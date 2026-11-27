Die NHN-Aktie (ISIN: KR7181710005, KRX-Kürzel: 181710) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Der Internetkonzern mit den Sparten Spiele, Bezahldienste und Cloud schloss in Seoul bei 60.500 Won, ein Plus von 15,90 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 52.200 Won.
NHN-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 15,90 Prozent – Cloud und Bezahldienste zünden wieder
Die NHN-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Internetkonzern steigt um 15,90 Prozent auf 60.500 Won. Gefragt sind Cloud- und Bezahldienste, dazu kommen starke Neunmonatszahlen. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
181710181710
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|181710
|—
|—
|—
Marktumfeld
Seoul erholt sich kräftig: Technologiewerte führen
Der KOSPI Composite Index schloss mit einem Plus von 4,34 Prozent bei 4.915,68 Punkten. Ausländische Investoren kauften netto Aktien für rund 1,13 Billionen Won. Getragen wurde die Erholung von der Hoffnung auf eine Ausweitung des staatlichen Marktstabilisierungsfonds und von festeren US-Futures. Technologiewerte führten die Gewinnerliste an.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der KOSPI Composite Index Gewinner NHN zweistellig zulegt
Zwei Börsenthemen trieben die NHN-Aktie: Cloud-Dienste für das digitale Arbeiten und elektronische Bezahldienste. In beiden Feldern ist NHN mit NHN Cloud und der Zahlungstochter NHN KCP aktiv. Dazu kommen die Zahlen: In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 19,5 Prozent auf 2,19 Billionen Won, der Betriebsgewinn um 85,1 Prozent auf 142,9 Milliarden Won. Einen einzelnen Großauftrag als Auslöser gab es laut koreanischen Medien nicht. Die Aktie hatte nach den Quartalszahlen am 10. November bereits ein Tagesplus von knapp 30 Prozent auf 77.400 Won erzielt und danach im Ausverkauf deutlich verloren.
Cloud und KI-Infrastruktur
NHN Cloud wächst mit Rechenleistung für KI und öffentlichen Aufträgen.
Bezahldienste gefragt
Titel aus dem elektronischen Zahlungsverkehr zogen gemeinsam an.
Erholung nach Rückschlag
Vom Hoch am 10. November war die Aktie um rund ein Drittel gefallen.
Häufige Fragen zur NHN-Aktie
Warum ist die NHN-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?
Die NHN-Aktie stieg um 15,90 Prozent auf 60.500 Won, weil Cloud- und Bezahldienste gefragt waren und die Neunmonatszahlen stark ausfielen.
Wie liefen die Geschäfte von NHN zuletzt?
In neun Monaten stieg der Umsatz um 19,5 Prozent auf 2,19 Billionen Won, der Betriebsgewinn um 85,1 Prozent auf 142,9 Milliarden Won.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.