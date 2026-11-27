Wie stark wächst Nokia mit KI-Kunden?

Der Umsatz mit KI- und Cloud-Kunden stieg im dritten Quartal 2026 um 123 Prozent.

Wie hoch war der operative Gewinn?

Der vergleichbare operative Gewinn lag bei 605 Millionen Euro, ein Plus von 35 Prozent.

Was belastet die Nokia Aktie?

Vor allem die höheren Kosten des Konzernumbaus und die gesenkte Erwartung für den freien Cashflow.