Nippon-Electric-Glass-Aktie: Glashersteller steigt im Nikkei 225

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Nippon-Electric-Glass-Aktie legt im Nikkei 225 um 3,12 Prozent zu und zählt zu den Tagesgewinnern.

Die Nippon-Electric-Glass-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 3,12 Prozent auf 26,40 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. NPG NPG — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr NPG — — — Nikkei 225 Gewinner Was die Nippon-Electric-Glass-Aktie bewegt Einen konkreten Anlass für das Plus der Nippon-Electric-Glass-Aktie konnte ich nicht belegen. Der Spezialglashersteller profitiert offenbar von der breiten Kauflaune im Nikkei 225. Nippon-Electric-Glass-Aktie bei comdirect am Morgen +3,12 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Der Kurs entstand ohne Handelsumsatz und ist nur eine Indikation. Als Nikkei 225 Gewinner reiht sich die Nippon-Electric-Glass-Aktie in die Erholung ein.

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