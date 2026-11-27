Nike-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 6: Erholung nach dem Investor Day

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:17 2 Min.

Die Nike-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 1,84 % auf 37,34 US-Dollar. Nach dem Investor Day Mitte November und einem Wochenverlust von 5,6 % versucht der Sportartikelhersteller die Wende.

Bild: Gary Halvorson, Oregon State Archives, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons, zugeschnitten

Die Nike-Aktie (ISIN US6541061031, WKN 866993, Symbol NKE, US-Symbol NKE) gehört am Black Friday zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt der Sportartikelhersteller (Klasse B) um 0,67 US-Dollar beziehungsweise 1,84 % auf 37,34 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 36,67 US-Dollar geschlossen. Nike-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 6 +1,84 % Kurs nach Handelsschluss 37,34 USD Wochenverlust in der Investor-Day-Woche -5,6 % Zusätzlicher Umsatz bis 2031 laut Nike-Ziel 5 Mrd. USD Quelle : Kursliste Dow Jones, 27.11.2026, 19:11 Uhr; Nike; StockAnalysis Dow Jones Gewinner Nr. 6 Warum die Nike-Aktie zulegt Eine neue Meldung von Nike gibt es nicht. Die Nike-Aktie erholt sich im breiten Markt: 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus. 01 Mehr Schwung als am Mittag Zum US-Start lag das Plus bei 0,97 %, am Ende der Sitzung bei 1,84 %. 02 Investor Day Am 16. und 17. November stellte Nike unter dem Motto „Full Stride Ahead“ einen Plan bis 2031 vor, mit rund 5 Milliarden US-Dollar zusätzlichem Umsatz. Die Aktie verlor in dieser Woche 5,6 %. 03 Niedriges Niveau Am 18. November schloss die Aktie bei 36,31 US-Dollar. Seither hat sie sich nur leicht erholt. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn. Einordnung Umbau braucht Zeit Der Plan bis 2031 setzt auf neue Produkte und Marken. Der Markt will Belege sehen, bevor er die Aktie höher bewertet. Ein Tagesplus von knapp 2 % ist kein Signal für eine Wende. Was für die Nike-Aktie spricht Klarer Plan mit Zielen bis 2031.

Niedriges Kursniveau.

Marktstimmung hilft. Was gegen die Nike-Aktie spricht Umsetzungsrisiko des Umbaus.

Schwache Kursentwicklung seit dem Investor Day.

Konsumabhängigkeit. FAQ Häufige Fragen zur Nike-Aktie Warum ist die Nike-Aktie Dow Jones Gewinner? Die Marktstimmung ist positiv, Nike holt einen Teil des Verlusts der Vorwochen auf. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie hoch steht die Nike-Aktie? Laut Kursliste bei 37,34 US-Dollar, 1,84 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die Nike-Aktie? ISIN US6541061031, WKN 866993. Handelssymbol in Deutschland und in den USA NKE (NYSE). Steckbrief Unternehmen NIKE, Inc. (Klasse B) ISIN US6541061031 WKN 866993 Handelssymbol NKE US-Handelssymbol NKE (NYSE) Kurs 37,34 US-Dollar (+1,84 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 6 am 27.11.2026 (19:11 Uhr) Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr Fazit: Nike-Aktie als Dow Jones Gewinner ohne Wende Die Nike-Aktie erholt sich leicht. Ob die Wende gelingt, entscheiden die kommenden Quartalszahlen.

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