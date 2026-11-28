Einst Börsenliebling, heute Sorgenkind: Nike ist 2026 der schwächste Wert im Dow Jones. Auch der erste Investor Day seit 2017 brachte nicht die erhoffte Wende. Am Black Friday stieg die Nike Aktie um 1,80 Prozent auf 37,32 Dollar – rund 79 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 2021.
Nike Aktie: 79 Prozent unter dem Rekord, Investor Day enttäuscht – wann findet der Sportriese seinen Boden?
Schlechtester Dow-Wert 2026, Kursrutsch am Investor Day, Verkaufsempfehlung von Truist. Am Black Friday zog die Nike Aktie dennoch an. Was Anleger jetzt wissen müssen.
NIKE, Inc. · ISIN: US6541061031 · WKN: 866993 · Handelssymbol: NKE · US-Handelssymbol: NKE
Der Investor Day
Plan ohne Befreiungsschlag
Am 16. und 17. November veranstaltete Nike erstmals seit 2017 wieder einen Investor Day. Die Reaktion fiel heftig aus: Nach einem Plus von 5,07 Prozent zur Eröffnung schloss die Nike Aktie mit einem Minus von 6,30 Prozent, die Tagesspanne betrug 13,08 Prozent. Anleger hatten auf einen klaren Zeitplan für die Rückkehr zu zweistelligen Margen gehofft.
Nike braucht nicht nur neue Produkte, sondern verlorene Margen zurück. Für die Nike Aktie zählt, wann der Umbau in den Zahlen sichtbar wird.
Die Stimmen
Skepsis an der Wall Street
Analysten rechnen für 2027 mit einem Gewinn je Aktie von 1,27 Dollar; in den Rekordjahren verdiente Nike rund 3,80 Dollar je Aktie.
Truist stufte Nike am 5. November auf „Sell“ ab, bei einem Kursziel von 29 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Nike Aktie
Wie schloss die Nike Aktie am Freitag?
Bei 37,32 Dollar, ein Plus von 1,80 Prozent.
Wie weit liegt die Aktie unter ihrem Rekord?
Rund 79 Prozent unter dem Hoch von 179,10 Dollar aus dem Jahr 2021.
Wie reagierte die Börse auf den Investor Day?
Die Aktie schloss nach einem starken Start mit einem Minus von 6,30 Prozent.
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