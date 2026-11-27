Die Nippon-Electric-Glass-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 3,12 Prozent auf 26,40 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu.
Nippon-Electric-Glass-Aktie: Glashersteller steigt im Nikkei 225
Die Nippon-Electric-Glass-Aktie legt im Nikkei 225 um 3,12 Prozent zu und zählt zu den Tagesgewinnern.
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Nikkei 225 Gewinner
Was die Nippon-Electric-Glass-Aktie bewegt
Einen konkreten Anlass für das Plus der Nippon-Electric-Glass-Aktie konnte ich nicht belegen. Der Spezialglashersteller profitiert offenbar von der breiten Kauflaune im Nikkei 225.
Als Nikkei 225 Gewinner reiht sich die Nippon-Electric-Glass-Aktie in die Erholung ein.
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