursdaten bis 27. November 2026; Nordex, Mitteilung vom 24. November 2026 Die Nachrichten Aufträge, Zukauf, Analystenlob Am Dienstag meldete Nordex einen Auftrag über 133 Megawatt für einen Windpark in Rumänien, bestellt von einem rumänischen Energieversorger. Dazu gehört ein Servicevertrag über 20 Jahre – genau die Art wiederkehrender Erlöse, die das Geschäftsmodell stabiler machen soll. Am Mittwoch folgte die Übernahme eines Spezialisten für Verbindungstechnik. Auch von Analystenseite kam Unterstützung. Das Analysehaus Jefferies bestätigte am 26. November 2026 die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 63 Euro. Es erwartet einen starken Auftragseingang im Schlussquartal und rechnet für 2026 mindestens mit dem Niveau des Vorjahres. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Kurs Vom Rekordquartal zum Oktobertief Vom Monatshoch bei 43,66 Euro fiel die Aktie bis Mittwoch auf 33,70 Euro, ein Minus von knapp 23 Prozent. Vorausgegangen war eine Rally nach einem Rekordquartal. Was folgte, sieht nach klassischen Gewinnmitnahmen aus: Anleger schichteten aus dem Windkraftwert in andere Sektoren um, während sich der Gesamtmarkt erholte. Charttechnisch kommt es nun auf das Oktobertief an. Hält es, wäre die Korrektur eine Atempause in einem Aufwärtstrend. Bricht es, drohen weitere Verkäufe. Am Freitagmorgen notierte die Aktie kurz über 35 Euro, zum Handelsschluss knapp darunter. Was für die Nordex Aktie spricht Volle Auftragsbücher, wachsendes Servicegeschäft, bestätigte Kaufempfehlung und ein Kursziel weit über dem Kurs. Was dagegen spricht Kräftige Korrektur trotz guter Nachrichten, Umschichtungen aus dem Sektor, eine wackelige Chartmarke und traditionell dünne Margen im Anlagenbau. Häufige Fragen zur Nordex Aktie Wo steht die Nordex Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 34,92 Euro (plus 1,57 Prozent). Welchen Auftrag hat Nordex gemeldet?

Einen Auftrag über 133 Megawatt für einen Windpark in Rumänien mit 20 Jahren Service. Wie weit ist die Aktie vom Novemberhoch entfernt?

Rund 20 Prozent; das Hoch lag bei 43,66 Euro. Fazit: Das Geschäft stimmt, der Kurs zweifelt Die Nordex Aktie zeigt, wie weit Unternehmensnachrichten und Kursverlauf auseinanderlaufen können. Die Aufträge kommen. Ob die Korrektur endet, entscheidet sich am Oktobertief.

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