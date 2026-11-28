Es gab Zeiten, da hatte Nike Rabatte nicht nötig. In diesem Jahr läuft der Black-Friday-Verkauf im eigenen Onlineshop seit dem 18. November, mit Nachlässen von bis zu 40 Prozent auf ausgewählte Modelle. Die Nike Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, im verkürzten Handel bei 37,32 US-Dollar, ein Plus von 1,80 Prozent. Für eine der bekanntesten Marken der Welt ist das ein Kurs, der Fragen stellt.
Nike Aktie: 37 Dollar, 40 Prozent Rabatt im eigenen Shop – ist der Black Friday der Wendepunkt oder ein Warnsignal?
Nike wirbt mit hohen Rabatten, die Aktie notiert bei 37 Dollar. Starke Zahlen von Sporthändlern haben dem Kurs zuletzt geholfen. Was der Black Friday über den Zustand der Marke verrät.
NIKE, Inc. · ISIN: US6541061031 · WKN: 866993 · Handelssymbol: NKE · US-Handelssymbol: NKE
Die Lage
Rückenwind von den Händlern
Zu Wochenbeginn hatte die Aktie an einem Tag mehr als sechs Prozent zugelegt. Auslöser waren nicht eigene Nachrichten, sondern starke Quartalszahlen von zwei großen US-Einzelhändlern für Sport- und Freizeitmode. Die Logik: Wenn Sportartikel im Handel gut laufen, verkauft auch der wichtigste Lieferant. Am Freitag kam die allgemeine Kauflaune dazu – die US-Verbraucher gaben online nach Hochrechnungen erstmals mehr als 13 Milliarden US-Dollar an einem Tag aus.
Die Frage ist, zu welchem Preis verkauft wird. Tiefe und frühe Rabatte räumen Lager, kosten aber Marge und kratzen am Markenwert. Genau das war in den vergangenen Jahren das Kernproblem von Nike: zu viel Ware, zu viele Nachlässe, zu wenig Neuheiten, für die Kunden den vollen Preis zahlen.
Ein starker Black Friday kann für Nike zweierlei heißen: Die Marke zieht wieder – oder sie zieht nur noch mit Rabatt. Die Antwort steht nicht im Umsatz, sondern in der Bruttomarge.
Die Analysten
Vorsichtiger Optimismus nach dem Investorentag
Die britische Bank Barclays senkte nach dem Investorentag ihr Kursziel für Nike von 45 auf 42 US-Dollar, blieb aber bei „Overweight“ und zeigte sich nach eigenen Worten konstruktiver für die Aktie. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Bemerkenswert ist die Kombination: ein niedrigeres Ziel und zugleich mehr Zuversicht. Sie beschreibt die Lage recht genau. Die Erwartungen an Nike sind so weit gesunken, dass schon eine Stabilisierung als Fortschritt gilt. Das nächste harte Datum sind die Quartalszahlen, die auch das Weihnachtsgeschäft und die Lagerbestände beleuchten.
Häufige Fragen zur Nike Aktie
Wo steht die Nike Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 37,32 US-Dollar (plus 1,80 Prozent).
Warum stieg die Aktie zuletzt?
Wegen starker Zahlen von Sporthändlern und der guten Stimmung rund um den Black Friday.
Worauf kommt es jetzt an?
Auf die Bruttomarge und die Lagerbestände in den nächsten Quartalszahlen.
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