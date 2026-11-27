Die Nike-Aktie (ISIN US6541061031, WKN 866993, Symbol NKE, US-Symbol NKE) gehört zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Sportartikelhersteller (Klasse B) um 0,35 US-Dollar beziehungsweise 0,97 % auf 37,02 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 36,67 US-Dollar geschlossen.
Nike-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 15: Erholung nach dem Investor Day
Die Nike-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 0,97 % auf 37,02 US-Dollar. Nach dem Investor Day Mitte November und einem Wochenverlust von 5,6 % versucht der Sportartikelhersteller die Wende.
Dow Jones Gewinner Nr. 15
Warum die Nike-Aktie zulegt
Eine neue Meldung von Nike gibt es nicht. Die Nike-Aktie legt am unteren Ende der Gewinnerliste zu.
Breite Marktstimmung
25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Konsumwerte wie Nike gehören zu den Nachzüglern der Erholung.
Investor Day
Am 16. und 17. November stellte Nike unter dem Motto „Full Stride Ahead“ einen Plan bis 2031 vor, mit rund 5 Milliarden US-Dollar zusätzlichem Umsatz. Die Aktie verlor in dieser Woche 5,6 %.
Niedriges Niveau
Am 18. November schloss die Aktie bei 36,31 US-Dollar. Heute geht es leicht nach oben.
Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn.
Einordnung
Umbau braucht Zeit
Der Plan bis 2031 setzt auf neue Produkte und Marken. Der Markt will Belege sehen, bevor er die Aktie wieder höher bewertet. Das Plus von knapp einem Prozent ist kein Signal für eine Wende.
FAQ
Häufige Fragen zur Nike-Aktie
Warum ist die Nike-Aktie Dow Jones Gewinner?
Die Marktstimmung ist positiv, Nike holt etwas vom Verlust der Vorwochen auf. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Wie hoch steht die Nike-Aktie?
Laut Indikation bei 37,02 US-Dollar, 0,97 % über dem Vortagesschluss.
Welche ISIN und WKN hat die Nike-Aktie?
ISIN US6541061031, WKN 866993. Handelssymbol in Deutschland und in den USA NKE (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- NIKE, Inc. (Klasse B)
- ISIN
- US6541061031
- WKN
- 866993
- Handelssymbol
- NKE
- US-Handelssymbol
- NKE (NYSE)
- Kurs
- 37,02 US-Dollar (+0,97 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 15 am 27.11.2026 (15:32 Uhr)
Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr
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