Warum ist die NN-Group-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,15 Prozent auf 79,28 Euro und folgte den Finanzwerten im freundlichen Markt.

Wie lautet die ISIN der NN-Group-Aktie?

NL0010773842. In Amsterdam lautet das Symbol NN.

Was macht NN Group?

Der Konzern bietet Lebensversicherungen, Renten und Vermögensverwaltung, vor allem in den Niederlanden und Belgien.