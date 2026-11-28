Die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Handelssymbol: NKE) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 13,37 Prozent, am Freitag um 1,80 Prozent. Auf Jahressicht steht ein Minus von 41,99 Prozent.
Nike-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Sportartikelhersteller erholt sich – warum die Aktie um 13,4 Prozent steigt
Die Nike-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 13,37 Prozent erholt sich der Sportartikelhersteller, liegt auf Jahressicht aber noch fast 42 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
Erholung ohne Einzelnachricht
Nike gehört zu den tief gefallenen Konsumwerten, die in der Rekordwoche aufholten.
In der besten Börsenwoche seit April 2025 legten alle elf Sektoren zu. Nike profitierte von der breiten Kaufbereitschaft. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden.
Rekordwoche
Beste Wochenbilanz seit April 2025.
Tiefe Jahresbilanz
Fast 42 Prozent Minus im Jahr.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Aufholjagd, offene Ursache
Entscheidend für Nike bleiben Absatz, Margen und der Umbau des Geschäfts.
Häufige Fragen zur Nike-Aktie
Warum ist die Nike-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 13,37 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US6541061031, WKN 866993, Handelssymbol NKE.
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