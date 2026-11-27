Wer bei Nokia noch an Klapphandys denkt, verpasst die eigentliche Geschichte. Der finnische Konzern verdient sein Geld heute mit Netzwerktechnik – und zunehmend mit der Vernetzung von KI-Rechenzentren. Genau das macht die Nokia Aktie zu einem der meistgesuchten Werte des Tages: Mit KI- und Cloud-Kunden hat Nokia den Umsatz im dritten Quartal mehr als verdoppelt.
Nokia Aktie: KI-Kunden verdoppeln den Umsatz – wird der Handy-Pionier zum Rechenzentrums-Gewinner?
Plus 123 Prozent mit KI- und Cloud-Kunden, operativer Gewinn plus 35 Prozent, Moody's hebt das Rating: Nokia erfindet sich neu. Doch teurer Umbau und schwächerer Cashflow bremsen. Die Nokia Aktie im Check.
Nokia Oyj · ISIN: FI0009000681 · WKN: 870737 · Handelssymbol: NOA3 · US-Handelssymbol: NOK
Das Quartal
Die Wette auf die KI-Netze geht auf
Nokia steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um zehn Prozent auf 5,15 Milliarden Euro, Analysten hatten mit rund 5,05 Milliarden gerechnet. Der vergleichbare operative Gewinn stieg um 35 Prozent auf 605 Millionen Euro – erwartet waren im Schnitt nur 453 Millionen. Die vergleichbare operative Marge verbesserte sich auf 11,7 Prozent. Treiber war das Geschäft mit KI- und Cloud-Kunden: Der Umsatz mit diesen Kunden wuchs um 123 Prozent, der Auftragseingang um 118 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro.
Nokia liefert die Glasfaser- und Netzwerktechnik, ohne die kein KI-Rechenzentrum funktioniert. Für die Nokia Aktie ist das eine völlig neue Erzählung.
Die Schattenseite
Teurer Umbau, schwächerer Cashflow
Der Konzernumbau unter Vorstandschef Justin Hotard kostet allerdings mehr als geplant. Unter dem Strich blieb trotz Sonderbelastungen ein Gewinn von 156 Millionen Euro. Am 22. Oktober senkte Nokia zudem die erwartete Umwandlungsrate des freien Cashflows für 2026 auf 35 bis 55 Prozent, nach zuvor 55 bis 75 Prozent; als Gründe nannte das Unternehmen Betriebskapital und Restrukturierung. Positiv: Moody's hob das Kreditrating auf Baa3 an und verwies auf die beschleunigte Nachfrage nach KI- und Cloud-Infrastruktur.
Bei den Analysten gehen die Meinungen auseinander: IndeRes hob die Einstufung auf „Reduzieren“ an und das Kursziel auf sieben Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Nokia Aktie
Wie stark wächst Nokia mit KI-Kunden?
Der Umsatz mit KI- und Cloud-Kunden stieg im dritten Quartal 2026 um 123 Prozent.
Wie hoch war der operative Gewinn?
Der vergleichbare operative Gewinn lag bei 605 Millionen Euro, ein Plus von 35 Prozent.
Was belastet die Nokia Aktie?
Vor allem die höheren Kosten des Konzernumbaus und die gesenkte Erwartung für den freien Cashflow.
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