Wie schloss die Nike Aktie am Freitag?

Bei 37,32 Dollar, ein Plus von 1,80 Prozent.

Wie weit liegt die Aktie unter ihrem Rekord?

Rund 79 Prozent unter dem Hoch von 179,10 Dollar aus dem Jahr 2021.

Wie reagierte die Börse auf den Investor Day?

Die Aktie schloss nach einem starken Start mit einem Minus von 6,30 Prozent.