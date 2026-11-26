Versicherer, Banken und Beteiligungsgesellschaften prägen die Gewinnerliste des Abends. Die NN-Group-Aktie (ISIN: NL0010773842, WKN: A1JXYR, Handelssymbol Amsterdam: NN, US-Handelssymbol: NNGRY) schließt am Donnerstag 1,92 Prozent höher bei 78,38 Euro. NN Group ist damit AEX Gewinner und steigt im Gleichschritt mit ASR Nederland und Aegon.
NN-Group-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,9 Prozent auf 78,38 Euro – Versicherer im Gleichschritt mit dem Markt
Die NN-Group-Aktie schließt am Donnerstag 1,92 Prozent höher bei 78,38 Euro und ist AEX Gewinner. Der Versicherer profitiert von der Erholung der Finanzwerte und von freundlichen Analystenstimmen.
Die Gründe
Finanzwerte im Aufwind
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. NN Group folgt dem Gesamtmarkt und dem Finanzsektor. Laut IEX hatten Anleger die enttäuschenden US-Inflationszahlen und die neuen Zollvorschläge am Donnerstag weitgehend verarbeitet, der AEX schloss 1,86 Prozent höher.
Kaufstimmen
Bank of America nahm NN Group am 17. November mit einer Kaufempfehlung in ihre Bewertung auf.
Rentenreform
Zusammen mit ASR hält NN laut JPMorgan 75 bis 80 Prozent des Marktes für versicherte Beitragsrenten.
Kapitalbasis
Benelux-Versicherer weisen laut Bank of America Solvenzquoten von mehr als 200 Prozent aus.
Häufige Fragen zur NN-Group-Aktie
Warum ist die NN-Group-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 1,92 Prozent höher bei 78,38 Euro und folgte der Erholung von Finanzwerten und Gesamtmarkt.
Wie lauten ISIN und WKN der NN-Group-Aktie?
ISIN NL0010773842, WKN A1JXYR, Symbol in Amsterdam NN.
Was macht NN Group?
NN Group bietet Lebens-, Renten- und Schadenversicherungen sowie Vermögensverwaltung an, vor allem in den Niederlanden.
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