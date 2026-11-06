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Nike Aktie: Retro-Jordans bleiben liegen - Analysten ziehen die Reißleine!

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 18:30 1 Min. Truist

Truist stuft Nike nach 19% Kursplus auf "Sell" herab und verweist auf Bewertungsrisiken, liegen gebliebene Retro-Jordans und die Unsicherheit in China.

Bild: Craig Lovelidge / Unsplash

Die Analysten von Truist stufen die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker: NKE) von "hold" auf "sell" herab und belassen das Kursziel bei 29 US-Dollar. Die Aktien hätten im vergangenen Monat um 19% zugelegt. Dieser Anstieg spiegele jedoch positive Branchenrotationen und keine Verbesserung der fundamentalen Geschäftsentwicklung von Nike wider. Als Grund für die Herabstufung würden sie die Bewertung anführen. Bei Nike seien weiterhin zahlreiche Probleme ungelöst. Dazu würden vermehrt neu aufgelegte Retro-Jordan-Produkte gehören, die in den Regalen liegen bleiben würden. Zudem sei nur schwer absehbar, wann das Geschäft in China seinen Tiefpunkt erreiche. Hinzu kämen anspruchsvolle Vergleichswerte aus dem Vorjahr. Die Analysten von Truist senken ihr Rating für die Nike-Aktie somit von "hold" auf "sell" und bestätigen ihr Kursziel von 29 US-Dollar. (Analyse vom 05.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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