Morgens Erster, abends Erster. Die Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, deutsches Handelssymbol: NOA3, US-Handelssymbol: NOK an der NYSE) beendet den Donnerstag mit einem Plus von 5,06 Prozent bei 6,64 Euro und ist damit der größte Eurostoxx50 Gewinner des Tages. Am Vormittag hatte der Kurs bei 6,654 Euro gelegen. Die Aktie hat ihre Gewinne also über den gesamten Handelstag gehalten. Der Euro Stoxx 50 schloss 2,11 Prozent höher bei 6.018,65 Punkten.
Nokia-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 5,1 Prozent zum Handelsschluss – der Tagessieger hält seinen Vorsprung
Die Nokia-Aktie ist auch zum Handelsschluss der größte Eurostoxx50 Gewinner: Der finnische Netzwerkausrüster beendet den Donnerstag 5,06 Prozent höher bei 6,64 Euro. Vom Morgen bis zum Abend blieb das Papier an der Indexspitze. Die Gründe für den Kursgewinn und was jetzt zählt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Nokia-Aktie den ganzen Tag vorn lag
Der Anstoß kam aus New York. Am Mittwochabend holte der Nasdaq 100 ein Minus von fast 5 Prozent bis auf 0,6 Prozent auf, der Halbleiterindex SOX erholte sich noch deutlicher. In Europa führten deshalb am Donnerstag die Technologiewerte die Erholung an. Weil die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen blieb, gab es am Nachmittag keinen Gegenwind aus den USA.
Eine eigene Meldung von Nokia gab es nicht. Die Aktie holt auf, was sie zuvor verloren hatte: Am Dienstag fiel sie um 5,1 Prozent, zur Wochenmitte belastete der Bericht, dass Nvidia mehr als die Hälfte seiner Nokia-Beteiligung verkauft hat. Wer am tiefsten fällt, steigt in einer Gegenbewegung oft am stärksten.
Tech-Erholung
Die Wende im Nasdaq 100 hob die europäischen Technologiewerte.
Aufholeffekt
Nach dem Nvidia-Teilverkauf war die Nokia-Aktie stark gefallen.
Stabiler Tagesverlauf
Das Plus vom Vormittag blieb bis zum Schluss nahezu vollständig erhalten.
Operativ wächst Nokia dort, wo Rechenzentren entstehen. Im dritten Quartal stieg der vergleichbare operative Gewinn um 35 Prozent auf 605 Millionen Euro. Die Erwartung für den freien Cashflow hat der Konzern allerdings gesenkt.
Häufige Fragen zur Nokia-Aktie
Warum ist die Nokia-Aktie heute der größte Eurostoxx50 Gewinner?
Technologiewerte erholten sich nach der Wende an der Wall Street. Die Nokia-Aktie war zuvor besonders stark gefallen und holte am meisten auf.
Wo schloss die Nokia-Aktie am Donnerstag?
Bei 6,64 Euro, ein Plus von 5,06 Prozent gegenüber dem Vortag.
Wie lauten ISIN und WKN der Nokia-Aktie?
Die ISIN lautet FI0009000681, die WKN 870737.
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