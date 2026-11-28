Nokia Aktie: Vom Handy-Absteiger zum KI-Netzausrüster – plus 7,8 Prozent in der Woche, minus 23 in drei Monaten

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 18:08 3 Min.

Nokia verdient wieder an einem Boom: Glasfaser und Optik für KI-Rechenzentren. Die Nokia Aktie erholt sich kräftig, hat seit dem Hoch aber mehr als die Hälfte verloren.

Bild: Nokia

Wer Nokia hört, denkt an Tastenhandys. Wer heute die Aktie kauft, setzt auf Laser, Glasfaser und Rechenzentren. Die Nokia Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 6,93 Euro, ein Plus von 4,84 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von 7,78 Prozent. Der Blick auf drei Monate zeigt dagegen ein Minus von fast 23 Prozent. Nokia Oyj · ISIN: FI0009000681 · WKN: 870737 · Handelssymbol: NOA3 · US-Handelssymbol: NOK AIXTRON SE · ISIN: DE000A0WMPJ6 · WKN: A0WMPJ · Handelssymbol: AIXA · US-Handelssymbol: AIXXF Wochengewinn auf Xetra (6,43 € auf 6,93 €) +7,78 % Xetra-Schluss am 27. November, plus 4,84 Prozent 6,93 € NYSE-Schluss, plus 3,84 Prozent 7,58 $ Kursentwicklung über drei Monate −22,6 % Quelle : Xetra- und NYSE-Kursdaten vom 27. November 2026 Die Wandlung Licht ist das neue Kupfer In KI-Rechenzentren müssen gewaltige Datenmengen zwischen Tausenden Prozessoren fließen. Kupferkabel stoßen dabei an Grenzen, optische Verbindungen übernehmen. Nokia hat sich mit Zukäufen im Bereich optischer Netze genau dort positioniert. Die Berichterstattung der vergangenen Wochen kreist um drei Themen: steigende Nachfrage nach KI- und Cloud-Netzen, wachsende Bestellungen für optische Technik und ein ausgeweitetes Lizenzgeschäft. Wie ernst es dem Konzern ist, zeigt ein Detail aus Deutschland: Nokia hat beim Anlagenbauer Aixtron mehrere Folgeaufträge für Maschinen platziert, mit denen photonische Bauteile aus Indiumphosphid gefertigt werden. Ausgeliefert wird 2027 – Nokia baut also eigene Fertigungskapazität auf. Der Kurs Am Freitag ohne Nachricht vorn Der Anstieg am Freitag hatte keinen unternehmensspezifischen Auslöser. Netzausrüster legten allgemein zu, Nokia stärker als die Wettbewerber. Die Woche verlief unruhig: Plus am Montag, Minus an zwei Tagen, Erholung am Donnerstag und Freitag. Auf Monatssicht liegt die Aktie noch gut zehn Prozent im Minus. Das größere Bild: Bis Ende Oktober hatte die Aktie seit Jahresbeginn rund 50 Prozent gewonnen und wurde mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von fast 60 gehandelt. Seitdem hat der Ausverkauf bei KI-Werten auch Nokia erfasst. Die Chance bleibt an die Umsetzung geknüpft – an Lieferfähigkeit, Margen und daran, ob die Gewinne die Bewertung einholen. Was für die Nokia Aktie spricht Steigende Nachfrage nach optischen Netzen, Ausbau eigener Photonik-Fertigung, wachsendes Lizenzgeschäft und eine kräftige Wochenerholung. Was dagegen spricht Hohe Bewertung, Umsetzungsrisiken bei Kapazität und Margen, schwaches klassisches Mobilfunkgeschäft und starke Kursverluste seit dem Hoch. Häufige Fragen zur Nokia Aktie Wo steht die Nokia Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 6,93 Euro (plus 4,84 Prozent). Womit verdient Nokia heute Geld?

Mit Netztechnik für Mobilfunk, Festnetz und Rechenzentren sowie mit Patentlizenzen. Warum ist die Aktie in drei Monaten gefallen?

Weil der Ausverkauf bei KI-Werten nach einer starken Rally auch Nokia erfasst hat. Fazit: Die Idee stimmt, der Preis schwankt Die Nokia Aktie ist zum Hebel auf den Ausbau der KI-Netze geworden. Das macht sie interessanter als früher – und nervöser. Die nächsten Quartalszahlen müssen zeigen, dass aus Bestellungen Marge wird.

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