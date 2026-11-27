Nike-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 15: Erholung nach dem Investor Day

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:59 2 Min.

Die Nike-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 0,97 % auf 37,02 US-Dollar. Nach dem Investor Day Mitte November und einem Wochenverlust von 5,6 % versucht der Sportartikelhersteller die Wende.

Bild: Gary Halvorson, Oregon State Archives, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons, zugeschnitten

Die Nike-Aktie (ISIN US6541061031, WKN 866993, Symbol NKE, US-Symbol NKE) gehört zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Sportartikelhersteller (Klasse B) um 0,35 US-Dollar beziehungsweise 0,97 % auf 37,02 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 36,67 US-Dollar geschlossen. Nike-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 15 +0,97 % Kurs um 15:32 Uhr 37,02 USD Wochenverlust in der Investor-Day-Woche -5,6 % Zusätzlicher Umsatz bis 2031 laut Nike-Ziel 5 Mrd. USD Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; Nike; StockAnalysis Dow Jones Gewinner Nr. 15 Warum die Nike-Aktie zulegt Eine neue Meldung von Nike gibt es nicht. Die Nike-Aktie legt am unteren Ende der Gewinnerliste zu. 01 Breite Marktstimmung 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Konsumwerte wie Nike gehören zu den Nachzüglern der Erholung. 02 Investor Day Am 16. und 17. November stellte Nike unter dem Motto „Full Stride Ahead“ einen Plan bis 2031 vor, mit rund 5 Milliarden US-Dollar zusätzlichem Umsatz. Die Aktie verlor in dieser Woche 5,6 %. 03 Niedriges Niveau Am 18. November schloss die Aktie bei 36,31 US-Dollar. Heute geht es leicht nach oben. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Umbau braucht Zeit Der Plan bis 2031 setzt auf neue Produkte und Marken. Der Markt will Belege sehen, bevor er die Aktie wieder höher bewertet. Das Plus von knapp einem Prozent ist kein Signal für eine Wende. Was für die Nike-Aktie spricht Klarer Plan mit Zielen bis 2031.

Niedriges Kursniveau.

Marktstimmung hilft. Was gegen die Nike-Aktie spricht Umsetzungsrisiko des Umbaus.

Schwache Kursentwicklung seit dem Investor Day.

Konsumabhängigkeit. FAQ Häufige Fragen zur Nike-Aktie Warum ist die Nike-Aktie Dow Jones Gewinner? Die Marktstimmung ist positiv, Nike holt etwas vom Verlust der Vorwochen auf. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie hoch steht die Nike-Aktie? Laut Indikation bei 37,02 US-Dollar, 0,97 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die Nike-Aktie? ISIN US6541061031, WKN 866993. Handelssymbol in Deutschland und in den USA NKE (NYSE). Steckbrief Unternehmen NIKE, Inc. (Klasse B) ISIN US6541061031 WKN 866993 Handelssymbol NKE US-Handelssymbol NKE (NYSE) Kurs 37,02 US-Dollar (+0,97 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 15 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: Nike-Aktie als Dow Jones Gewinner ohne Wende Die Nike-Aktie erholt sich leicht. Ob die Wende gelingt, entscheiden die kommenden Quartalszahlen.

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