Nike-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Sportartikelhersteller erholt sich – warum die Aktie um 13,4 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die Nike-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 13,37 Prozent erholt sich der Sportartikelhersteller, liegt auf Jahressicht aber noch fast 42 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Bild: Gary Halvorson, Oregon State Archives, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons, zugeschnitten

Die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Handelssymbol: NKE) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 13,37 Prozent, am Freitag um 1,80 Prozent. Auf Jahressicht steht ein Minus von 41,99 Prozent. Nike-Wochenplus +13,37 % Nike am Freitag +1,80 % Nike auf Monatssicht -0,64 % Nike auf Jahressicht -41,99 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Erholung ohne Einzelnachricht Nike gehört zu den tief gefallenen Konsumwerten, die in der Rekordwoche aufholten. In der besten Börsenwoche seit April 2025 legten alle elf Sektoren zu. Nike profitierte von der breiten Kaufbereitschaft. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. 01 Rekordwoche Beste Wochenbilanz seit April 2025. 02 Tiefe Jahresbilanz Fast 42 Prozent Minus im Jahr. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Aufholjagd, offene Ursache Entscheidend für Nike bleiben Absatz, Margen und der Umbau des Geschäfts. Was für die Nike-Aktie spricht Marke: Weltweit starke Position.

Erholungsbewegung: Deutliches Wochenplus. Was die Nike-Aktie belasten kann Schwache Jahresbilanz: Fast 42 Prozent Minus im Jahr.

Fehlender Auslöser: Der Anstieg ist nicht fundamental erklärt. Steckbrief der Nike-Aktie Unternehmen: NIKE, Inc.

ISIN: US6541061031 · WKN: 866993

Handelssymbol: NKE (NYSE)

Branche: Sportartikel, Bekleidung Häufige Fragen zur Nike-Aktie Warum ist die Nike-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 13,37 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US6541061031, WKN 866993, Handelssymbol NKE. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Nike Die Nike-Aktie erholt sich kräftig, bleibt auf Jahressicht aber tief im Minus.

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