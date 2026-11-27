Warum ist die NHN-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die NHN-Aktie stieg um 15,90 Prozent auf 60.500 Won, weil Cloud- und Bezahldienste gefragt waren und die Neunmonatszahlen stark ausfielen.

Wie liefen die Geschäfte von NHN zuletzt?

In neun Monaten stieg der Umsatz um 19,5 Prozent auf 2,19 Billionen Won, der Betriebsgewinn um 85,1 Prozent auf 142,9 Milliarden Won.