Warum ist die Nokia-Aktie heute der größte Eurostoxx50 Gewinner?

Technologiewerte erholten sich nach der Wende an der Wall Street. Die Nokia-Aktie war zuvor besonders stark gefallen und holte am meisten auf.

Wo schloss die Nokia-Aktie am Donnerstag?

Bei 6,64 Euro, ein Plus von 5,06 Prozent gegenüber dem Vortag.

Wie lauten ISIN und WKN der Nokia-Aktie?

Die ISIN lautet FI0009000681, die WKN 870737.