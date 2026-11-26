Warum ist die NN-Group-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 1,92 Prozent höher bei 78,38 Euro und folgte der Erholung von Finanzwerten und Gesamtmarkt.

Wie lauten ISIN und WKN der NN-Group-Aktie?

ISIN NL0010773842, WKN A1JXYR, Symbol in Amsterdam NN.

Was macht NN Group?

NN Group bietet Lebens-, Renten- und Schadenversicherungen sowie Vermögensverwaltung an, vor allem in den Niederlanden.