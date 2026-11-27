Die NN-Group-Aktie (ISIN: NL0010773842, Handelssymbol Amsterdam: NN) steigt am Freitagmorgen 1,15 Prozent auf 79,28 Euro. NN Group ist damit AEX Gewinner und gehört zu den Finanzwerten, die im freundlichen Markt zulegen.
NN-Group-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,2 Prozent auf 79,28 Euro – Versicherer im Sog der Erholung
Die NN-Group-Aktie steigt am Freitagmorgen 1,15 Prozent auf 79,28 Euro und ist AEX Gewinner. Laut IEX legen auch Banken und Versicherer zu, eine Firmenmeldung gibt es nicht.
Die Gründe
Finanzwerte ziehen mit
Laut IEX stiegen am Morgen ING, ABN AMRO, Aegon und NN Group, einen Grund nennt der Bericht nicht. Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Der AEX gewinnt 1,24 Prozent, getragen von den Chipwerten.
Analystenstimme
Bank of America nahm NN Group am 17. November auf die Kaufliste, wie ABM FN berichtete.
Branchenumfeld
Auch ASR Nederland und Aegon liegen im Plus.
Dünner Handel
Die Wall Street schließt am Black Friday früh.
Häufige Fragen zur NN-Group-Aktie
Warum ist die NN-Group-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,15 Prozent auf 79,28 Euro und folgte den Finanzwerten im freundlichen Markt.
Wie lautet die ISIN der NN-Group-Aktie?
NL0010773842. In Amsterdam lautet das Symbol NN.
Was macht NN Group?
Der Konzern bietet Lebensversicherungen, Renten und Vermögensverwaltung, vor allem in den Niederlanden und Belgien.
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